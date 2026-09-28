Volby v Praze 2026: Kdo chce po volbách řídit hlavní město? Přehled kandidátů a lídrů

Petra Škraňková, Matouš Waller, Metro.cz
  15:15
Sledovat Metro na Googlu
Ústřední sídlo pražského magistrátu na Mariánském náměstí.

Ústřední sídlo pražského magistrátu na Mariánském náměstí. | foto: Wikipedia.org

Začal boj o primátora. Ve výřezech zleva nahoře Tomáš Portlík (ODS), Tereza...
Na dnešní jednání zastupitelů hlavního města přišli i pracovníci Pražských...
Nový první místopředseda ODS Tomáš Portlík
Jan Hušbauer, lídr pražského ANO a místostarosta Prahy 4
22 fotografií
Už se to blíží. Komunální volby 2026 v Praze se konají 9. a 10. října. Lidé v nich rozhodnou o obsazení 65 křesel v Zastupitelstvu hlavního města Prahy. O jejich hlasy se uchází celkem 24 zaregistrovaných volebních subjektů. Současný primátor Bohuslav Svoboda (ODS) svůj mandát neobhajuje a koalici SPOLU vede do voleb starosta Prahy 9 Tomáš Portlík. Máme pro vás nejdůležitější informace na jednom místě.

Obsah

Hlavní témata voleb v Praze

  • Jedním z hlavních střetů bude tempo výstavby dopravní infrastruktury – zejména metra D, Městského okruhu, tramvajových tratí a parkovacích kapacit. SPOLU slibuje lepší koordinaci uzavírek a další rozvoj infrastruktury, ANO staví na dostavbě Městského okruhu a parkovacích domech, Piráti chtějí pokračovat v metru D a rozšiřování tramvajové sítě, zatímco Motoristé akcentují omezení cyklopruhů a větší prostor pro automobilovou dopravu.
  • Piráti chtějí investovat miliardy do městských bytů, požadovat dostupné nájemní bydlení i od developerů a rozvíjet nové čtvrti u metra; Praha sobě chce v prvních sto dnech odblokovat přípravu tisíců městských bytů, zatímco SPOLU zdůrazňuje především rychlejší povolování a uvolnění výstavby. ANO řadí nedostupné bydlení mezi své hlavní priority, kompletní pražský program ale zatím nezveřejnilo.
  • Opozice kritizuje současnou koalici za to, že Praha podle ní investuje příliš pomalu. Lídr ANO Jan Hušbauer tvrdí, že město má značné prostředky, které by měly rychleji směřovat do dopravy, bydlení, školství či sportu; koaliční strany naopak poukazují na rozběhnuté projekty, jako je metro D, tramvajové tratě nebo městská bytová výstavba, a chtějí v nich pokračovat.
  • Motoristé chtějí rušit některé cyklopruhy a dát řidičům větší svobodu, zatímco Piráti a Praha sobě prosazují větší roli MHD, pěší dopravy a bezpečných cyklotras; ANO klade důraz hlavně na parkovací domy a silniční okruh.
  • Do popředí se dostává i nedostatek míst na středních školách, zdravotní a sociální služby a adaptace města na vedra. SPOLU chce zvýšit kapacitu středních škol a dostupnost péče o duševní zdraví, Piráti vedle školství zdůrazňují také více zeleně, stínu a zadržování vody ve městě; Praha sobě pracuje s rychlým rozšiřováním školských kapacit jako jedním z konkrétních povolebních úkolů.

Kdo kandiduje: strany, hnutí a lídři kandidátek

Pražský magistrát letos láká jak zkušené komunální politiky, tak nové tváře. Současný primátor Bohuslav Svoboda už nekandiduje. SPOLU místo něj nasadilo Tomáše Portlíka, ANO Jana Hušbauera, Praha Sobě bývalého náměstka Adama Scheinherra a Piráti ekonomku Terezu Nislerovou. STAN znovu vede Petr Hlaváček.

Lídři kandidátek do komunálních voleb 2026
SubjektLídr 2026Současná funkce / povoláníPozice na magistrátu
SPOLU pro Prahu
(ODS, TOP 09)		Tomáš Portlíkstarosta Prahy 9koalice
ANO 2011Jan Hušbauermístostarosta Prahy 4, předseda kontrolního výboru ZHMPopozice
PirátiTereza Nislerováekonomka, zastupitelka Prahy 4koalice
PRAHA SOBĚAdam Scheinherrbývalý náměstek primátora pro dopravu, pedagog ČVUTopozice
STANPetr Hlaváčeknáměstek primátora pro územní a strategický rozvojkoalice
SPD s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislýchMilan Urbanpražský zastupitel, architekt a urbanistaopozice
Motoristé soběKlára Sovováadvokátka a podnikatelkamimo ZHMP
SvobodníBedřich Laubezastupitel Prahy 9, manažermimo ZHMP
JSME PRAHAJana Komrskovánáměstkyně primátora pro životní prostředínový subjekt
LevicePavel Čižinskýadvokátmimo ZHMP
Spojená levice pro PrahuPetr Vlčekvědeckovýzkumný pracovníkmimo ZHMP
SEN PRO PRAHU s Václavem LáskouVáclav Láskasenátor a advokátnový subjekt
PATRIOTI PRO PRAHUJiří Vítekmístostarosta Prahy 8mimo ZHMP
GEN s podporou veřejnostiRoman Mejstříkbývalý radní Prahy 6, galeristamimo ZHMP
REZIDENTI – REBELOVÉ pro změnu PrahyMartin Motlzastupitel Prahy 1nový subjekt
Naše Praha SNK EDJiří Benýšekvedoucí showroomumimo ZHMP
DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT a NKHana Janišovápředsedkyně spolku ochránců zvířatmimo ZHMP
VELKÝ KŘÍŽEK PRO LÍTAČKU ZA KAČKU – SOUSEDÉ PRO PRAHUHugo Štolbastudent ČVUTnový subjekt
LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDIPavel Oplodborník na bezpečnost, bývalý policejní radamimo ZHMP
ANO LEPŠÍ ČESKO S MIMOZEMŠŤANYJiří Dubskýelektrotechniknový subjekt
VoluntiaTadeáš Jankůstudent MFF UK, konzultantnový subjekt
Nevolte Urza.czMartin Urzaanarchistamimo ZHMP
Česká strana asociálůLia Novastudentnový subjekt
Pravý BlokPetr Cibulkavydavatel a aktivistamimo ZHMP

Jak se volí primátor?

Letošní souboj má jednu zvláštnost: úřadující primátor Bohuslav Svoboda svůj mandát neobhajuje. Pražané však 9. a 10. října nezvolí nového primátora přímo. Rozhodnou o obsazení 65 míst v zastupitelstvu, primátora následně volí ze svých řad nově ustavené zastupitelstvo.

Výsledek voleb tak rozhodne především to, které strany budou schopné po volbách sestavit většinu alespoň 33 hlasů. V roce 2022 vítězné SPOLU získalo 19 mandátů a na vznik současné koalice SPOLU, Pirátů a STAN se čekalo až do února 2023.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

SPOLU: nová koalice a nová tvář

Kandidátku SPOLU tvoří jen zástupci ODS a TOP 09, bez KDU-ČSL.

Program: rychlejší bytová výstavba, lepší koordinace uzavírek a dopravních staveb, rozvoj klíčové infrastruktury, vyšší kapacity středních škol a dostupnější péče o duševní zdraví.

ANO měnilo lídra v průběhu roku

Největší opoziční stranu na magistrátu měl původně vést do voleb Ondřej Prokop, ten po aféře kolem svých nemovitostí kandidaturu vzdal.

  • Jan Hušbauer, místostarostou Prahy 4, předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva
  • Mária Ševčíková, místostarostka Prahy 1
  • Zdeněk Kučera, starosta Letňan

Program: rychlejší městské investice, více obecních bytů, parkovací domy, dopravní stavby, bezpečnost, školy, sport a sociální služby, lepší průjezdnost města.

Jan Hušbauer

Tomáš Portlík

Adam Scheinherr

Tereza Nislerová

Kdo kandiduje za Piráty

Zdeněk Hřib, který kandidátku vedl v roce 2022 a Prahu v letech 2018 až 2023 řídil jako primátor, se stal loni poslancem.

