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Rozmanitou osmou městskou část trápí občasné problémy s bezpečností, přetížené komunikace, průtahy s úpravami zanedbaných veřejných prostranství nebo rozsáhlá výstavba, která zatěžuje stávající infrastrukturu. Praha 8 řeší také občanskou vybavenost či místa ve školkách.
Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 8 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.
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Dvoje volby a lístek na několik stran! Jak volit v Praze? Máme jasný návod
Občané osmičky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu.
Kdy a kde budou komunální volby
Volby do zastupitelstva osmé městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči v Praze 8 budou volit celkem ve 106 volebních okrscích.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
- Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
- V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.
Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.
Strany a kandidáti
O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 8 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet devět stran, hnutí a koalic – tedy o tři méně, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.
Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.
Všechna uskupení do volebního klání posílají 45 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva osmé městské části. O hlasy se v ní uchází celkem 402 lidí.
|Číslo
|Název strany/hnutí/koalice/kandidátky
|Lídr
|1
|8žije, Praha sobě a Zelení
|Václav Stránský
|2
|Spojená levice pro Prahu (KSČM, ČSSD a KSČ)
|Jiří Svoboda
|3
|Patrioti pro Prahu 8
|Jiří Vítek
|4
|ODS s podporou KDU-ČSL
|Ondřej Gros
|5
|Mourek s podporou SEN pro Prahu
|Petr Špringr
|6
|Česká pirátská strana
|Martin Štěrba
|7
|Společně pro Prahu 8 (STAN, TOP 09)
|Tomáš Hřebík
|8
|SPD s podporou České párty, PRO a Svobodných
|Vítězslav Novák
|9
|ANO
|Jana Solomonová
Funkční období v čele městské části Praha 8 končí starostovi Ondřeji Grosovi (ODS). Jako lídr kandidátky ODS s podporou KDU-ČSL nyní usiluje o obhájení svého druhého mandátu.
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
Jak volit v komunálních volbách
Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:
- Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
- Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.
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Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 8 si lze představit, že volič má k dispozici hned 45 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:
- Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
- Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
- Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.
Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 45 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.
Jaká platí omezení?
Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.
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Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.
Volby na magistrát
Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.
Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.
Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.
Kde sledovat výsledky voleb
Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům: