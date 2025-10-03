Jak je v Česku obvyklé, volební místnosti se otevřou na dva dny – v pátek a sobotu. Mezi oběma dny se liší čas začátku a konce hlasování, tak aby k volbám mohlo přijít co nejvíce lidí.
- V pátek 3. října od 14:00 do 22:00
- V sobotu 4. října od 8:00 do 14:00
Kde najdu volební místnost
Zpravidla jsou v některé z veřejných budov, v Praze jde nejčastěji o školy, ale mohou být i na úřadech. Zvlášť v hlavním městě se v jedné budově může nacházet více volebních místností, rozdělených podle okrsků. Poté je potřeba se řídit jejím číslem, případně vyvěšeným seznamem adres.
Prodloužení hlasování
Zvláště ze zdravotních či jiných závažných důvodu se může stát, že některá z komisí odloží začátek či konec hlasování až o hodinu, což právě ve zvláštních případech umožňuje zákon. Komise má povinnost voliče o případných změnách informovat.
Číslo volebního okrsku, stejně jako jeho adresu, najdete na obálkách s volebními lístky. Pražanům v orientaci pomůže také webová aplikace provozovaná Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Svou místnost najdou po zadání adresy bydliště.
Co je k volbám potřeba
Aby vám komise vydala úřední obálku pro vložení hlasovacího lístku, musíte se nejprve prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Letos poprvé také můžete využít i mobilní aplikaci eDoklady, kterou ministerstvo vnitra doporučuje ještě před návštěvou volební místnosti aktualizovat.
Jiné doklady, například řidičský průkaz, komise neuzná. Pokud nevolíte v okrsku, kde máte uvedené trvalé bydliště, nezapomeňte si vzít také voličský průkaz.
Zákaz politické agitace
K volbám je potřeba přijít takříkajíc v apolitickém hávu – v budovách, kde jsou volební místnosti i jejich okolí, platí zákaz jakékoli propagace politických stran. Na sobě nesmíte mít oblečení s logy či slogany vaší oblíbené strany a zakázané jsou i symboly.
Pokud pravidlo nedodržíte, předseda komise vás v krajním případě nemusí vůbec k volbám pustit. Naopak vás může poslat převléct. Dovolené není ani ústní vyjadřování preferencí či názorů.