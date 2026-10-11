Souběžně s komunálními volbami se v Praze 1, 5 a 9 konaly také volby do Senátu. Protože žádný z 21 kandidátů nezískal více než 50 procent hlasů, rozhodne se o senátorech v těchto obvodech až ve druhém kole. To se uskuteční příští pátek a sobotu. V každém obvodu se o postup do Senátu utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.
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Výsledky voleb 2026
Praha 1 – obvod č. 27
V Praze 1 to dlouho vypadalo, že druhé kolo nebude potřeba. Jiří Padevět (STAN) totiž získával více než 50 procent hlasů, což by mu zajistilo senátorské křeslo už v prvním kole. Nakonec ho ale ve druhém kole vyzve Jan Čižinský (Praha sobě). Dosavadní senátorka Miroslava Němcová (ODS) letos nekandidovala.
Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze 1
Sečteno hlasů: 100 procent
Volební účast: 46,48 procenta
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)
|49,64 – postup do 2. kola voleb
|17 576
|Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ)
|27,74 – postup do 2. kola voleb
|9 824
|Ján Dudra (ANO, BEZPP)
|12,22
|4 329
|Pavel Čižinský (Levice)
|2,90
|1 028
|Jiří Pavel Pešek (Švýcarská dem., BEZPP)
|2,62
|929
|Jiří Morštadt (Generace, BEZPP)
|1,68
|597
|Vojtěch Ryvola (GEN)
|1,38
|490
|Jan Štern (TEAM)
|0,98
|347
|Vladimír Kolman (SOCDEM)
|0,80
|286
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
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Praha 5 – obvod č. 21
Nejvyrovnanější souboj z hlediska pražských senátních voleb nabídla Praha 5. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Praha 5 postoupil obhajující senátor Václav Láska (SEN 21), který se za týden utká s Radkem Sáblíkem (ODS).
V roce 2020 zvítězil Václav Láska. Ve 2. kole získal 54,37 procenta hlasů. Druhý skončil Michael Žantovský (za TOP 09).
Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze 5
Sečteno hlasů: 100 procent
Volební účast: 45,41 procenta
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|Václav Láska (SEN 21)
|32,54 – postup do 2. kola voleb
|14 606
|Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS)
|27,10 – postup do 2. kola voleb
|12 162
|Zdeněk Šarapatka (Piráti+TOP+LES, TOP 09)
|19,75
|8 866
|Lubomír Brož (ANO)
|13,43
|6 030
|Pavel Spirov (SPD)
|4,64
|2 084
|Petra Prokšanová (KSČM)
|1,58
|711
|Ľubomír Augustín (PŘÍSAHA)
|0,93
|418
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
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Praha 9 – obvod č. 24
Obhajující senátor David Smoljak (STAN) se ve druhém kole senátních voleb v obvodu Praha 9 utká s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, která kandiduje za ODS.
Smoljak se do horní komory Parlamentu dostal v doplňovacích volbách v roce 2019. O rok později mandát obhájil, když ve druhém kole získal 54,85 procenta hlasů. Jeho tehdejším soupeřem byl Eduard Stehlík, který kandidoval za ODS.
Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze 9
Sečteno hlasů: 100 procent
Volební účast: 44,77 procenta
|Jméno kandidáta
|Hlasy (v procentech)
|Počet hlasů
|David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)
|48,92 – postup do 2. kola voleb
|20 232
|Dagmar Pecková (ODS, BEZPP)
|23,06 – postup do 2. kola voleb
|9 539
|Radek Žalud (ANO, BEZPP)
|14,70
|6 080
|Bedřich Laube (Svobodní+SPD+Trikolora+PRO, Svobodní)
|8,09
|3 346
|Darina Batyiová (Kruh, BEZPP)
|5,21
|2 156
* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti