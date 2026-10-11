Volby do Senátu 2026 v Praze: Výsledky prvního kola a postupující

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  18:19
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Jiří Padevět ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Senátní volby v Praze budou pokračovat druhým kolem. Voliči v Praze 1, 5 a 9 příští týden vyberou mezi dvěma kandidáty, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Kdo se utká o senátorská křesla a jak dopadlo úvodní hlasování?

Souběžně s komunálními volbami se v Praze 1, 5 a 9 konaly také volby do Senátu. Protože žádný z 21 kandidátů nezískal více než 50 procent hlasů, rozhodne se o senátorech v těchto obvodech až ve druhém kole. To se uskuteční příští pátek a sobotu. V každém obvodu se o postup do Senátu utkají dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů z prvního kola.

Výsledky voleb 2026

Praha 1 – obvod č. 27

V Praze 1 to dlouho vypadalo, že druhé kolo nebude potřeba. Jiří Padevět (STAN) totiž získával více než 50 procent hlasů, což by mu zajistilo senátorské křeslo už v prvním kole. Nakonec ho ale ve druhém kole vyzve Jan Čižinský (Praha sobě). Dosavadní senátorka Miroslava Němcová (ODS) letos nekandidovala.

Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze 1

Sečteno hlasů: 100 procent

Volební účast: 46,48 procenta

Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)49,64 – postup do 2. kola voleb17 576
Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ)27,74 – postup do 2. kola voleb9 824
Ján Dudra (ANO, BEZPP)12,224 329
Pavel Čižinský (Levice)2,901 028
Jiří Pavel Pešek (Švýcarská dem., BEZPP)2,62929
Jiří Morštadt (Generace, BEZPP)1,68597
Vojtěch Ryvola (GEN)1,38490
Jan Štern (TEAM)0,98347
Vladimír Kolman (SOCDEM)0,80286

* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti

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Praha 5 – obvod č. 21

Nejvyrovnanější souboj z hlediska pražských senátních voleb nabídla Praha 5. Do druhého kola senátních voleb v obvodu Praha 5 postoupil obhajující senátor Václav Láska (SEN 21), který se za týden utká s Radkem Sáblíkem (ODS).

V roce 2020 zvítězil Václav Láska. Ve 2. kole získal 54,37 procenta hlasů. Druhý skončil Michael Žantovský (za TOP 09).

Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze 5

Sečteno hlasů: 100 procent

Volební účast: 45,41 procenta

Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
Václav Láska (SEN 21)32,54 – postup do 2. kola voleb14 606
Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS)27,10 – postup do 2. kola voleb12 162
Zdeněk Šarapatka (Piráti+TOP+LES, TOP 09)19,758 866
Lubomír Brož (ANO)13,436 030
Pavel Spirov (SPD)4,642 084
Petra Prokšanová (KSČM)1,58711
Ľubomír Augustín (PŘÍSAHA)0,93418

* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti

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Praha 9 – obvod č. 24

Obhajující senátor David Smoljak (STAN) se ve druhém kole senátních voleb v obvodu Praha 9 utká s operní pěvkyní Dagmar Peckovou, která kandiduje za ODS.

Smoljak se do horní komory Parlamentu dostal v doplňovacích volbách v roce 2019. O rok později mandát obhájil, když ve druhém kole získal 54,85 procenta hlasů. Jeho tehdejším soupeřem byl Eduard Stehlík, který kandidoval za ODS.

Výsledky 1. kola senátních voleb v Praze 9

Sečteno hlasů: 100 procent

Volební účast: 44,77 procenta

Jméno kandidátaHlasy (v procentech)Počet hlasů
David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP)48,92 – postup do 2. kola voleb20 232
Dagmar Pecková (ODS, BEZPP)23,06 – postup do 2. kola voleb9 539
Radek Žalud (ANO, BEZPP)14,706 080
Bedřich Laube (Svobodní+SPD+Trikolora+PRO, Svobodní)8,093 346
Darina Batyiová (Kruh, BEZPP)5,212 156

* BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti

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