VOLBY 2026 v Praze 4: Kubín obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát a jak volit?

Matouš Waller
Matouš Waller
  11:11
Sledovat Metro na Googlu

Fotogalerie2

Pankrác a její "mrakodrapy": zleva již téměř dokončený bytový věžák V Tower, City Tower a City Empiria (bývalý Motokov). (26. června 2017) | foto:  František Vlček, MAFRA

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 4 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé čtvrté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 283 kandidáty sedmi přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu.

Obsah

Nejlidnatější městskou část dlouhodobě trápí doprava, uzavírky důležitých tepen, ale i rozsáhlá výstavba spojená s nedostatečnou infrastrukturou či hluková zátěž a bezpečnost v okolí stanic metra. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 4 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod k volbám 2026

Občané čtyřky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu.

Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva první městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči v Praze 4 budou volit v celkem 21 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 4 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet sedm stran, hnutí a koalic – tedy o dvě méně, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.

Všechna uskupení do volebního klání posílají 45 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva čtvrté městské části. Výjimkou je kandidátka Spojená levice pro Prahu 4 (tedy spojení Komunistické strany Čech a Moravy, České suverenity sociální demokracie a obnovené Komunistické strany Československé), na které je uvedeno jen 13 lidí. O hlasy ve volbách se uchází celkem 283 kandidátů.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 4 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
1Spojená levice pro Prahu 4Karel Skoupil
2Česká pirátská stranaTereza Nislerová
3Motoristé sobě a SvobodníAdam Paclt
4SPD s podp. PRO, SOCDEM, Trikolory a nezávislýchKlára Cingrošová
5ANOJan Hušbauer
6SPOLU pro Prahu 4Ondřej Kubín
7Společně pro změnu (STAN,Praha sobě, KDU-ČSL a Zelení)Petr Štěpánek

Funkční období v čele městské části Praha 4 končí starostovi Ondřeji Kubínovi (ODS). Jako lídr kandidátky SPOLU pro PRAHU 4 (koalice ODS a TOP 09) nyní usiluje o obhájení svého prvního mandátu.

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 4 si lze představit, že volič má k dispozici hned 45 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 45 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba

Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

Nahá Sydney Sweeney pobouřila sportovkyně. Proti reklamě se ozvaly i české reprezentantky

Kampaň americké společnosti Novig, která která provozuje platformu zaměřenou na...

Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Oběd na zámku za 170 korun? Dobříš boří představy o drahé gastronomii

Provozní šéf zámku Adam Fiala, který si stoupl i za sporáky.

Oběd v zámeckém prostředí nemusí znamenat hluboký zásah do peněženky. V Chateau Dobříš se denní nabídka pohybuje kolem 170 korun, svíčková stojí 295 a pečená kachna 310 korun. K tomu můžete přidat...

Petřínská lanovka se vrací po dvou letech. Nové kabinky od Anny Marešové mrkají, jízda zdraží

Novinkami prošla i mezistanice Nebozízek – dostala nový vzhled a proměnila se v...

Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...

20. září 2026  19:41

Rekordní ročník je u konce. Seriál Direct Road Classics finišoval na Ještědu

20. září 2026  19:31

Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

ilustrační snímek

Úmrtím motocyklisty skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...

20. září 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Incident po závodě Hyrox v Pekingu má dohru. Sportovkyně se omluvila, pořadatelé mění pravidla

Joanna Wietrzyková

Australská závodnice Joanna Wietrzyková pokračovala při Hyroxu v Pekingu i po střevní nehodě a zvítězila. Kritika se následně obrátila také na pořadatele kvůli hygieně společné trati a vybavení....

20. září 2026  18:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

iDNES z kraje: Na to, abychom zaujali turistu, máme na síti asi dvě vteřiny, říká Soukup z JCCR

Vysíláme
Petr Soukup, šéf Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Turisté z Polska nebo Maďarska stále více objevují Jihočeský kraj. Poláci sem míří za výbornými podmínkami pro cyklistiku, Maďary naláká i skutečnost, že jsou pro ně připravené materiály v jejich...

20. září 2026  18:52,  aktualizováno  18:52

Na Znojemsku zemřel motorkář, zřejmě se srazil s autem při předjíždění

ilustrační snímek

Úmrtím motorkáře skončila dnes odpoledne nehoda u Chvalovic na Znojemsku. Podle prvotních informací se motorkář srazil s autem při předjíždění. ČTK to řekly...

20. září 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Boj proti horku. V odolnosti nečekaně uspěla města z kraje, nejlépe Rychvald

Rychvald těží z příhodných přírodních podmínek i ze snah o opatření proti...

Nečekaného úspěchu v rámci Česka dosáhla v tabulce jedenácti tisíc sídel Evropské unie sestavené podle odolnosti vůči horku a suchu moravskoslezská města. V hodnocení nazvaném Cool City Index se mezi...

20. září 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Předseda estonského parlamentu uklízel břeh Vltavy. Dobrovolníci naplnili 30 pytlů

Akce Ukliďme Česko

Více než 25 dobrovolníků uklízelo v pátek břeh Vltavy u lávky Holka v Karlíně. K zaměstnancům estonského velvyslanectví, Boltu a místním se přidal i předseda estonského parlamentu Lauri Hussar. Za...

20. září 2026

Hřiště v Praze 10-Strašnicích v ulici Nad Primaskou prošlo proměnou.

vydáno 20. září 2026  16:10

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÉ POSVÍCENÍ - SOUTĚŽ O POJÍDÁNÍ JAHODOVÝCH KNEDLÍKŮ

vydáno 20. září 2026  16:09

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Od 21. 9. 2026 vyjíždí v trase Na Knížecí - Malvazinky - Waltrovka a s každým druhým spojem až na Jinonice linka 52 s trolejbusy Bozankaya SNG12T nebo SOR TNS12.

vydáno 20. září 2026  16:08

PRAHA 9 - KBELY

PRAHA 9 - KBELY

KBELSKÉ POSVÍCENÍ - PĚVĚCKÉ VYSTOUPENÍ LADISLAVA KORBELA

vydáno 20. září 2026  16:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet