V Praze začaly komunální volby. a mají za sebou první den. Lidé vybírají na následující čtyři roky nové zastupitele hlavního města i svých městských částí. V některých volebních obvodech se zároveň rozhoduje o tom, kdo usedne v Senátu Parlamentu České republiky.
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
Pavel se vrátil a odvolil, ocenili ho Kupka i Macinka
Prezident Petr Pavel krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku na Litoměřicku. Pražský hrad původně oznámil, že se hlasování nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Za plánovanou neúčast následně čelil kritice veřejnosti i politiků napříč politickým spektrem. „Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem,“ řekl Pavel novinářům.
Jeho návrat ocenil předseda ODS Martin Kupka, který v Líbeznicích u Prahy odvolil krátce po 16. hodině. „Je to správné a silné gesto,“ uvedl. Také ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka považuje prezidentovo rozhodnutí za správné. Případné logistické otázky spojené s cestou podle svých slov nechtěl komentovat.
Co očekávají politické strany
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš odevzdal hlas v Průhonicích. Komunální volby považuje za důležité a přál by si, aby jeho hnutí obhájilo výsledek z roku 2022. Tehdy získalo celostátně 16,6 procenta hlasů a 1 564 zastupitelských mandátů, čímž se mezi politickými uskupeními umístilo nejvýše podle podílu hlasů.
Hnutí STAN chce obhájit své pozice v nejmenších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech. V Praze cílí na 20 procent hlasů. Výsledek pod 15 procent by předseda Vít Rakušan považoval za jednoznačný neúspěch. V senátních volbách by za úspěch označil zisk alespoň osmi mandátů.
ODS chce obhájit pět senátorských křesel a uspět ve velkých městech i v řadě dalších obcí, kde nyní vládne. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel by za úspěch považoval obhájení obou mandátů, které strana v Senátu drží.
Motoristé vnímají komunální volby jako příležitost rozšířit své působení do místní politiky. Podle Macinky by pro stranu představoval úspěch zisk jakéhokoli zastupitelského mandátu.
SPD zdůrazňuje význam Senátu, Piráti chtějí liberální koalice
Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura odvolil na pražském Břevnově. Ocenil také, že se prezident Pavel nakonec hlasování zúčastnil. Podle Okamury jsou senátní volby pro SPD a vládní koalici mimořádně důležité. Koalice ANO, SPD a Motoristů chce podle něj prosazovat změny rychleji, čemuž dosud brání opoziční většina v horní komoře, která často vrací návrhy zákonů Sněmovně.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib odvolil už před 14.30. Přeje si, aby v krajských městech vznikly liberální koalice a volební účast přesáhla 50 procent. Piráti v komunálních volbách cílí na 250 zastupitelů. Hřib kandiduje do pražského magistrátu z desátého místa.
Volební účast podobná jako čtyři roky zpátky
V prvním dni komunálních voleb přišla k urnám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích odevzdala hlas dokonce polovina oprávněných voličů.
V Praze se večer volební účast pohybovala mezi 23 a 30 procenty. V Praze 2, 3 a 5 odvolila do 20:00 zhruba čtvrtina voličů, zatímco v Praze 6 dosáhla účast ve stejnou dobu 30,7 procenta. V Praze 8 krátce před 21:00 hlasovalo 27 procent voličů. V Praze 7 se účast v komunálních volbách pohybovala kolem 24 procent, ve volbách do Senátu pak činila 23 procent.
eDoklady zatím fungují bez větších potíží
Digitální a informační agentura (DIA) zatím nezaznamenala významnější problémy s aplikací eDoklady. Od začátku voleb evidovala jen několik případů, kdy občané nahlásili potíže s prokázáním totožnosti. Problémy ohlásila také jedna volební komise, všechny se však podařilo rychle vyřešit.
Předsedové stran tak vedle svých volebních cílů komentovali také účast prezidenta Pavla a význam souběžných komunálních a senátních voleb. Výsledky hlasování ukážou, nakolik se stranám podaří naplnit jejich očekávání.
Kdy budou výsledky
Hlasování do obecních zastupitelstev je jedno z nejsložitějších v Česku.
- Výsledky komunálních voleb se očekávají během podvečera v sobotu 10. října
- Velká města budou mít sčítání hotovo večer. Do noci se většinou čeká na data z míst, která postihl technický problém.
- Ve všech 57 městských částech Prahy je v součtu voleno přibližně 1,1 až 1,2 tisíce zastupitelů (v končícím volebním období jich je 1 119).
- Jako první bude znám výsledek senátních voleb v Rychnově nad Kněžnou, voliči vybírají jen ze dvou kandidátů.
- Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Otvírací doba volebních místností
|Termín voleb
|pátek 9. října – sobota 10. října
|Kdy jsou otevřeny volební místnosti
|pátek 9. října: 14.00 až 22.00
|sobota 10 října: 8.00 až 14.00
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Komunální volby 2026 v Praze: Přehledné porovnání kandidátů na primátora
Volby v Praze – co vše Pražan volí
|Volba zastupitelstva městské části podle trvalého bydliště nebo voličského průkazu
|Volí se zastupitelé, na starostovi se následně dohodne koalice.
|Volba zastupitelstva hl. m. Prahy
|Volí se zastupitelé, na primátovi se následně dohodne koalice.
|Senátorské volby (konají se současně s komunálními)
|V Praze se volí na Praze 1, 5 a 9.
Pražané vybírají své zástupce v době, kdy metropole řeší řadu témat, která se bezprostředně dotýkají každodenního života. Patří mezi ně dostupnost bydlení, doprava, parkování, rozvoj jednotlivých čtvrtí nebo podoba veřejných prostranství.
V senátních volbách hlasují pouze obyvatelé příslušných volebních obvodů. Před cestou do volební místnosti je proto vhodné ověřit si, jaké hlasovací lístky se konkrétního voliče týkají a kde může svůj hlas odevzdat.
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Velký volební průvodce 2026: Křížkování, průkazy a volební místnosti přehledně
Hlavní kandidáti na primátora Prahy
|Kandidáti
|Tomáš Portlík (koalice SPOLU pro Prahu – ODS, TOP 09, KDU-ČSL)
Jan Hušbauer (hnutí ANO 2011)
Petr Hlaváček (STAN – Starostové a nezávislí)
Tereza Nislerová (Česká pirátská strana)
Adam Scheinherr (PRAHA SOBĚ).
Volby v městských částech i na magistrát
Kandidáti na senátora
|Praha 1
|Jiří Morštadt (Generace, BEZPP), Pavel Čižinský (Levice), Jan Štern (TEAM), Vojtěch Ryvola (GEN), Ján Dudra (ANO, BEZPP), Jiří Pavel Pešek (Švýcarská dem., BEZPP), Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP), Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ) a Vladimír Kolman (SOCDEM).
|Praha 5
|Lubomír Brož (ANO), Zdeněk Šarapatka (Piráti+TOP+LES, TOP 09), Václav Láska (SEN 21), Ľubomír Augustín (PŘÍSAHA), Pavel Spirov (SPD), Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS) a Petra Prokšanová (KSČM).
|Praha 9
|Darina Batyiová (Kruh, BEZPP), David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP), Bedřich Laube (Svobodní+SPD+Trikolora+PRO, Svobodní), Radek Žalud (ANO, BEZPP) a Dagmar Pecková (ODS, BEZPP).
*BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
- Volby do Senátu obmění třetinu horní komory parlamentu.
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Volební místnosti 2026: Kam jít volit v senátních a komunálních volbách?
Jak v Praze volit
|Jaká volební místnost
|Číslo a adresa okrsku je vytištěná na obálce, ve kterých do schránek chodí hlasovací lístky. Další možností je najít si konkrétní místo skrze navigační web, kde stačí zadat svou adresu trvalého bydliště.
|Kdo může k volbám
|Ke komunálním a Senátním volbám mohou v okrsku dle místa trvalého bydliště všichni občané České republiky, kteří nejpozději druhý den voleb oslaví osmnácté narozeniny.
|Co s sebou k volbám
|Absolutní nezbytností k volbám je platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas a použít lze i mobilní aplikace eDoklady.
|Volební lístky do zastupitelstev
|Pražané dostanou dva – jeden do zastupitelstva své městské části, a druhý do zastupitelstva hlavního města – ten je větší a po straně má růžový pruh.
|Tři způsoby, jak volit zastupitele
|Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce. Nelze zaškrtnout dvě strany Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – hlasy nejprve dostanou samostatně označení kandidáti. Zbylé hlasy získává označená strana, respektive její kandidáti dle pořadí na kandidátce Zakřížkování pouze vybraných kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti – v tomhle případě však neupotřebené hlasy propadají.
|Počet preferenčních hlasů
|Lístek pro Magistrát hl. m. Prahy (s růžovým pruhem): Zde máte vždy 65 křížků, ale nemusíte je využít všechny. Pokud ale tento limit překročíte, volební list je neplatný Lístek pro vaši Městskou část: Zde máte jen tolik křížků, kolik se na dané radnici volí zastupitelů.
|Volební lístky do Senátu
|V každém obvodu se volí jediný kandidát a každý lístek tu tak představuje jen jedno jméno. Tento lístek se oproti komunálním volbám vkládá do jiné obálky (žlutá).
|Voličský průkaz
|Voličský průkaz je oficiální dokument, který dospělým občanům umožňuje odevzdat hlas i mimo volební okrsek v místě jejich trvalého bydliště. Nelze jej ale využít u komunálních voleb.