VOLBY 2025: Řízky pro levičáky i pravičáky. Hlavní roli dostaly tentokrát mobily

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  15:29
Technologicky se volby neustále zmenšují. Média ušetří za techniku i personál. Deník Metro se přesto vydal na pouť po volebních štábech. Ze šesti subjektů, které se nakonec do Sněmovny dostaly, jsme navštívili čtyři.
Jak vidno u SPOLU, politika se občas nevede v rukavičkách.

Jak vidno u SPOLU, politika se občas nevede v rukavičkách. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Volební štáb Pirátů byl něco mezi happeningem a bálem.
Štáby překypovaly módou šatní i obuvní.
Sama sobě kameramankou, sám sobě kameramanem. K přímého vstupu do televize už...
Sama sobě kameramankou, sám sobě kameramanem. K přímého vstupu do televize už...
7 fotografií

Motoristický volební guláš v Martinickém paláci na Hradčanech plaval v tuku jako dobře promazaný spalovací motor. Pro pravicově smýšlející novináře a hosty byl u zastánců tradičních tradic také řízek z masa, pro levicově smýšlející z nemasa.

Motorista Filip Turek celý večer před volbami moštoval.

Druhé zastavení se odehrálo v hotelu v Truhlářské ulici v centru Prahy, pár kroků od sídla ODS. SPOLU tady před čtyřmi lety oslavovalo vítězství. Letos přijímalo porážku. Podobně jako u ANO na Chodově, bylo tu mediální zastoupení největší.

V porovnání s minulými volbami přibylo televizí a webových zpravodajství, a to i těch zahraničních, které už nepotřebují početné štáby. Stačí externí mikrofon, mobilní telefon a stativ, případně přisvětlovací lampa. Přímý přenos klidně na druhou polokouli.

Sama sobě kameramankou, sám sobě kameramanem. K přímého vstupu do televize už dávno není třeba kameraman a zvukař. Zpravodajských videoselfíčkářů bylo ve volbách víc než těch klasických.

Informace hned

Strany taky víc využily komunikační aplikace a na své informace automaticky napojovaly všechny novináře ze svých databází. Takže jste například okamžitě věděli, kdo z jejich hvězd právě dorazil do štábu.

Piráti obsadili půlku staré budovy hlavního nádraží a štáb byl něco mezi maškarním bálem, diskotékou a vyloděním bukanýrů.

Volební štáb Pirátů byl něco mezi happeningem a bálem.

Hnutí ANO již poněkolikáté využilo velký sál v komplexu Agrofertu. Zaujali tady mladí „anoisté“ s vlaječkami před pódiem.

Jak se prezentují poslanci

  • V budoucím klubu ANO bude například dostihový trenér, dopravní pilot i vedoucí pěstírny léčebného konopí.
  • SPOLU má celoživotního orientačního běžce, nadšeného hokejistu i bývalého skokana na lyžích.
  • Starostové mají včelaře a zástupkyni iniciativy Pod svícnem.
  • Jedna Pirátka se chlubí, že je maminka a manželka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025 aktuálně: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Ve všech okresních městech Pardubického kraje vyhrálo ANO, nejvíc ve Svitavách

Ve všech čtyřech okresních městech Pardubického kraje ve sněmovních volbách zvítězilo hnutí ANO před koalicí Spolu. Před čtyřmi lety koalice Spolu zvítězila v...

5. října 2025  15:04,  aktualizováno  15:04

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec z Pardubic byl nalezen, je v pořádku

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec z Pardubic byl dnes odpoledne nalezen a je v pořádku. ČTK to řekla mluvčí pardubické policie Dita Holečková. Chlapec...

5. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Písečtí odmítli spalovnu odpadu, rozjetý projekt za dvě miliardy se stopne

Obyvatelé jihočeského Písku v místním referendu odmítli ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů). Mělo stát v areálu spalovny ve Smrkovicích. Výsledky hlasování jsou pro radnici závazné, a tak...

5. října 2025  15:32,  aktualizováno  16:44

Z okresních měst Olomouckého kraje mělo ANO i SPD největší podporu v Přerově

Vítězné hnutí ANO se z pěti okresních měst v Olomouckém kraji těšilo největší podpoře v Přerově, volilo jej zde 41,66 procenta obyvatel, což je téměř o tři...

5. října 2025  14:58,  aktualizováno  14:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hasiči v Křemži uhasili požár kůlny, popálený muž skončil v nemocnici

Hasiči dnes ráno likvidovali požár kůlny v Křemži na Českokrumlovsku. Oznámení dostali před 9:00, v době jejich příjezdu hořel celý interiér objektu, kde...

5. října 2025  14:50,  aktualizováno  14:50

Huawei uvádí řešení SMART Logistics & Warehousing pro inteligentní logistiku

5. října 2025  16:24

Čas po volbách lze trávit různým způsobem, ale vzhledem k proměnlivému počasí je na nějaký větší výlet těžko vyrazit, ale stačí pěkná procházka po revitalizovaném parku Na Pláni v Praze 5, kde si...

vydáno 5. října 2025  16:06

VOLBY 2025: Řízky pro levičáky i pravičáky. Hlavní roli dostaly tentokrát mobily

Technologicky se volby neustále zmenšují. Média ušetří za techniku i personál. Deník Metro se přesto vydal na pouť po volebních štábech. Ze šesti subjektů, které se nakonec do Sněmovny dostaly, jsme...

5. října 2025  15:29

Olomoucká Potravinová banka slaví deset let existence, otevře své zázemí

Řadou akcí včetně koncertu oslaví příští týden v pátek deset let své existence Potravinová banka v Olomouckém kraji (PBOL), která sídlí v olomoucké části...

5. října 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Ztracenou seniorku hledal i vrtulník, o půlnoci ji našli zraněnou za benzinkou

U remízku za pražskou benzínovou čerpací stanicí u dálnice D11 našli o půlnoci ležet seniorku. Žena byla zraněná a podchlazená. Policisté ženu po setmění hledali několik hodin a do pátrání se zapojil...

5. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Provoz na tahu z Čech na Moravu po nehodě u Moravské Třebové 3,5 hodiny stál

Nehoda čtyř osobních aut mezi tunelem Hřebeč a Moravskou Třebovou na Svitavsku dnes zhruba na 3,5 hodiny uzavřela hlavní silniční tah I/35 z Čech na Moravu....

5. října 2025  13:26,  aktualizováno  13:26

Protest při konání 25. mezinárodního kongresu Světové psychiatrické asociace

5. října 2025  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.