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Desátá městská část se potýká s dostupností bydlení, dopravními omezeními, rozvojem infrastruktury i nepořádkem a údržbou veřejných prostranství. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 10 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.
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Volby 2026: Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod, jak volit
Občané desítky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu.
Kdy a kde budou komunální volby
Volby do zastupitelstva desáté městské části se uskuteční společně s výběrem kandidátů do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči v Praze 10 půjdou k volbám celkem ve 109 volebních okrscích.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
- Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
- V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.
Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.
Strany a kandidáti
O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 10 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet deset stran, hnutí a koalic – tedy o jednu více, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.
Proměnilo se i jejich složení. Na kandidátkách u zavedených stran a hnutí se objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.
Téměř všechna uskupení do volebního klání posílají 45 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva desáté městské části. O hlasy se v ní uchází celkem 406 lidí.
Jedinou výjimkou je kandidátka Sdružení přátel Prahy 10 uskupení Liberální aliance nezávislých občanů. Na ní po vyškrtnutí původního lídra registračním úřadem stojí jediná kandidátka na druhém místě.
|Číslo
|Název strany/hnutí/koalice/kandidátky
|Lídr
|1
|Jsme Praha 10
|Petr Beneš
|2
|TOP 09 SPOLU s nezávislými osobnostmi Praha 10
|Tomáš Pek
|3
|Sdružení přátel Prahy 10
|Dita Jarošová (číslo 2)
|4
|SPD pro Prahu 10
|Jan Čížek
|5
|ANO
|Radmila Kleslová
|6
|Naše Praha 10
|Ivana Cabrnochová
|7
|Česká pirátská strana
|Mikuláš Ferjenčík
|8
|Starostové, Vlasta a Lidovci
|David Kašpar
|9
|Společně pro Prahu 10
|Martin Valovič
|10
|Praha 10 sobě
|David Bouz
Funkční období končí starostovi Martinu Valovičovi (ODS). Jako lídr kandidátky Společně pro Prahu 10 nyní usiluje o obhájení svého prvního mandátu.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Jak volit v komunálních volbách
Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:
- Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
- Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.
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Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 10 si lze představit, že volič má k dispozici hned 45 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:
- Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
- Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
- Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.
Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 45 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.
Jaká platí omezení?
Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.
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Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.
Volby na magistrát
Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.
Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.
Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.
Kde sledovat výsledky voleb
Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům: