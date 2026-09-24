VOLBY 2026 v Praze 9: Zůstane Portlík na radnici? Toto jsou kandidáti do zastupitelstva a Senátu

Matouš Waller
Matouš Waller
  7:07
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Z okna kanceláře výškové budovy. Na snímku je část Libně a v pozadí Prosek. V dolní části snímku Dinopark u obchodního centra Harfa a O2 Arena. | foto: M. Štollová

Nadcházející komunální volby určí nové složení Zastupitelstva Prahy 9 i obsazení křesla starosty na další čtyři roky. Obyvatelé deváté městské části v pátek 9. a v sobotu 10. října 2026 vyberou nové zastupitele mezi 233 kandidáty osmi přihlášených stran a hnutí. Souběžně rozhodnou také o obsazení 65 křesel na pražském magistrátu a vyšlou nového zástupce do Senátu.

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Prudce se proměňující devátou městskou část charakterizuje rychlá výstavba nových bytových domů, které zatěžují stávající infrastrukturu – školky a školy, ale i volnočasová zařízení. Souvisí s tím také už tak přetížené dopravní tepny a problémy s parkováním.

Právě odpovědi na tato témata budou mít vliv na to, jaké kandidáty obyvatelé městské části Praha 9 zvolí v nadcházejících komunálních volbách.

Volby 2026: Kdo ovládne pražský magistrát? Přehled kandidátů na primátora a návod, jak volit

Občané devítky v říjnu kvůli souběhu voleb vyjma nového obsazení radnice ovlivní také dění na magistrátu a vyberou rovněž nového zástupce do Senátu.

Kdy a kde budou komunální volby

Volby do zastupitelstva deváté městské části se uskuteční společně s volbami do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Občané Prahy 9 půjdou k volbám celkem ve 43 volebních okrscích.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

  • Volební místnosti budou v pátek 9. října 2026 otevřeny od 14 do 22 hodin.
  • V sobotu 10. října 2026 bude možné přijít k volbám od 8 do 14 hodin.

Konkrétní dny, tedy pátek a sobotu, stejně jako přesné časy otevření volebních místností stanovuje zákon číslo 88/2024 Sb., o správě voleb.

Strany a kandidáti

O křesla v Zastupitelstvu městské části Praha 9 se v nadcházejících komunálních volbách bude dle Českého statistického úřadu ucházet osm stran, hnutí a koalic – tedy o dvě více, než během minulých komunálních voleb v roce 2022.

Na kandidátkách se u zavedených stran a hnutí objevuje řada známých tváří i nových jmen, o zvolení se nicméně budou rovněž pokoušet i nováčci.

Téměř všechna uskupení do volebního klání posílají 33 kandidátů – tedy maximální počet, který odpovídá velikosti zastupitelstva deváté městské části. Jedinou výjimkou je strana Lepší život pro lidi, na jejíž listině figurují jen dva kandidáti. O hlasy v Praze 8 se uchází celkem 233 lidí.

Uskupení a jejich lídři pro volby do zastupitelstva Prahy 9 podle vylosovaného čísla
ČísloNázev strany/hnutí/koalice/kandidátkyLídr
1SPD a Svobodní pro Prahu 9Bedřich Laube
2STANPavel Pospíšek
3SPOLU pro Prahu 9 (ODS a TOP 09)Tomáš Portlík
4ZMĚNA s podporou SEN pro PrahuOndřej Kurz
5ANOMichaela Brojírová
6Lepší život pro lidiPavel Opl
7Česká pirátská stranaVáclav Okapa
8Praha 9 soběKamila Matějková

Funkční období v čele městské části Praha 9 končí starostovi Tomáši Portlíkovi (ODS). Jako lídr kandidátky SPOLU pro Prahu 9 nyní usiluje o obhájení svého druhého mandátu. Zároveň kandiduje jako lídr kandidátky SPOLU pro Prahu do zastupitelstva hlavního města.

Jak volit v komunálních volbách

Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb:

  • Namísto lístků s jednotlivými stranami či kandidáty vybírají voliči z jednoho velkého hromadného archu.
  • Preference pro kandidáty či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.

Komunální volby 2026: Jak správně volit, aby kvůli časté chybě nepropadl váš hlas

Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu. Pro městskou část Praha 9 si lze představit, že volič má k dispozici hned 33 hlasů, které může rozdělit takřka libovolně dle svého uvážení. Legitimních způsobů hlasování je více:

  • Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce.
  • Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – prioritu mají samostatně označení kandidáti, neupotřebené zbylé hlasy získává označená strana, opět dle pořadí na kandidátce.
  • Zakřížkování pouze kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti, nevyužité „hlasy“ propadají.

Volič smí zaškrtnout maximálně oněch 33 volených kandidátů, v opačném případě bude celý lístek neplatný.

Jaká platí omezení?

Volič smí svůj hlas odevzdat pouze osobně a jen ve volební místnosti dle místa svého trvalého bydliště. K volbám tak nelze jít za pomoci voličského průkazu, stejně tak nelze hlas odevzdat ze zahraničí.

Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba

Smí však – například ze zdravotních důvodů – požádat volební komisi, aby jej i s urnou navštívila. I tady však platí omezení – volič musí být na území svého volebního okrsku, neboť komise jej nesmí opustit.

Volby na magistrát

Souběžně s volbami do zastupitelstev jednotlivých městských částí proběhnou i volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy. Z nich vzejde nové obsazení všech 65 křesel na magistrátu i nový primátor.

Každý Pražan tak dostane dva volební lístky – jeden na radnici své městské části, druhý celoměstský pro pražské zastupitelstvo. Samotný způsob hlasování už se nijak neliší.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů. | foto: wikimedia

Oba lístky by měly na adresu trvalého bydliště dorazit nejpozději tři dny před konáním voleb. K dispozici budou nicméně i ve volební místnosti, kde členové komise po ověření totožnosti voliče rovněž vydají úřední obálku.

Kandidáti v Senátních volbách

V senátním obvodu číslo 24 – Praha 9 voliči rovněž rozhodnou o novém zástupci v Senátu Parlamentu České republiky. Ke dvěma lístkům do komunálních voleb (šedým) tedy dostanou ještě třetí sadu (žlutou) se jmény senátorů. Ve volební místnosti pak od komise obdrží hned dvě obálky odpovídajících barev, do nichž lístky vloží a vhodí do jedné urny.

Kandidáti na senátora v obvodu 24 – Praha 9 podle vylosovaného čísla
ČísloJménoUskupení
1Darina BatyiováKruh
2David SmoljakKDU-ČSL, Zelení, STAN, Piráti a TOP 09
3Bedřich LaubeSvobodní, SPD, Trikolora a PRO
4Radek ŽaludANO
5Dagmar PeckováODS

Každý lístek tu představuje jediného kandidáta. Hlasování v senátních volbách díky tomu není zdaleka tak ošemetné jako v komunálních volbách. Voliči si musí dát pozor takřka jen na vložení správného lístku (žlutého) do správné obálky (žluté) nebo na to, aby se jim dva lístky neslepily k sobě.

Volby 2026 přinesou dva způsoby hlasování. Jak postupovat při výběru senátora?

Současným senátorem za obvod číslo 24 – Praha 9 je David Smoljak (STAN). Mandát obhajuje již podruhé, senátorem se stal v dubnu 2019 v doplňovacích volbách, tehdy ještě jako nestraník za hnutí STAN.

V termínu komunálních voleb proběhne první kolo senátních voleb, případné druhé kolo se uskuteční přesně o týden později.

Kde sledovat výsledky voleb

Data z okrskových volebních místností shromažďuje a zveřejňuje Český statistický úřad. Živá data se začnou ihned po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 objevovat na stránkách věnovaných celkovým výsledkům:

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