Program: investovat 20 miliard korun do městských bytů, dokončit ražbu metra D, stavět další tramvajové tratě, regulovat krátkodobé pronájmy typu Airbnb a přidat více zeleně, vody a stínu do ulic.

Praha Sobě: do čela se posunul Scheinherr

Program: odblokovat přípravu 8 000 městských bytů, spustit pomoc rodinám a studentům zatíženým vysokými náklady na bydlení, zahájit projekční práce na okružním metru O, pokračovat v Městském okruhu a zvýšit kapacitu středních škol.

STAN znovu s Petrem Hlaváčkem

  • Petr Hlaváček, architekt, náměstek primátora pro územní a strategický rozvoj
  • Eliška Čepová, projektová manažerka
  • Antonín Klecanda, pražský radní pro školství, sport a volný čas

Program: rozvoj nových čtvrtí v návaznosti na Metropolitní plán, dostupné bydlení, školy a občanskou vybavenost, kvalitní MHD a veřejný prostor.

SPD vede Milan Urban

SPD se v minulých volbách dostala poprvé do zastupitelstva, letos kandiduje v koalici s podporou Trikolory, PRO, Přísahy a nezávislých kandidátů

  • Milan Urban, architekt a současný pražský zastupitel
  • Jiří Fořt, restauratér
  • Zdeněk Seidl, lékař a pražský zastupitel

Program: opravit a rychle přidělit prázdné obecní byty Pražanům, rozjet družstevní výstavbu na městských pozemcích, zavést celopražskou parkovací kartu pro živnostníky a malé firmy, nabídnout Pražanům roční Lítačku za administrativní poplatek 500 korun.

Jana Komrsková

Milan Urban

Petr Hlaváček

Klára Sovová

Motoristé na druhý pokus

V minulých volbách získali Motoristé sobě 2,29 procenta hlasů a do magistrátu se nedostali.

  • Klára Sovová, advokátka, spolumajitelka Luční a Labské boudy
  • Adam Paclt, podnikatel
  • Mojmír Mikuláš, pražský komunální politik

Program: funkční doprava a parkování podle potřeb řidičů i dalších obyvatel, důraz na bezpečnost, úspornější hospodaření města a menší administrativní zátěž pro podnikatele.

Komrsková proti dosavadním partnerům

Zajímavostí letošních voleb je kandidátka JSME PRAHA, kterou vede současná náměstkyně primátora pro životní prostředí Komrsková, zvolená v minulých volbách za Piráty.

Program: transparentnější hospodaření městských firem, větší kontrola veřejných peněz, dostupnější bydlení, ochrana charakteru Prahy a opatrnější přístup k nové výstavbě podle Metropolitního plánu.

Vedle voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy se letos hlasuje také do zastupitelstev všech 57 pražských městských částí, tedy od Prahy 1 až po nejmenší okrajové části. Celkem se v Praze konají volby do 58 zastupitelstev – jednoho magistrátního a 57 místních. Do všech těchto zastupitelstev je zaregistrováno 330 volebních stran a uskupení s 8 607 kandidaturami Nabídka se přitom výrazně liší podle městské části: například v Praze 1 kandiduje 14 uskupení, zatímco v devíti menších městských částech – například v Běchovicích, Benicích, Královicích či Troji – byla podána pouze jediná kandidátní listina.

Kdo vede Prahu dnes: primátor, koalice, opozice

Prahu vede primátor Bohuslav Svoboda (ODS), který stojí v čele koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN. Ta má v pětašedesátičlenném zastupitelstvu 37 mandátů, opozice tedy 28.

Mezi náměstky primátora jsou nyní Jaromír Beránek (Piráti), který po Zdeňku Hřibovi převzal dopravu a funkci prvního náměstka, Petr Hlaváček (STAN) pro územní rozvoj, Alexandra Udženija (ODS) pro sociální oblast, bydlení a zdravotnictví a Michal Hroza (TOP 09) pro infrastrukturu.

