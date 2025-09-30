VOLBY DO SNĚMOVNY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Autor: Pavla Žáková
  15:40
Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

Komunální volby začaly i v Přebuzi na Sokolovsku, nejmenším městě ČR, kde voliči už tradičně vhazují obálky do pravděpodobně nejstarší volební urny v republice. Traduje se, že masivní dřevěnou schránku vyrobil už za první republiky místní truhlář. (23. září 2022) | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Volby do Poslanecké sněmovny 2025 se konají v pátek 3. a v sobotu 4. října 2025. Termín voleb je známý už od května, kdy ho vyhlásil prezident Petr Pavel.

Koho lidé volí?

V nadcházejících volbách si voliči mohou vybrat jedno z 26 uskupení, která se letos přihlásila do voleb. Voliči hlasují ve 14 volebních krajích na území ČR a na vybraných zastupitelských úřadech v zahraničí.

Volby do Sněmovny 3. a 4. října 2025

Zvolení kandidáti pak vytvoří nové složení Poslanecké sněmovny, tedy dolní komory Parlamentu. Ta má 200 členů a jejich funkční období je čtyřleté.

V minulých volbách v říjnu 2021 vyhrála koalice SPOLU těsně před hnutím ANO. Volební účast byla 65,43 %.

Tentokrát se do voleb přihlásilo 26 uskupení, o čtyři více než před čtyřmi lety. Favorit voleb, hnutí ANO, bude kandidovat s číslem 22. Koalice SPOLU dostalo 11, SPD má číslo 6, STAN 23 a Piráti 16. Hnutí Stačilo! dostalo 25. Čísla vylosovala Státní volební komise.

Pražští lídři sněmovních voleb 2025: Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení

Kdy jsou volby do Poslanecké sněmovny 2025?

Volby v Česku probíhají tradičně v pátek a v sobotu. O složení Poslanecké sněmovny mohou voliči rozhodnout svými hlasy v pátek 3. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 4. října 2025 mezi 8:00 a 14:00.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025: termín, čas a kandidáti

Poté se volební místnosti uzavřou a začne sčítání hlasů.

Kam přijít k volbám?

Každý volič by měl primárně volit v místě svého trvalého bydliště. Volební místnosti bývají při všech volbách stejné, kdo k volbám chodí pravidelně, s nalezením správného místa nejspíš nebude mít problém.

Nejjednodušší je přečíst si adresu volební místnosti, která je uvedená na modrošedé obálce s volebními lístky. Ty lidé dostali do schránek nejpozději v úterý 30. září.

Hlasovací lístky k volbám 2025 nepřišly? Jak volit, když na vás zapomněli

Jinak jsou na tom ti, kteří se nedávno přestěhovali nebo hodlají volit sice v Česku, ale na jiném místě, než kde trvale žijí. Získat informace o příslušné volební místnosti mohou buď na radnici či obecním úřadě, nebo i na jejich webu. V Praze je také možnost využít vyhledávač IPR Praha, kde po zadání své adresy zjistíte, kam máte jít k volbám.

Letos poprvé mohou lidé volit do Sněmovny korespondenčně z ciziny. Každý český občan starší 18 let se může zapsat do speciálního seznamu voličů v zahraničí. Tato možnost se týká například i studentů, kteří pobývají v cizině na jeden semestr, naopak se ale netýká lidí na dovolené.

Jak volit?

Po příchodu do volební místnosti musí volič prokázat svou totožnost pomocí občanky nebo pasu. Následně vyčká, až ho volební komise najde na seznamu voličů a vydá mu úřední obálku. S tou, a také s hlasovacími lístky, se volič následně odebere za plentu.

Do úřední obálky se musí vložit jen jeden lístek. Jinak je volba neplatná. Na vybraném lístku lze kroužkem označit maximálně čtyři kandidáty, kterým volič dává přednost.

Hlasovací lístek volič upraví (tj. zakroužkuje kandidáty, pokud chce) a vloží do úřední obálky. Následně obálku před zraky členů volební komise vhodí do volební urny.

Voliči, kteří mají voličský průkaz, ho musí předložit komisi spolu s dokladem totožnosti. Komise v takovém případě voliče zapíše, odebere mu voličský průkaz, a kromě úřední obálky mu vydá také sadu hlasovacích lístků. Další postup už je stejný.

Koho volit?

Ještě jste se nerozhodli, komu letos dáte svůj hlas? Vyzkoušejte si našeho volebního rádce. Zjistíte, s jakým uskupením máte největší názorovou shodu.

