VOLBY 2026 v Praze 8: Obhájí Gros mandát? Zjistěte, kdo jsou kandidáti na radnici a magistrát

Matouš Waller
Matouš Waller
  7:07
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Libeňský zámek | foto: VitVit, CC BY-SA 4.0

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 8 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé osmé městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 402 kandidáty devíti přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu.

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Rozmanitou osmou městskou část trápí občasné problémy s bezpečností, přetížené komunikace, průtahy s úpravami zanedbaných veřejných prostranství nebo rozsáhlá výstavba, která zatěžuje stávající infrastrukturu. Praha 8 řeší také občanskou vybavenost či místa ve školkách.

Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 8 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

Volby 2026: Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod, jak volit

Občané osmičky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu.

Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva osmé městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Voliči v Praze 8 budou volit celkem ve 106 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 8 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet devět stran, hnutí a koalic – tedy o tři méně, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.

Všechna uskupení do volebního klání posílají 45 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva osmé městské části. O hlasy se v ní uchází celkem 402 lidí.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 8 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
18žije, Praha sobě a ZeleníVáclav Stránský
2Spojená levice pro Prahu (KSČM, ČSSD a KSČ)Jiří Svoboda
3Patrioti pro Prahu 8Jiří Vítek
4ODS s podporou KDU-ČSLOndřej Gros
5Mourek s podporou SEN pro PrahuPetr Špringr
6Česká pirátská stranaMartin Štěrba
7Společně pro Prahu 8 (STAN, TOP 09)Tomáš Hřebík
8SPD s podporou České párty, PRO a SvobodnýchVítězslav Novák
9ANOJana Solomonová

Funkční období v čele městské části Praha 8 končí starostovi Ondřeji Grosovi (ODS). Jako lídr kandidátky ODS s podporou KDU-ČSL nyní usiluje o obhájení svého druhého mandátu.

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 8 si lze představit, že volič má k dispozici hned 45 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 45 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba

Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

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