Výsledky voleb 2022 v Praze
StranaProcentaMandáty
SPOLU24,72 %19
ANO19,34 %14
Piráti17,73 %13
PRAHA SOBĚ+NK14,73 %11
STAN7,77 %5
SPD+Trik+PES+NK5,17 %3

Známé tváře, návraty a odchody

Letošní volby přinesou v Praze několik výrazných personálních změn:

  • Adam Scheinherr, někdejší náměstek primátora pro dopravu, je letos poprvé lídrem Prahy sobě a kandidátem na primátora
  • dosavadní hlavní tvář hnutí Prahy sobě Jan Čižinský zůstává na magistrátní kandidátce, ale zároveň kandiduje do Senátu
  • lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop odešel z politiky po nesrovnalostech v majetkových přiznáních
  • náměstkyně primátora Jana Komrsková opustila Piráty a vede nové uskupení JSME PRAHA jako nestranička
  • Motoristé dali do čela kandidátky advokátku a spolumajitelku Luční a Labské boudy Kláru Sovovou, proslulou sporem s KRNAPEM

Vedle profesionálních politiků se na pražských kandidátkách objevují také známé tváře ze světa kultury. Herečka Michaela Badinková kandiduje za SEN 21 na pražský magistrát i na Praze 5, herec Michal Novotný za STAN v Horních Počernicích. Na Praze 6 vede kandidátku STAN herec a divadelní producent Petr Prokop a na stejné kandidátce figuruje také herečka Hana Ornestová. Na Praze 7 pak za Piráty a STAN kandiduje herec Miloslav Mejzlík.

Michal Novotný

Jan Čižinský

Michaela Badinková

Pavel Čižinský

Senátní volby 2026 v Praze

Současně s komunálními volbami se ve třech částech Prahy volí do Senátu:

Praha 1 – senátorka Miroslava Němcová (ODS) neobhajuje. Kandidují například:

  • nakladatel a spisovatel Jiří Padevět (STAN)
  • starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha sobě)
  • advokát Pavel Čižinský (Levice)
  • producent Jan Štern.

Praha 5 – senátor Václav Láska (SEN 21) obhajuje mandát. Proti němu kandidují například:

  • ředitel Smíchovské střední Radko Sáblík (ODS)
  • publicista Zdeněk Šarapatka (TOP 09)
  • radní Prahy 5 Lubomír Brož (ANO),

Praha 9 – senátor David Smoljak (STAN) obhajuje mandát. Proti němu kandidují například:

  • operní pěvkyně Dagmar Pecková (ODS),
  • IT specialista a hudebník Radek Žalud (ANO)
  • zastupitel Prahy 9 Bedřich Laube (Svobodní)

První kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října 2026, případné druhé kolo 16. a 17. října

Miroslava Němcová

Jiří Padevět

Václav Láska

David Smoljak

Jak volit v Praze

Pražané v komunálních volbách zvolí nové složení Zastupitelstva hlavního města. Vybírat budou v jediném celoměstském obvodu z více než tisícovky kandidátů. O obsazení některého z 65 křesel na magistrátu usiluje 24 uskupení, jejichž lídři si myslí na post primátora.

Hlavní specifikum voleb do Zastupitelstva hlavního města Prahy spočívá v jediném celoměstském obvodu. Pražané ve všech 57 městských částech čítajících 1 120 volebních okrsků dostanou identické hlasovací lístky.

Hlasovací lístek do Zastupitelstva hlavního města Prahy má často podobu velkého, občas i několikastránkového archu – jako v roce 2014, kdy se na magistrát pokusilo dostat rekordních 31 subjektů.

Souběžně s volbami do zastupitelstva Prahy poběží také volby na radnice všech 57 městských částí. Jejich obyvatelé budou vybírat nové zastupitele, z nichž vzejde nový starosta.

Přehled kandidátek v pražských městských částech:

Kde sledovat výsledky

Průběžné i konečné výsledky voleb v Praze bude možné sledovat ve volebním speciálu iDNES.cz, který přebírá data Českého statistického úřadu. U Prahy budou k dispozici výsledky za hlavní město, jednotlivé městské části i volební okrsky. V roce 2022 se do pražského magistrátu volilo 65 zastupitelů a volební účast dosáhla 43,91 procenta.

Volby 2026 v Praze přehledně

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna

Znovuotevření průmyslového paláce (24. září 2026)

Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...

Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka

Ondřej Vetchý a Ivan Trojan v seriálu Docent (2026)

Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný díl sledovalo 1,402 milionu diváků starších 15 let a kriminální minisérie se znovu stala...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout

Souprava tramvají T3 na Mánesově mostě.

Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do českého hlavního města se tak nemusí změnit v nejnákladnější exkurzi roku kvůli špatnému lístku nebo ve...

Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka

Liblice

Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový rekord. Vysílač Liblice B tvoří dva 355 metrů vysoké stožáry. Jsou nejvyššími stavbami v Česku a...

Žďár otvírá re-use centrum. Sníží množství odpadu, ale s nábytkem nepomůže

Věci, které by možná skončily v odpadu. Díky bazaru na náměstí si je však...

Konečně se i Žďár nad Sázavou řadí k městům, kde mohou lidé využít služeb re-use centra. Třetí říjnový den zahájí ve městě provoz Cirkulárka. Nové zařízení, jak název napovídá, má pomoci k další...

29. září 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Tento týden se mají fanoušci letecké dopravy na co těšit. Ve čtvrtek 01.10.2026 se vrátí na Letiště Václava Havla Praha největší dopravní letadlo světa Airbus A380 po několikaměsíční přestávce....

vydáno 29. září 2026  8:13

Praha 4

Praha 4

MČ Praha 4 již delší dobu prosazuje nasazení kloubových autobusů na novou linku D v trase NÁMĚSTÍ MÍRU (A) - Pankrác (C) - Sídliště Písnice - PÍSNICE s intervalem 2 minut ve špičkách pracovních dnů.

vydáno 29. září 2026  8:13

Tento týden se mají fanoušci letecké dopravy na co těšit. Ve čtvrtek 01.10.2026 se vrátí na Letiště Václava Havla Praha největší dopravní letadlo světa Airbus A380 po několikaměsíční přestávce....

vydáno 29. září 2026  8:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Matku dvou dětí z Frýdku-Místku hledají už měsíc, policie sdělí nové informace

Policisté vyhlásili pátrání po osmatřicetileté Janě Šerjeníkové z...

Policie dnes dopoledne pořádá tiskovou konferenci k případu pohřešované osmatřicetileté Jany Šerjeníkové z Frýdku-Místku. Vedení krajské kriminálky sdělí informace o dosavadním průběhu pátrání i...

29. září 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?

29. září 2026  8:01

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Živě: Veřejná debata I v Praze

29. září 2026

Tahle nemoc dlouho nebolí. Může ale postupně poškodit srdce i ledviny

Měření krevního tlaku patří mezi základní součásti prevence srdečněcévních...

Cukrovka začíná nenápadně. Člověka nemusí nic bolet, nemusí mít žádné výrazné potíže, a přesto už v jeho těle může nemoc postupně poškozovat cévy nebo ledviny. Právě proto má smysl na ni myslet nejen...

29. září 2026  7:55

Byli jsme u koštu Pálenky roku. Porotci hodnotili 408 vzorků, vítěze určí finále

Jedna z patnácti degustačních komisí. Vpravo připíjí profesor Karel Melzoch,...

Poslední zářijová sobota patřila pálence. Pražská VŠCHT se již tradičně proměnila v místo konání největší tuzemské degustační soutěže zaměřené na českou produkci destilátů, likérů a dalších...

29. září 2026  7:40

Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce

Honza Dědek se dlouhodobě věnuje především rozhovorům a hudbě.

Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé otcem, oslavil 15 let své talkshow 7 pádů Honzy Dědka a prošel zásadním pracovním restartem ‒ po...

29. září 2026  7:27

Živě: Od obráběcích strojů po humanoidy. MSV 2026 ukáže průmysl v celé jeho šíři

29. září 2026  6:30

Půlka úrody pryč. Víc takových let nedáme, zoufají si nad letoškem vinaři

Sběr prvních hroznů pro burčák začal ve Valticích a Dolních Dunajovicích...

Stačilo několik týdnů bez pořádného deště, úmorná vedra a místy ještě červencové krupobití. Výsledek teď moravští vinaři vidí při sklizni. Hrozny jsou menší a lehčí, v bobulích je méně šťávy a z...

29. září 2026  5:42,  aktualizováno  5:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde