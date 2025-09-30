Volby do Poslanecké sněmovny 2025 se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října 2025. Termín voleb je známý už od května, kdy ho vyhlásil prezident Petr Pavel.
Koho lidé volí?
V nadcházejících volbách si voliči mohou vybrat jedno z 26 uskupení, která se letos přihlásila do voleb. Voliči hlasují ve 14 volebních krajích na území ČR a na vybraných zastupitelských úřadech v zahraničí.
Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025
Zvolení kandidáti pak vytvoří nové složení Poslanecké sněmovny, tedy dolní komory Parlamentu. Ta má 200 členů a jejich funkční období je čtyřleté.
V minulých volbách v říjnu 2021 vyhrála koalice SPOLU těsně před hnutím ANO. Volební účast byla 65,43 %.
Tentokrát se do voleb přihlásilo 26 uskupení, o čtyři více než před čtyřmi lety. Favorit voleb, hnutí ANO, bude kandidovat s číslem 22. Koalice SPOLU dostalo 11, SPD má číslo 6, STAN 23 a Piráti 16. Hnutí Stačilo! dostalo 25. Čísla vylosovala Státní volební komise.
Kdy jsou volby do Poslanecké sněmovny 2025?
Volby v Česku probíhají tradičně v pátek a v sobotu. O složení Poslanecké sněmovny mohou voliči rozhodnout svými hlasy v pátek 3. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 4. října 2025 mezi 8:00 a 14:00.
Poté se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů.
Kam přijít k volbám?
Každý volič by měl primárně volit v místě svého trvalého bydliště. Volební místnosti bývají při všech volbách stejné, kdo k volbám chodí pravidelně, s nalezením správného místa nejspíš nebude mít problém.
Nejjednodušší je přečíst si adresu volební místnosti, která je uvedená na modrošedé obálce s volebními lístky. Ty lidé dostali do schránek nejpozději v úterý 30. září.
Jinak jsou na tom ti, kteří se nedávno přestěhovali nebo hodlají volit sice v Česku, ale na jiném místě, než kde trvale žijí. Získat informace o příslušné volební místnosti mohou buď na radnici či obecním úřadě, nebo i na jejich webu. V Praze je také možnost využít vyhledávač IPR Praha, kde po zadání své adresy zjistíte, kam máte jít k volbám.
Letos poprvé mohou lidé volit do Sněmovny korespondenčně z ciziny. Každý český občan starší 18 let se může zapsat do speciálního seznamu voličů v zahraničí. Tato možnost se týká například i studentů, kteří pobývají v cizině na jeden semestr, naopak se ale netýká lidí na dovolené.
Jak volit?
Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost pomocí občanky nebo pasu. Následně vyčká, až ho volební komise najde na seznamu voličů a vydá mu úřední obálku. S tou, a také s hlasovacími lístky, se volič následně odebere za plentu.
Do úřední obálky se musí vložit jen jeden lístek. Jinak je volba neplatná. Na vybraném lístku lze kroužkem označit maximálně čtyři kandidáty, kterým volič dává přednost.
Hlasovací lístek volič upraví (tj. zakroužkuje kandidáty, pokud chce) a vloží do úřední obálky. Následně obálku před zraky členů volební komise vhodí do volební urny.
Voliči, kteří mají voličský průkaz, ho musí předložit komisi spolu s dokladem totožnosti. Komise v takovém případě voliče zapíše, odebere mu voličský průkaz, a kromě úřední obálky mu vydá také sadu hlasovacích lístků. Další postup už je stejný.
Koho volit?
Ještě jste se nerozhodli, komu letos dáte svůj hlas? Vyzkoušejte si našeho volebního rádce. Zjistíte, s jakým uskupením máte největší názorovou shodu.
