VOLBY 2026 v Praze 3: Vronský obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Matouš Waller
Matouš Waller
  13:00
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Žižkovská věž v Praze | foto: towerpark.cz

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 3 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé třetí městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 297 kandidáty devíti přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu.

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Třetí městskou část zatěžují rozsáhlá dopravní omezení, ale i občasné problémy s bezpečností či developerské projekty spojené s tlakem na rozvoj nových čtvrtí a nedostatkem parkovacích míst. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 3 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

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Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva třetí městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči v Praze 3 budou volit v celkem 52 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 3 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet devět stran, hnutí a koalic – tedy o dvě méně, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.

Všechna uskupení do volebního klání posílají 35 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva třetí městské části. O hlasy se v ní uchází celkem 297 lidí. Jedinou výjimkou jsou komunisté, kteří na kandidátku postavili jen 17 lidí.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 3 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
1Piráti, PRAHA 3 SOBĚ a Edita JanečkováEdita Janečková
2ANOAnna Patočková
3Motoristé sobě a PatriotiMojmír Mikuláš
4Praha 3 srdcemDenisa Šťastná
5TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) soběMichal Vronský
6SPOLEČNĚ pro Prahu 3Filip Nekola
7Strana zelenýchMatěj Michalk Žaloudek
8Komunistická strana Čech a MoravyJiří Hájek
9SPD,Trikolora a nezávislí s podporou PRO a PřísahyJosef Sláma

Funkční období v čele městské části Praha 3 končí starostovi Michalu Vronskému (TOP 09). Jako lídr kandidátky TOP 09 + STAN s podporou Žižkov (nejen) sobě nyní usiluje o obhájení svého prvního mandátu.

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 3 si lze představit, že volič má k dispozici hned 35 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 35 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba

Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

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