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Rozmanitá pátá městská část trpí překotným tempem výstavby a rychlým růstem obyvatelstva spojeným s nedostatečnou infrastrukturou, ale i hustou dopravní vytížeností či problémy s bezpečností. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 5 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.
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Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod k volbám 2026
Občané pětky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu a vyberou rovněž nového zástupce do Senátu.
Kdy a kde budou komunální volby
Volby do zastupitelstva páté městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Občané Prahy 5 půjdou k volbám v celkem 81 volebních okrscích.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
- Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
- V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.
Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.
Strany a kandidáti
O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 5 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet dvanáct stran, hnutí a koalic – tedy stejně jako během minulých komunálních voleb v roce 2022.
Jejich složení se však proměnilo. Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.
Téměř všechna uskupení do volebního klání posílají 41 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva páté městské části. Jedinou výjimkou je Česká strana asociálů, jejíž kandidátka nese jediné jméno. O hlasy se občanů Prahy 5 se uchází celkem 452 lidí.
|Číslo
|Název strany/hnutí/koalice/kandidátky
|Lídr
|1
|SPD s podporou PRO a nezávislých
|Pavel Spirov
|2
|TOP Lidovci a Nezávislí
|Martin Damašek
|3
|ANO
|Petr Lachnit
|4
|Praha 5 sobě
|Radka Šimková
|5
|ODS
|Lukáš Herold
|6
|Motoristé sobě a Svobodní
|Karel Borůvka
|7
|Naše Praha 5
|Rudolf Blažek
|8
|Česká pirátská strana
|Filip Karel
|9
|Česká strana asociálů
|Lia Nova
|10
|Rezidenti 5P
|David Pavlorek
|11
|STAN
|David Dušek
|12
|SEN pro Prahu 5 s podporou senátora Lásky a SOPU
|Monika Shaw Salajová
Mandát končí starostovi Lukáši Heroldovi (ODS), který v čele městské části Praha 5 stojí teprve od dubna 2025. Na postu vystřídal Radku Šimkovou z uskupení Praha 5 sobě, kterou zastupitelé Prahy 5 odvolali už v polovině prosince. Oba dnes stojí v čelech kandidátek.
Jak volit v komunálních volbách
Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:
- Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
- Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.
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Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 5 si lze představit, že volič má k dispozici hned 41 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:
- Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
- Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
- Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.
Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 41 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.
Jaká platí omezení?
Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.
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Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.
Volby na magistrát
Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.
Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.
Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.
Kandidáti v Senátních volbách
V senátním obvodu číslo 21 – Praha 5 voliči rovněž rozhodnou o novém zástupci v Senátu Parlamentu České republiky. Ke dvěma lístkům do komunálních voleb (šedým) tedy dostanou ještě třetí sadu (žlutou) se jmény senátorů. Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky odpovídajících barev, do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny.
|Číslo
|Jméno
|Uskupení
|1
|Lubomír Brož
|ANO
|2
|Zdeněk Šarapatka
|Piráti, TOP 09 a LES
|3
|Václav Láska
|SEN 21
|4
|Ľubomír Augustín
|Přísaha
|5
|Pavel Spirov
|SPD
|6
|Radko Sáblík
|KDU-ČSL, ODS a STAN
|7
|Petra Prokšanová
|KSČM
Každý lístek tu představuje jediného kandidáta. Hlasování v senátních volbách díky tomu není zdaleka tak ošemetné jako v komunálních volbách. Voliči si musí dát pozor takřka jen na vložení správného lístku (žlutého) do správné obálky (žluté) nebo na to, aby se jim dva lístky neslepily k sobě.
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Současným senátorem za obvod číslo 21 – Praha 5 je Václav Láska (SEN 21). Funkci zastává už od roku 2014, kdy byl zvolen jako nestraník za Zelené a KDU-ČSL). Mandát hodlá obhajovat i letos.
V termínu komunálních voleb proběhne první kolo senátních voleb, případné druhé kolo se uskuteční přesně o týden později.
Kde sledovat výsledky voleb
Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:
- Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy
- Volby do Zastupitelstva městské části Praha 5
- Senátní volby ve volebním obvodu číslo 21 – Praha 5