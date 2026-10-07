Volby 2026. „Zrušil bych povinné cyklopruhy.“ Portlík prozradil, co by v Praze změnil

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  7:58
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Parkování a kolony aut v Praze by měl podle Tomáše Portlíka řešit i Středočeský kraj, jehož obyvatelé do města denně jezdí. | foto: MAFRAJan ZátorskýMAFRA

Tomáš Portlík vstoupil do letošních komunálních voleb v roli lídra Spolu pro Prahu a jako kandidát na primátorský řetěz. Zavazuje se, že dá Praze tempo. V politice se pohybuje dlouho, je úspěšným starostou Prahy 9, která se řadí co do výstavby bytů na první místo v metropoli. Voliče se kromě výsledků snaží přitáhnout i veršovánkami na plakátech. Žádný kecy, rovnou k věci nebo Neslibuji hory, doly, nechci dělat z lidí voly. Uslyší na to voliči? Stejně jako ostatní kandidáti v uplynulých dnech dostal Portlík v rozhovoru pro deník Metro tytéž otázky.

Seriál volebních rozhovorů

Deník Metro zpovídal kandidáty na pražského primátora Adama Scheinherra (Praha sobě), Petra Hlaváčka (STAN), Terezu Nislerovou (Piráti) a Jana Hušbauera (ANO). Posledním ze série je Tomáš Portlík (ODS).

Jak byste vyřešil bydlení v Praze?
Bydlení nevyřešíme tak, že řekneme, že budeme stavět, nebo vyhlásíme desetiletku. Z krize se musíme prostavět a musíme si zvyknout na to, že každá regulace, kterou v Praze kvůli bydlení děláme, vede ke zvyšování cen. Mým cílem je, aby se ceny nezvyšovaly tempem jako doposud. Abychom nezažívali smutná zjištění, že k tomu potřebujete šestnáct ročních platů, abyste si pořídil byt. Z Prahy 9 jsem na tento přístup zvyklý, protože devítka dělá zhruba 25 procent celopražské výstavby. Uznávám, že jsme velký obvod a máme hodně brownfieldů. Ale ty mají i jinde. Bubny-Zátory, Komořany, podobných míst je hodně. Málokdo měl odvahu se do toho pustit. Devítka se rozjela a radnice to nikdy neblokovala. Udělali jsme k tomu parky a školy. Jestli by měl být na něčem veřejný zájem, tak je to rychlost výstavby. Tedy omezit regulace a zkrátit povolování. O posledním územním plánu se rozhodovalo dlouhých 14 let.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Kde vezmete peníze na trasu metra D?
Už je máme. Praze se vyčítá, že má dostatek peněz na účtu. Ano, má dost peněz na to, aby doplatila stavbu trasy metra D. Má peníze na rozjezd stavby Radlické radiály a má peníze na to, aby zahájila vnitřní okruh. Když to sečtu, je to přes 200 miliard korun. Při 145 miliardách pražského ročního rozpočtu jsou takové peníze brzo utracené. Radlická radiála by mohla začít, stejně jako vnitřní okruh, do dvou tří let. Bylo by dobré, kdyby Prahu nepotkalo to co při stavbě tunelu Blanka, kdy se jí všechny ostatní investice podrobovaly. A nemohlo se dělat nic víc, Praha by to neutáhla.

V této souvislosti se ptám, co uděláte s kolonami aut, které dlouhodobě Prahu trápí?
Když se podíváte na tunel Blanka a spoustu řečí, co měli mnozí aktivisté, tak když vezmete dopravu v některých úsecích v centru Prahy, je její stav na úrovni roku 1992. Pokud máte vnější okruh, máte vnitřní okruh a část radiál, můžete centrum chránit mýtným a vymýšlet další věci. Protože takhle mají řidiči objízdné trasy, než aby do centra vjížděli. Spousta řidičů díky MHD do centra jet nemusí, u Blanky se to ale ukázalo, stačí se jen podívat na provoz ve vnějším okraji Prahy 7. Kolony asi nikdy nevyřešíte, je ale možné je zkracovat. Aktivisté nám občas vnucují, že jsme zamilovaní do aut. Dokládají to nejpočetnějšími registracemi aut, máme jich 750 na tisíc obyvatel, bez firemních flotil kolem 650. Už ale neříkají nic o jednom pražském specifiku, a to, že mnohem víc preferujeme MHD než tu individuální. Paradoxně na rozdíl od měst, která mají mnohem méně registrací aut v osobním vlastnictví.

