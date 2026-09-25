VOLBY 2026 v Praze 10: Obhájí Valovič post starosty? Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát

Matouš Waller
Matouš Waller
  7:07
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Bývalé sídlo radnice městské části Praha 10 (20. listopadu 2025) | foto: ČTK

Obyvatelé desáté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 406 kandidáty desítky přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu. Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 10 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky.

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Desátá městská část se potýká s dostupností bydlení, dopravními omezeními, rozvojem infrastruktury i nepořádkem a údržbou veřejných prostranství. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 10 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

Volby 2026: Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod, jak volit

Občané desítky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu.

Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva desáté městské části se uskuteční společně s výběrem kandidátů do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči v Praze 10 půjdou k volbám celkem ve 109 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 10 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet deset stran, hnutí a koalic – tedy o jednu více, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Proměnilo se i jejich složení. Na kandidátkách u zavedených stran a hnutí se objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.

Téměř všechna uskupení do volebního klání posílají 45 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva desáté městské části. O hlasy se v ní uchází celkem 406 lidí.

Jedinou výjimkou je kandidátka Sdružení přátel Prahy 10 uskupení Liberální aliance nezávislých občanů. Na ní po vyškrtnutí původního lídra registračním úřadem stojí jediná kandidátka na druhém místě.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 10 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
1Jsme Praha 10Petr Beneš
2TOP 09 SPOLU s nezávislými osobnostmi Praha 10Tomáš Pek
3Sdružení přátel Prahy 10Dita Jarošová (číslo 2)
4SPD pro Prahu 10Jan Čížek
5ANORadmila Kleslová
6Naše Praha 10Ivana Cabrnochová
7Česká pirátská stranaMikuláš Ferjenčík
8Starostové, Vlasta a LidovciDavid Kašpar
9Společně pro Prahu 10Martin Valovič
10Praha 10 soběDavid Bouz

Funkční období končí starostovi Martinu Valovičovi (ODS). Jako lídr kandidátky Společně pro Prahu 10 nyní usiluje o obhájení svého prvního mandátu.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 10 si lze představit, že volič má k dispozici hned 45 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 45 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba

Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

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