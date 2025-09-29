VOLBY 2025: Hlasovací lístky nepřišly? Jak volit, když na vás zapomněli

Autor: Pavla Žáková
  20:35aktualizováno  2. října 11:39
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají za pár dní a z většiny poštovních schránek už trčí typické modrošedé obálky nadité hlasovacími lístky. Jejich doručování končí 30. září 2025. Co dělat, když nepřijdou nebo je ztratíte?

Příprava na volby 2021 | foto: Michal Turek, MAFRA

Obálky s hlasovacími lístky doručuje Česká pošta přímo na adresy voličů. Každý oprávněný volič je má dostat do 30. září 2025. Může se stát, že na vás zapomenou? Teoreticky ano, pravděpodobnější ale je, že vás o obálku připravil někdo ze sousedů, bydlících ve stejném vchodě, nebo že jste ji omylem vyhodili i se štosem nevyžádané reklamy. Co tedy dělat, pokud jste stále bez lístků?

VOLBY 2025: Pražští lídři. Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení

Voliči, kteří ještě tři dny před volbami nemají lístky, se mohou obrátit na svoji radnici, která by jim měla předat náhradní. Připomeňme, že volby do Poslanecké sněmovny začínají v pátek 3. října. Komu lístky nepřijdou a nevyzvedne si na příslušném úřadě nové, o právo jít k volbám nepřijde. Stačí v den voleb dorazit s občankou (nebo pasem) na příslušný okrsek a volební komise vydá sadu hlasovacích lístků přímo na místě.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Volební obálka: proč je důležitá?

Šedomodrá obálka s hlasovacími lístky, jakou by měl každý volič najít ve schránce, je ale důležitá ještě z jednoho důvodu. Kromě vaší adresy obsahuje totiž i informaci, jaké je číslo volebního okrsku, za který volíte, a jaká je adresa volební místnosti. Velmi často jde o budovy škol, obecních úřadů nebo hasičských zbrojnic. Jen pozor, obálka, která vám přijde do schránky, není ta, ve které házíte lístek do urny!

Pokud nevíte, kam jít volit, a obálku s hlasovacími lístky nemáte, budete si muset „svoji“ volební místnost zjistit samostatně. V Praze to nejsnadněji zjistíte díky vychytávce Institutu plánování a rozvoje. Stačí zadat ulici a číslo popisné a vyjede vám jak adresa volební místnosti, tak číslo okrsku, telefonní spojení a také informace o bezbariérovém přístupu.

Co dělat, když ztratím voličský průkaz?

  • Voličský průkaz potřebuje ten, kdo se hodlá voleb zúčastnit mimo své trvalé bydliště. S průkazem lze volit u kterékoli jiné volební komise, než kde volič bydlí.
  • O voličský průkaz bylo potřeba požádat předem.
  • Kdo má průkaz vydaný, musí k volbám přijít s ním – i kdyby se na poslední chvíli rozhodl, že nikam nejede a chce volit ze svého obvyklého místa.
  • Pokud vám byl průkaz vydán, volit bez něj vám žádná komise neumožní.
  • Kdo průkaz ztratí, má smůlu: duplikáty se nevydávají, aby se zamezilo dvojímu hlasování.

Pokud jste mimopražští, můžete využít třeba tuto stránku, která čerpá informace z jednotlivých obecních úřadů a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Funguje však jen pro některá, spíše větší města. Obrátit se o informaci, kam máte jít volit, můžete pochopitelně také na příslušnou radnici.

I když víte, kam jít volit, přináší modrošedá „volební“ obálka i další cenné informace. Kromě přehledu politických stran a hnutí a hlasovacích lístků v ní najdete i návod, jak volit. Není od věci si pravidla předem osvěžit, hlavně pokud hodláte kroužkovat. Byla by velká škoda, kdyby kvůli drobné chybě přišel váš hlas vniveč. Pravidla pro hlasování včetně kroužkování si můžete přečíst na stránkách ministerstva vnitra. Tamtéž si můžete prohlédnout také náhledy hlasovacích lístků, abyste se předem rozhodli, jakou stranu či hnutí volit a koho kroužkovat.

Pokud máte volbu promyšlenou a návod v malíku, zbývá už jen jediné. Vzít platný doklad totožnosti a dostavit se k volbám.

