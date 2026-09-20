VOLBY 2026 v Praze 5: Herold obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a do Senátu a jak volit?

Matouš Waller
Matouš Waller
  7:07
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Kolona tramvají na Štefánikově ulici, těsně za zastávkou Arbesovo náměstí. (17. srpna 2020) | foto: Josef Chodounský, Twitter

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 5 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé první městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 452 kandidáty dvanácti přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu a vyšlou i nového zástupce do Senátu.

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Rozmanitá pátá městská část trpí překotným tempem výstavby a rychlým růstem obyvatelstva spojeným s nedostatečnou infrastrukturou, ale i hustou dopravní vytížeností či problémy s bezpečností. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 5 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod k volbám 2026

Občané pětky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu a vyberou rovněž nového zástupce do Senátu.

Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva páté městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Občané Prahy 5 půjdou k volbám v celkem 81 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 5 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet dvanáct stran, hnutí a koalic – tedy stejně jako během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Jejich složení se však proměnilo. Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.

Téměř všechna uskupení do volebního klání posílají 41 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva páté městské části. Jedinou výjimkou je Česká strana asociálů, jejíž kandidátka nese jediné jméno. O hlasy se občanů Prahy 5 se uchází celkem 452 lidí.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 5 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
1SPD s podporou PRO a nezávislýchPavel Spirov
2TOP Lidovci a NezávislíMartin Damašek
3ANOPetr Lachnit
4Praha 5 soběRadka Šimková
5ODSLukáš Herold
6Motoristé sobě a SvobodníKarel Borůvka
7Naše Praha 5Rudolf Blažek
8Česká pirátská stranaFilip Karel
9Česká strana asociálůLia Nova
10Rezidenti 5PDavid Pavlorek
11STANDavid Dušek
12SEN pro Prahu 5 s podporou senátora Lásky a SOPUMonika Shaw Salajová

Mandát končí starostovi Lukáši Heroldovi (ODS), který v čele městské části Praha 5 stojí teprve od dubna 2025. Na postu vystřídal Radku Šimkovou z uskupení Praha 5 sobě, kterou zastupitelé Prahy 5 odvolali už v polovině prosince. Oba dnes stojí v čelech kandidátek.

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

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Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 5 si lze představit, že volič má k dispozici hned 41 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 41 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

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Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kandidáti v Senátních volbách

V senátním obvodu číslo 21 – Praha 5 voliči rovněž rozhodnou o novém zástupci v Senátu Parlamentu České republiky. Ke dvěma lístkům do komunálních voleb (šedým) tedy dostanou ještě třetí sadu (žlutou) se jmény senátorů. Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky odpovídajících barev, do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny.

Kandidáti na senátora v obvodu 21 – Praha 5 podle vylosovaného čísla
ČísloJménoUskupení
1Lubomír BrožANO
2Zdeněk ŠarapatkaPiráti, TOP 09 a LES
3Václav LáskaSEN 21
4Ľubomír AugustínPřísaha
5Pavel SpirovSPD
6Radko SáblíkKDU-ČSL, ODS a STAN
7Petra ProkšanováKSČM

Každý lístek tu představuje jediného kandidáta. Hlasování v senátních volbách díky tomu není zdaleka tak ošemetné jako v komunálních volbách. Voliči si musí dát pozor takřka jen na vložení správného lístku (žlutého) do správné obálky (žluté) nebo na to, aby se jim dva lístky neslepily k sobě.

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Současným senátorem za obvod číslo 21 – Praha 5 je Václav Láska (SEN 21). Funkci zastává už od roku 2014, kdy byl zvolen jako nestraník za Zelené a KDU-ČSL). Mandát hodlá obhajovat i letos.

V termínu komunálních voleb proběhne první kolo senátních voleb, případné druhé kolo se uskuteční přesně o týden později.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

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