Pražané budou v letošních komunálních volbách rozhodovat také o tom, kdo bude v následujícím volebním období stát v čele hlavního města. Deník Metro proto kandidátům na pražského primátora pokládá stejné otázky, aby mohli voliči jejich odpovědi snadno porovnat.
Adam Scheinherr chce 8 tisíc městských bytů
Adam Scheinherr (Praha sobě) se chce vrátit do vedení Prahy. Kandidát Prahy sobě, který byl v letech 2018 až 2023 náměstkem pro dopravu, chce především výrazně zvýšit počet městských bytů. Jeho závazkem je dotáhnout k realizaci 8 tisíc nových dostupných městských bytů. V dopravě sází na železnici a záchytná parkoviště, která mají pomoci omezit počet aut přijíždějících do Prahy z okolí. Zároveň chce zahájit stavbu Městského okruhu.
Scheinherr chce také pokračovat v projektech, které už mají stavební povolení, například v případě lávky v Braníku nebo tramvajových tratí do Suchdola a z Motola na Vypich. Za nejvíce zanedbané části Prahy označuje okolí Palmovky, smíchovského a hlavního nádraží. Do koalice by podle svých slov nešel s SPD ani Motoristy.
Celý rozhovor s Adamem Scheinherrem vyšel 1. října.
Tereza Nislerová chce méně městských částí
Tereza Nislerová, kandidátka Pirátů na pražskou primátorku, chce řešit především dostupnost bydlení a výstavbu městských bytů. Praha by podle ní měla přestat privatizovat městský bytový fond a zároveň využít prodloužení metra k výstavbě nových čtvrtí. V Praze podle ní žije příliš mnoho lidí mimo město kvůli nedostupnému bydlení, což následně zvyšuje dopravní zátěž.
Výraznou změnu navrhuje také ve fungování Prahy. Místo současných 57 městských částí by podle Nislerové mělo být zhruba 20, protože současné uspořádání podle ní komplikuje rozhodování a odpovědnost. Podporuje výstavbu parkovacích domů a P+R, zároveň ale chce posilovat kolejovou dopravu a omezit tranzit v historickém centru. Do roku 2030 by ráda prosadila výstavbu alespoň poloviny z plánovaných městských bytů v Pražské developerské společnosti a pokračování výstavby metra D.
Celý rozhovor s Terezou Nislerovou vyšel 2. října.
Petr Hlaváček by rád stavěl byty v brownfieldech
Petr Hlaváček (STAN) má svou vizi Prahy založenou především na dlouhodobém urbanistickém rozvoji a výstavbě. Za klíčové považuje využití brownfieldů, kde mají vznikat nové čtvrti s byty, školami, službami, parky a dobrou dopravou. Díky Metropolitnímu plánu podle něj vznikne prostor až pro 350 tisíc nových bytů. V dopravě Hlaváček podporuje dokončení okruhů, rozvoj metra a tramvají a především projekt takzvaného metra S, tedy vlakových tunelů pod centrem.
Za důležitý milník považuje rok 2032, kdy by podle něj mohlo být otevřeno metro D a železnice na letiště, fungovat Vltavská filharmonie a být dokončeny další významné dopravní a městské projekty. Hlaváček chce také více parkovacích domů na okrajích Prahy a parkoviště u vlakových zastávek ve Středočeském kraji. Ve veřejném prostoru by místo jednotlivých tematických komisí vytvořil jednu společnou komisi, která by koordinovala různé zájmy. Do koalice by nešel s extremistickými stranami ani s ANO.
Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem vyšel 5. října.
Zítra deník Metro přinese rozhovor s Janem Hušbauer, který kandiduje za ANO.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
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Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
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