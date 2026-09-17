VOLBY 2026 v Praze 2: Korseska obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a do Senátu a jak volit?

Matouš Waller
Matouš Waller
  14:47
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Náměstí Míru v Praze je odtud z výšky jako na dlani. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 2 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé druhé městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 270 kandidáty osmi přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu a vyšlou nového zástupce do Senátu.

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Praha 2 se potýká s vysokými cenami bydlení, které žene nahoru rozmach krátkodobého turistického ubytování. Místním obyvatelům navíc znepříjemňuje život komplikovaná doprava i otázka bezpečnosti v okolí škol. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 2 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod k volbám 2026

Občané dvojky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu. Část z nich rovněž vybere nového zástupce do Senátu.

Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva druhé městské části se uskuteční společně s výběrem kandidátů do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči v Praze 2 půjdou k volbám v celkem 41 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 2 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet osm stran, hnutí a koalic – tedy stejně jako během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Jejich složení se nicméně proměnilo. Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se však budou rovněž pokoušet i nováčci.

Téměř všechna uskupení do volebního klání posílají 35 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva druhé městské části. O hlasy se v ní uchází celkem 270 lidí. Jedinou výjimkou je kandidátka Lidovci a nezávislí Praha 2, na které figuruje 25 kandidátů.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 2 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
1Praha 2 soběJana Bašusová
2Jsme Praha 2Robert Veverka
3SPD s podporou PRO, Svobodných a nezávislýchRadek Šmídt
4ANOJan Kolář
5Lidovci a nezávislí Praha 2Marie Koubková
6SPOLU pro Prahu 2Jan Korseska
7STANKarel Koželuh
8Česká pirátská stranaMagdalena Valdmanová

Funkční období končí starostovi Janu Korseskovi (ODS), kterého do čela městské části Praha 2 zastupitelé zvolili v roce 2023 po rezignaci Alexandry Udženii. Korseska jako lídr kandidátky SPOLU pro Prahu 2 nyní usiluje o obhájení svého prvního mandátu.

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 2 si lze představit, že volič má k dispozici hned 35 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 35 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

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Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kandidáti v senátních volbách

V části Prahy 2 voliči koncem prvního říjnového týdne rovněž rozhodnou o novém senátorovi za volební obvod číslo 27 – Praha 1. Do něj na Praze 2 spadá Nové Město a Vyšehrad.

Obyvatelé těchto čtvrtí tak ke dvěma lístkům do komunálních voleb (šedým) dostanou ještě třetí sadu (žlutou) se jmény senátorů. Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky odpovídajících barev, do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny.

Kandidáti na senátora v obvodu 27 – Praha 1 podle vylosovaného čísla
ČísloJménoUskupení
1Jiří MorštadtGenerace
2Pavel ČižinskýLevice
3Jan ŠternTEAM
4Vojtěch RyvolaGEN
5Ján DudraANO
6Jiří Pavel PešekŠvýcarská demokracie
7Jiří PadevětODS, STAN, Piráti a TOP 09
8Jan ČižinskýKDU-ČSL, Zelení a Praha sobě
9Vladimír KolmanSOCDEM

Každý lístek tu představuje jediného kandidáta. Hlasování v senátních volbách díky tomu není zdaleka tak ošemetné jako v komunálních volbách. Voliči si musí dát pozor takřka jen na vložení správného lístku (žlutého) do správné obálky (žluté) nebo na to, aby se jim dva lístky neslepily k sobě.

Volby 2026 přinesou dva způsoby hlasování. Jak postupovat při výběru senátora?

Současnou senátorkou za senátní obvod číslo 27 – Praha 1 je Miroslava Němcová (ODS), která však svůj mandát obhajovat nehodlá. V termínu komunálních voleb proběhne první kolo senátních voleb, případné druhé kolo se uskuteční přesně o týden později.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

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Témata: Praha 2

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