Kalkulačka pro volby 2025: Volební rádce iDNES.cz vám napoví, komu dát v říjnu hlas

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, občas jeřábníci

Desítky let chodíte nějakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozměr.

Volby 2025 a poslední předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Tradiční předvolební superdebaty tak finišují a zbývá jich už jen pár. Diváci je mohou sledovat na obrazovkách CNN Prima NEWS, České...

SUPERDÁVKA PŘEHLEDNĚ: Změny pocítí 40 tisíc pražských domácností, patříte mezi ně?

Pobíráte příspěvek na bydlení? Pak si o podporu musíte znovu zažádat. Totéž platí u přídavku na dítě a dalších dvou dávek, které vyplácí Úřad práce. V říjnu 2025 totiž startuje novinka zvaná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Praha v kapse! Tyhle mobilní aplikace umí šetřit čas, peníze i nervy. Znáte je všechny?

Zatímco dřív jste kvůli jízdence museli lovit drobáky po kapsách a doufat, že automat nezabliká „mimo provoz“, dnes stačí pár ťuknutí do displeje. Chcete si najít nejbližší kontejner, nahlásit výmol,...

Zavraždil pětiměsíčního syna, protože plakal, viní muže. Hrozí mu výjimečný trest

Smrt pětiměsíčního dítěte ze Vsetínska začal v úterý projednávat krajský soud v Olomouci. Kojence podle obžaloby surově napadl v bytě v Prostřední Bečvě vloni v polovině listopadu jeho otec. Přitom...

30. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Talentované filmařky se sešly na České Leonardě na FINÁLE Plzeň

30. září 2025  15:48

Pardubice získaly povolení pro nový útulek, stavba začne nejspíš příští rok

Projekt městského útulku pro opuštěná zvířata v Pardubicích získal stavební povolení. Díky tomu město může brzo začít vybírat firmu. Když se vše podaří, příští...

30. září 2025  14:04,  aktualizováno  14:04

Pražská policie hledá recidivistu. Může být ozbrojený a nebezpečný, varuje

Pražští policisté pátrají po dvaatřicetiletém muži, na kterého byl kvůli loupeži vydán zatykač. Může být ozbrojený a nebezpečný. Na webu to v úterý uvedl mluvčí Jan Rybanský. Informace o hledaném...

30. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VOLBY DO SNĚMOVNY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

Volby do Poslanecké sněmovny se kvapem blíží. Víte, kdy a kam přijít k volebním urnám? Letos se do voleb přihlásilo 26 uskupení, dát svůj hlas některému z nich můžete v pátek a v sobotu.

30. září 2025  15:40

500MWh: EVE Energy a CommVOLT podepisují strategickou dohodu, která podpoří energetickou transformaci Evropy

30. září 2025  15:33

V Doupovských horách se objevila vlčí smečka. Není jasné, jestli zde i žije

V oblasti vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku se objevila smečka vlků. Na její výskyt upozornil Újezdní úřad Hradiště obce a subjekty, které v okolí vojenského cvičiště...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

O Nové Bazaly budou soutěžit čtyři zájemci, navrhují stadion pro 20 tisíc diváků

O projektování nového fotbalového stadionu na Bazalech mají zájem čtyři architektonické týmy. Termín pro podání přihlášek vypršel, výběrová porota zasedne koncem října. Město má ambici, aby takzvané...

30. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Města v Plzeňském kraji zaznamenávají letos větší zájem o voličské průkazy

Větší zájem o voličské průkazy než při minulých volbách zaznamenávají letos radnice měst v Plzeňském kraji. Podle pracovníků úřadů je to i tím, že víc žádostí...

30. září 2025  13:57,  aktualizováno  13:57

Zájem o voličské průkazy je na Vysočině vyšší než před čtyřmi lety

Zájem o voličské průkazy je letos na Vysočině vyšší než při sněmovních volbách v roce 2021. Jihlavský magistrát o ně do dnešních 12:00 požádalo 788 lidí, před...

30. září 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Masér dostal za znásilnění klientek a sexuální nátlak pět a půl roku

Soud poslal maséra Richarda Pobiše na 5,5 roku do vězení s ostrahou za znásilnění, sexuální útoky a nátlaky vůči klientkám. Uložil mu také trest zákazu činnosti na deset let. Pobiš u soudu řekl, že...

30. září 2025  10:22,  aktualizováno  15:26

Stříbrné zakončení sezóny Adama Králíka

30. září 2025  15:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.