Motoristický volební guláš v Martinickém paláci na Hradčanech plaval v tuku jako dobře promazaný spalovací motor. Pro pravicově smýšlející novináře a hosty byl u zastánců tradičních tradic také řízek z masa, pro levicově smýšlející z nemasa.
Druhé zastavení se odehrálo v hotelu v Truhlářské ulici v centru Prahy, pár kroků od sídla ODS. SPOLU tady před čtyřmi lety oslavovalo vítězství. Letos přijímalo porážku. Podobně jako u ANO na Chodově, bylo tu mediální zastoupení největší.
V porovnání s minulými volbami přibylo televizí a webových zpravodajství, a to i těch zahraničních, které už nepotřebují početné štáby. Stačí externí mikrofon, mobilní telefon a stativ, případně přisvětlovací lampa. Přímý přenos klidně na druhou polokouli.
Informace hned
Strany taky víc využily komunikační aplikace a na své informace automaticky napojovaly všechny novináře ze svých databází. Takže jste například okamžitě věděli, kdo z jejich hvězd právě dorazil do štábu.
Piráti obsadili půlku staré budovy hlavního nádraží a štáb byl něco mezi maškarním bálem, diskotékou a vyloděním bukanýrů.
Hnutí ANO již poněkolikáté využilo velký sál v komplexu Agrofertu. Zaujali tady mladí „anoisté“ s vlaječkami před pódiem.
Jak se prezentují poslanci