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Má Praha stavět víc parkovacích domů? Je to záchrana?
Jen jako součást komplexního řešení. Když si spočítáte, že v nich vyjde jedno parkovací místo na půl milionu a když do Prahy každý den dojíždí 300 až 500 tisíc vozidel, kolik by musela mít Praha na účtu miliard, aby pro všechna ta auta vybudovala parkovací domy? Několikanásobek současného stavu konta. Spíše to vidím na kombinaci reformy zón placeného stání a výstavby parkovacích domů či jiných parkovišť. A také že bude spolupracovat Středočeský kraj a bude budovat parkoviště u nádraží, protože vlakem je to dneska do Prahy snazší a rychlejší než použít vlastní auto nebo MHD. Praha nemůže platit za problém někoho jiného.

Co si myslíte o sdílené dopravě? Nejen o kolech, ale i carsharingových autech.
Co je sdílená doprava? V případě aut je to vlastně autopůjčovna. Nejdete do autopůjčovny, kde je auto za plotem, ale půjčíte si ho kdekoli na ulici. To přece není sdílená ekonomika. Je to obchod jako každý jiný. Že by to v Praze zklidnilo dopravu? To se nestalo. Pokud se to jednoho dne stane, tak ne proto, že to máme jako radnice za úkol a jako vlastní reklamu. Pokud se to lidem bude víc hodit, sami si to najdou. Až to pro ně bude levnější než platit povinné ručení, servis, výměnu pneumatik a další provoz vlastního auta. To si musí vybrat uživatel, a ne aby město diktovalo: Využívejte sdílenou dopravu! a někomu přihrávalo kšeft.

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Která část Prahy je nejvíc zanedbaná?
No to je dobrá otázka! Záleží na tom, jak vnímáte slovo zanedbaná. Třeba to jsou brownfieldy. Ty potřebují oživit. Dejme tomu Nákladové nádraží na Žižkově, to dělá ostudu, ale už se pomalu mění. Smíchov ukazuje cestu, jak se dá v 21. století s brownfieldem zajímavě pracovat. Kolbenka u nás na devítce se hodně mění a tou zelení dole u Rokytky to má unikátní charakter.

Kdo je Tomáš Portlík

  • Narodil se 20. srpna 1978 v Praze.
  • Absolvoval Obchodní akademii Vinohradská v Praze. Na Univerzitě Karlově vystudoval obor mediální studia.
  • S manželkou Renatou má dvě děti. Jeho žena je předsedkyní dozorčí rady Devátá rozvojová a.s., kterou vlastní Praha 9.
  • Do ODS vstoupil ve svých 18 letech. Od roku 2018 je členem Zastupitelstva hl. m. Prahy. Od roku 2021 je starostou MČ Praha 9, kde také od narození žije.
  • Před vstupem do aktivní politiky se věnoval podnikání v oblasti facilities a textilu.
  • Od roku 2023 je členem dozorčí rady společnosti Pražská energetika Holding, od května 2024 jejím předsedou.
  • V roce 2026 byl na kongresu ODS zvolen prvním místopředsedou strany.

Pokud byste uspěl, co byste zrušil jako první?
Osobně jsem spíš přes tvoření než rušení. Asi bych zrušil zbytečné nařízení, že na každé nové komunikaci musíte udělat povinně cyklopruh. Naopak využiji nový Územní plán a vrátím se k tomu, co dělali naši předchůdci do roku 2012, a to je stavba reálných cyklostezek, a ne cyklopruhů. Demonstruje to náš vztah ke kolům, ale nikdo po nich nejezdí.

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Jaký projekt musí být hotový do roku 2030?
Ne ani tak hotový jako zahájený. Musí se rozběhnout stavby Městského okruhu, Radlické radiály a také zbytku metra D. To jsou moje tři priority.

S kým byste nešel do koalice?
Uvidíme, jak Pražané rozdají karty. Nebudu nic vylučovat. Nevyhovuje mi určitá forma aktivismu, strach rozhodnout, vymýšlet věci tak, aby byly co nejlepší, ale tím současně všechno oddalovat, to mi vadí. Kdyby tohle mělo pokračovat, tak partner, který by si dával podobné požadavky a podmínky u významných projektů, ten je pro mě naprosto nepřijatelný. Za posledních 14 let v Praze vidíme, kam taková forma nerozhodování, slabosti a přehodnocování, neodvaze jít do nových projektů vede. Viz Libeňský most. Nemáme žádný most a ten nový bude dvakrát dražší. Kdyby se rozhodlo o replice, už bychom stavěli. Než takové věci, to raději budu v opozici.

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Proč by vás Pražané měli volit? Řekněte to jednou větou.
Může to být souvětí? Měli by mě volit, protože jsou za mnou vidět reálné výsledky a to zaručuje, že co slibuji ve svém Tempo plánu, to také realizuji.

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