Komunální volby jsou za dveřmi. V Praze se kromě primátora rozhodne také o novém vedení jednotlivých městských částí. V Praze 13 chce svůj post obhájit úřadující starosta David Vodrážka (ODS). V rozhovoru pro web Metro.cz popisuje, s jakými problémy se městská část potýká, co se jí podařilo a také co by chtěl v dalším volebním období dokončit.
Máte problém s dostupným bydlením v Praze 13?
Ano, stejně jako ostatní městské části v Praze. Bohužel žádná z nich nemá prostředky na to, aby tento problém vyřešila sama. Je to především úkol pro stát a částečně i pražský magistrát. My jsme v tomto volebním období postavili deset nových bytů pro preferované profese, například učitele, ale to je samozřejmě velmi málo.
Jaké projekty by pomohly?
Právě v této lokalitě je potřeba stavět, a především do výšky. Je to podle mě jediná cesta, jak pomoci řešit nedostupnost i vysoké ceny bydlení.
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Trápí vás byty na Airbnb a podobných platformách?
Tolik jako v historických částech Prahy ne. Máme ale například byty 2+1, kde se střídá více než deset zahraničních dělníků. Samo o sobě to problém není. Komplikací je spíš nepořádek, který po sobě někteří z nich zanechávají v okolí laviček, přestože je tam odpadkový koš. I v tomto směru budeme muset zapracovat na osvětě.
Řešíte problém s nedostatkem míst k parkování?
Praha 13 nemá parkovací zóny, s výjimkou okolí radnice a polikliniky. Jsme přitom jednou z posledních městských částí, kde tomu tak je. Důvod je jednoduchý – člověk by neměl platit za něco, u čeho nemá jistotu, že skutečně dostane parkovací místo. Za jedno auto zaplatí ročně několik stovek korun, za druhé několikanásobně více, přestože místo nemá garantované. Zhruba jednou ročně si děláme průzkum a stabilně nám vychází, že šedesát až sedmdesát procent obyvatel Prahy 13 placené zóny nechce. Měli bychom proto budovat záchytná parkoviště na okraji Prahy a parkovací domy. Jeden jsme vybudovali v Petržílkově ulici, další plánujeme v Nových Butovicích v Ovčím hájku a ve Stodůlkách. Ideálně by měla být parkoviště u každé stanice metra, aby sloužila i lidem, kteří sem dojíždějí za prací. Problém vidím také v tom, že každá městská část řeší placené parkování po svém a chybí jednotný systém.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Jaký máte názor na sdílenou dopravu?
Nepřekáží mi, pokud má řád. Když někdo odhodí kolo doprostřed chodníku, dělá tím medvědí službu kritikům tohoto způsobu dopravy. Určitě bych ale tuto formu dopravy zachoval. Časem si to podle mě sedne.
Co je potřeba v Praze 13 zlepšit?
Problémem je Centrální park a obecně veřejné plochy, které stále nejsou dokončené. Naše městská část byla dříve obilnicí Prahy a zdejší půdu vlastnili statkáři. Po roce 1948 jim komunisté pozemky znárodnili a po roce 1989 byly v restitucích vráceny původním majitelům. To je samozřejmě správně, ale městská část je nevlastní. Musíme proto postupně jednotlivé pozemky vykupovat, abychom mohli například v Centrálním parku dokončit chodníky a další infrastrukturu.
S kým byste do koalice šel a s kým naopak ne?
Je to především o lidech, a tím spíš na této politické úrovni. Uměl bych si představit pokračování současné spolupráce, tedy s TOP 09 a ANO. Naopak si příliš nedokážu představit spolupráci s komunisty a SPD.
Je u vás dostatek míst pro spádové děti?
Každé dítě, které spádově chtělo do školky nebo školy, jsme přijali. Ne vždy sice do konkrétní školy, kam se hlásilo, ale třeba jen o 300 metrů dál do jiné. Dokonce přijímáme i děti z jiných městských částí. Tomu je ale potřeba předcházet s velkým předstihem – sledovat demografický vývoj a podle něj plánovat kapacity škol a školek.
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Jak hodnotíte končící volební období?
Mám radost, že se nám podařilo vyprojektovat a postavit MŠ Švestka a zahájit přípravy odloučeného pracoviště domova pro seniory na Vidouli. Naopak se nám nepodařilo lidem vysvětlit, že ne každá městská část musí mít vlastní bazén nebo koupaliště. Přitom jsme už měli připravený projekt biotopu na Velké Ohradě v parku. Jeho výstavbu ale odmítli lidé žijící v okolí.
Do čeho byste se pustil, pokud byste se stal opět starostou?
Dokončit výstavbu základní školy a dotáhnout projekt domova pro seniory. Jsou to dvě oblasti, o které je potřeba se starat a které může starosta pro obyvatele zajistit.
Proč by vás měl občan volit?
Protože mám třináctku moc rád a narodil jsem se tady.