Termín voleb do Poslanecké sněmovny 2025

Pátek 3. října 2025 14:00-22:00

Sobota 4. října 2025 8:00-14:00

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední dvě předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvě. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

„Zuřivá reportérka“ a legendární pražské kavárny. Navštívili jsme podniky, které se zapsaly do historie

Praha byla už za první republiky městem kaváren, kde se setkávali spisovatelé, politici i umělci a studenti. Tradice se úplně neztratila, ale trochu ji kazí nešvar rychlé doby a rychlého kafe „to...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Bosonohy zapojí po vzoru jiných jihomoravských obcí seniory do rozhodování

Podílet se na rozvoji obce, upozorňovat na nedostatečnou bezbariérovost nebo třeba organizovat mezigenerační aktivity umožňuje starším lidem na jižní Moravě...

2. října 2025  11:11,  aktualizováno  11:11

Spěchám do nemocnice s těhotnou, lhal řidič hlídce. Na svědomí měl několik prohřešků

Aby se vyhnul silniční kontrole, vymyslel si řidič v Žatci před pár dny opravdu neobvyklou výmluvu. Policistům tvrdil, že jeho spolujezdkyně je těhotná a potřebuje rychle do nemocnice. Hlídka tam...

2. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Osmnáctiletý mladík neunesl urážku, svého soka ubodal. Hrozí mu až 20 let

Bleskové vyřešení vraždy ohlásili kriminalisté z Olomouckého kraje. Násilný čin se stal v noci na úterý v obci Dlouhá Loučka, na jejímž okraji policejní hlídka našla mrtvého muže. Vyšetřovatelé během...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:41

Kino Dukla v Pardubicích na jeden den ožije, chystá promítání Ikarie XB 1

Kino v Domě kultury Dukla v Pardubicích na jeden den ožije. V sobotu uvede odpolední program s promítáním, přednáškou, výstavou a dílnou pro děti. Poslední...

2. října 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Začne výluka tramvají na Žižkově, osm linek nepojede ulicí Jana Želivského

Pražský dopravní podnik (DPP) začne o nadcházejícím víkendu s pracemi na modernizaci tramvajové trati v ulici Jana Želivského, kvůli kterým nepojedou od neděle do pondělí 15. prosince tramvaje v...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Obtěžoval ženu, pak ji okradl. Policie pátrá po násilníkovi od pražského rybníka

Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po podezřelém muži, který na začátku letošního roku u Nepomuckého rybníka ve Stodůlkách sexuálně obtěžoval šestatřicetiletou ženu a poté jí...

2. října 2025  12:22,  aktualizováno  12:22

Volby do Sněmovny: Připomeňte si, kdo v posledních letech vyhrál volby v Praze

Od porevolučního nadšení přes souboje velkých stran až po nástup nových hnutí. Rozebrali jsme výsledky deseti sněmovních voleb v hlavním městě za posledních třicet pět let.

2. října 2025  12:20

Podzimní TRADE NEWS vás zavede do Bulharska a Turecka

2. října 2025  12:19

Volby 2025: Pět nejčastějších chyb, kvůli kterým vám může propadnout hlas

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 začínají už v pátek a není od věci si připomenout, jak správně hlasovat. Když už si dáte tu práci najít uskupení, ke kterému vás to nejvíc táhne, byla by škoda svůj...

2. října 2025  12:17

Zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září

Letošní zvýšená návštěvnost státních památek v Pardubickém kraji pokračovala i v září. Hrady a zámky si prohlédlo více lidí než ve stejném měsíci před rokem,...

2. října 2025  10:30,  aktualizováno  10:30

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Liberecká kapela NekrmiT vydala první album, texty napsali místní literáti

Blues o tužce, Bloumání v nachu nebo Ultima Thúlé. Kapela NekrmiT, jež šíří svůj hard blues folk nejen po rodném Liberci, představila své první album. „Hladům vlčím“ přináší posluchačům třináct...

2. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

Ústavní soud se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici

Ústavní soud (ÚS) se v úterý vyjádří k letošnímu zmrazení platů v justici. Vyhlásí, jak rozhodl o podnětu Okresního soudu v Děčíně, podle kterého letošní...

2. října 2025  10:29,  aktualizováno  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.