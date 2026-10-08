VOLBY 2026 v Praze 6: Stárek obhajuje. Kdo jsou kandidáti na radnici a do Senátu a jak volit?

Matouš Waller
Matouš Waller
  11:34
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Hotel International. Budova byla postavena v letech 1952 až 1956 kolektivem architektů Vojenského projektového ústavu pod vedením architekta Františka Jeřábka, za účasti architektů Františka Trmače a Milana Brzáka. Rozhodnutí o jeho výstavbě v areálu nově budovaného sídliště pro vojáky učinil tehdejší ministr obrany Alexej Čepička (Ten údajně doufal, že slavnostního otevření se zúčastní i Josif Stalin). | foto: Šula MichalMAFRA

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Volební lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy je pořádně velký. Na...
Volební lístky v Praze 2026
Pražské volební lístky v roce 2026
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Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 6 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé šesté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 472 kandidáty jedenácti přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu a vyšlou nového zástupce do Senátu.

Obsah

Největší městskou část a západní vstupní bránu do metropole dlouhodobě trápí hustá doprava a s ní související nedostatek parkovacích míst, ale i hluk z letiště či kapacita škol a dostupnost občanské vybavenosti. Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 6 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

Dvoje volby a lístek na několik stran! Jak volit v Praze? Máme jasný návod

Občané šestky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu a vyberou rovněž nového zástupce do Senátu.

Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva šesté městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Občané Prahy 6 půjdou k volbám celkem ve 104 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 6 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet 11 stran, hnutí a koalic – tedy o jednu více, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.

Téměř všechna uskupení do volebního klání posílají 45 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva šesté městské části. Jedinou výjimkou je listina Komunistické strany Čech a Moravy, na které je 23 kandidátů. O hlasy v Praze 6 se uchází celkem 472 lidí.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 6 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
1STANPetr Prokop
2GENRoman Mejstřík
3Komunistická strana Čech a MoravyIvan Hrůza
4Česká pirátská stranaJan Klofáč
5SPD s podporou Trikolory a PROMartin Lukáč
6Praha 6 soběMariana Čapková
7ODS a KDU-ČSLJakub Stárek
8ANOPetr Soukal
9TOP 09Eva Smutná
10Motoristé sobě a SvobodníKlára Sovová
11Jsme Praha 6Ondřej Chrást

Funkční období v čele městské části Praha 6 končí starostovi Jakubovi Stárkovi (ODS). Jako lídr kandidátky ODS a KDU-ČSL nyní usiluje o obhájení svého prvního mandátu.

Kandidáti a výsledky voleb 2026

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 6 si lze představit, že volič má k dispozici hned 45 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 45 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

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Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kandidáti v Senátních volbách

V části Prahy 6 voliči koncem prvního říjnového týdne rovněž rozhodnou o novém senátorovi za volební obvod číslo 27 – Praha 1. Do něj na Praze 6 spadají čtvrti Bubeneč, Hradčany a Střešovice.

Obyvatelé těchto čtvrtí tak ke dvěma lístkům do komunálních voleb (šedým) dostanou ještě třetí sadu (žlutou) se jmény senátorů. Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky odpovídajících barev, do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny.

Kandidáti na senátora v obvodu 27 – Praha 1 podle vylosovaného čísla
ČísloJménoUskupení
1Jiří MorštadtGenerace
2Pavel ČižinskýLevice
3Jan ŠternTEAM
4Vojtěch RyvolaGEN
5Ján DudraANO
6Jiří Pavel PešekŠvýcarská demokracie
7Jiří PadevětODS, STAN, Piráti a TOP 09
8Jan ČižinskýKDU-ČSL, Zelení a Praha sobě
9Vladimír KolmanSOCDEM

Každý lístek tu představuje jediného kandidáta. Hlasování v senátních volbách díky tomu není zdaleka tak ošemetné jako v komunálních volbách. Voliči si musí dát pozor takřka jen na vložení správného lístku (žlutého) do správné obálky (žluté) nebo na to, aby se jim dva lístky neslepily k sobě.

Volby 2026 přinesou dva způsoby hlasování. Jak postupovat při výběru senátora?

Současnou senátorkou za senátní obvod číslo 27 – Praha 1 je Miroslava Němcová (ODS), která však svůj mandát obhajovat nehodlá.

V termínu komunálních voleb proběhne první kolo senátních voleb, případné druhé kolo se uskuteční přesně o týden později.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

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