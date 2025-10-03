Volby do Poslanecké sněmovny začínají v pátek 3. října ve 14 hodin a právě na tuto hodinu avizovali svůj úmysl dostavit se k urnám i mnozí známí politici a kandidáti do dolní komory Parlamentu.
Kde volí prezident Petr Pavel?
Jedním z lidí, kteří hodlají k volbám dorazit hned po otevření volebních místností, je prezident Petr Pavel. Volit nebude v Praze, ale v obci Černoušek na Litoměřicku. Prezident již oznámil, že k volbám přijde ve 14 hodin spolu se svou chotí.
Volby v Praze
V hlavním městě dorazí ve stejnou chvíli k volbám jednička na pražské kandidátce Spolu Jana Černochová z ODS, která v současnosti zastává post ministryně obrany. Černochová volí v ZŠ Kladská v Praze 2.
Hned po otevření volebních místností hodlá přijít k urně také předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který svůj hlas odevzdá ve škole Jaroslava Seiferta v Praze 3.
Na pirátské kandidátce je také spolupředsedkyně Zelených Gabriela Svárovská, která se k urně v ZŠ Pod Marjánkou v Praze 6 dostaví hned na začátku voleb.
Další politici a pražští kandidáti, kteří předem oznámili svůj úmysl volit, se na začátek nehrnou. Čtvrt hodiny po zahájení hodlá přijít do volební místnosti v ZŠ Cesta k úspěchu v Praze 6 předseda SPD Tomio Okamura, o půl třetí pak svůj hlas odevzdá hned několik čelných osobností současné politiky.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib odvolí v ZŠ u Roháčových kasáren v Praze 3, předsedkyně TOP09 Markéta Pekarová Adamová přijde do volební místnosti na náměstí Na Balabence v Praze 9 a první místopředseda a lídr pražské kandidátky ANO Karel Havlíček odevzdá svůj hlas v Bubenči v ZŠ Náměstí svobody.
Jen o málo později, ve 14:50, dorazí do školy u nádraží Vršovice místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová.
V Praze hodlá volit také předseda Motoristů sobě Petr Macinka, a to od 16 hodin v ZŠ Grafická v Praze 5.
Naopak až druhý volební den, tedy v sobotu dopoledne, se k volbám v Praze chystá bývalý prezident Václav Klaus a také předsedkyně SOCDEM a bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Kde volí Fiala a Babiš?
Naopak mimo Prahu bude volit nejen prezident. Předseda vlády Petr Fiala (ODS) se k hlasování dostaví v Brně, ministr vnitra a lídr STAN Vít Rakušan odvolí ve „svém“ Kolíně, jeho stranický kolega a ministr průmyslu Lukáš Vlček v Pacově. Předseda lidovců Marek Výborný ohlásil volbu ve svém rodném Heřmanově Městci.
Předseda ANO Andrej Babiš půjde volit v Ostravě, Alena Schillerová v Brně. Lídryně kandidátky Stačilo!, komunistka Kateřina Konečná, hodlá volit v Novém Jičíně, odkud pochází. Šéf Přísahy Robert Šlachta oznámil svůj úmysl volit v jihomoravských Pohořelicích, kde je také zastupitelem.