Pražané dnes míří k volebním urnám, kde vybírají nové zastupitele městských částí i hlavního města. V několika městských částech hlavního města se zároveň konají senátní volby. Podívejte se na detailní přehled.
Dnes se otevřely volební místnosti a Češi vybírají nové zastupitele, v části republiky také senátory. Nejinak tomu je v Praze – obyvatelé metropole budou volit zastupitele městských částí a hlavního města, v Praze 1, 5 a 9 zároveň proběhnou senátní volby.
Kdy se otevírají volební místnosti, koho mohou Pražané volit, kolik zastupitelů se vybírá a jak správně vyplnit volební lístky? Přinášíme přehled nejdůležitějších informací, které se před cestou k volebním urnám mohou hodit.
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
|Termín voleb
|pátek 9. října – sobota 10. října
|Kdy jsou otevřeny volební místnosti
|pátek 9. října: 14.00 až 22.00
|sobota 10 října: 8.00 až 14.00
Volby v Praze – co vše Pražan volí
|Volba zastupitelstva městské části podle trvalého bydliště nebo voličského průkazu
|Volí se zastupitelé, na starostovi se následně dohodne koalice.
|Volba zastupitelstva hl. m. Prahy
|Volí se zastupitelé, na primátovi se následně dohodne koalice.
|Senátorské volby (konají se současně s komunálními)
|V Praze se volí na Praze 1, 5 a 9.
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
Praha hl. m.,
Brno,
Ostrava,
Plzeň,
Liberec,
Olomouc,
Hradec Králové,
České Budějovice,
Pardubice,
Zlín,
Ústí nad Labem,
Havířov,
Kladno,
Opava,
Třinec,
Jihlava,
Frýdek-Místek,
Most,
Jablonec nad Nisou,
Chomutov,
Mladá Boleslav,
Přerov,
Prostějov,
Teplice,
Karviná,
Děčín
Počet pražských zastupitelů
|Počet zastupitelů z pražských městských částí
|Ve všech 57 městských částech Prahy je v součtu voleno přibližně 1 100 až 1 200 zastupitelů (nyní jich je 1 119).
|Počet zastupitelů na Zastupitelstvu hlavního města Prahy
|Podle zákona o hlavním městě Praze se počet členů zastupitelstva musí pohybovat v rozmezí 55 až 70 (nyní jich je 65).
|Současná vládní koalice Prahy
|SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) – 18 křesel, Česká pirátská strana – 13 křesel, STAN – 5 křesel.
|Současná opozice
|ANO 2011 (14 křesel), Praha Sobě (11 křesel), SPD a nezávislí (3 křesla), nezařazení (1 křeslo).
|Primátor
|Bohuslav Svoboda (ODS)
Současní senátoři
|Senátoři zvolení v městských částech
|Praha 1 – Miroslava Němcová (ODS), Praha 5 – Václav Láska (SEN 21), Praha 9 – David Smoljak (STAN).
Kandidáti na senátora
|Praha 1
|Jiří Morštadt (Generace, BEZPP), Pavel Čižinský (Levice), Jan Štern (TEAM), Vojtěch Ryvola (GEN), Ján Dudra (ANO, BEZPP), Jiří Pavel Pešek (Švýcarská dem., BEZPP), Jiří Padevět (ODS+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP), Jan Čižinský (KDU-ČSL+Zel+PHASOBĚ, PRAHA SOBĚ) a Vladimír Kolman (SOCDEM).
|Praha 5
|Lubomír Brož (ANO), Zdeněk Šarapatka (Piráti+TOP+LES, TOP 09), Václav Láska (SEN 21), Ľubomír Augustín (PŘÍSAHA), Pavel Spirov (SPD), Radko Sáblík (KDU-ČSL+ODS+STAN, ODS) a Petra Prokšanová (KSČM).
|Praha 9
|Darina Batyiová (Kruh, BEZPP), David Smoljak (KDU-ČSL+Zelení+STAN+Piráti+TOP 09, BEZPP), Bedřich Laube (Svobodní+SPD+Trikolora+PRO, Svobodní), Radek Žalud (ANO, BEZPP) a Dagmar Pecková (ODS, BEZPP).
*BEZPP – jedná se o kandidáta bez politické příslušnosti
Jak v Praze volit
|Jaká volební místnost
|Číslo a adresa okrsku je vytištěná na obálce, ve kterých do schránek chodí hlasovací lístky. Další možností je najít si konkrétní místo skrze navigační web (Odkaz), kde stačí zadat svou adresu trvalého bydliště.
|Kdo může k volbám
|Ke komunálním a Senátním volbám mohou v okrsku dle místa trvalého bydliště všichni občané České republiky, kteří nejpozději druhý den voleb oslaví osmnácté narozeniny.
|Co s sebou k volbám
|Absolutní nezbytností k volbám je platný doklad totožnosti – občanský průkaz nebo cestovní pas a použít lze i mobilní aplikace eDoklady.
|Volební lístky do zastupitelstev
|Pražané dostanou dva – jeden do zastupitelstva své městské části, a druhý do zastupitelstva hlavního města – ten je větší a po straně má růžový pruh.
|Tři způsoby, jak volit zastupitele
|Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce. Nelze zaškrtnout dvě strany Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – hlasy nejprve dostanou samostatně označení kandidáti. Zbylé hlasy získává označená strana, respektive její kandidáti dle pořadí na kandidátce Zakřížkování pouze vybraných kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti – v tomhle případě však neupotřebené hlasy propadají.
|Počet preferenčních hlasů
|Lístek pro Magistrát hl. m. Prahy (s růžovým pruhem): Zde máte vždy 65 křížků, ale nemusíte je využít všechny. Pokud ale tento limit překročíte, volební list je neplatný Lístek pro vaši Městskou část: Zde máte jen tolik křížků, kolik se na dané radnici volí zastupitelů.
|Volební lístky do Senátu
|V každém obvodu se volí jediný kandidát a každý lístek tu tak představuje jen jedno jméno. Tento lístek se oproti komunálním volbám vkládá do jiné obálky (žlutá).
|Voličský průkaz
|Voličský průkaz je oficiální dokument, který dospělým občanům umožňuje odevzdat hlas i mimo volební okrsek v místě jejich trvalého bydliště. Nelze jej ale využít u komunálních voleb.
Zajímavosti k pražským komunálním volbám
- Rekordní povolební vyjednávání: Po minulých volbách v září 2022 zažila Praha historicky nejdelší sestavování městské vlády. Jednání o koalici mezi vítězným uskupením SPOLU, Piráty a STAN trvala téměř 5 měsíců, což do té doby nemělo v dějinách pražského magistrátu obdoby.
- „Volební plachta“: Pražský magistrátní hlasovací lístek drží stabilní rekord jako největší tištěný dokument v jakýchkoliv českých volbách. Vzhledem k tomu, že se na něj musí vejít okolo 20 až 30 kandidujících stran a každá z nich může mít až 65 kandidátů, má výsledný lístek rozměry plachty (často přesahuje formát A1).
- Rozdíly v účastech: Celková průměrná účast za celou Prahu v novodobé historii (od roku 1990) nikdy nepřesáhla polovinu oprávněných voličů – historické maximum pro magistrátní volby drží rok 2018 s hodnotou 46,54 procenta.