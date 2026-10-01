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Letos je tak otevřená nejen otázka, kdo získá nejvíc hlasů, ale hlavně kdo nakonec dokáže slepit vládnoucí většinu. Pražané budou vybírat z 24 kandidujících subjektů. Jinými slovy: nabídka je široká, židle omezené a po volbách se bude počítat každý hlas.
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Komunální volby 2026 se blíží: Kolik bere starosta a jak probíhá jeho volba
Doprava: Praha potřebuje zrychlit
Metro D, Městský okruh, tramvajové tratě, parkování i věčný pražský souboj automobilu s veřejnou dopravou. Právě doprava patří k tématům, na kterých se jednotlivé strany výrazně rozcházejí. Jedni mluví o rychlejší výstavbě silnic a parkovacích domů, druzí chtějí posilovat kolejovou dopravu a měnit pravidla parkování. A protože v Praze se bavíme o infrastruktuře, která se nestaví na jednu volební sezonu, nejde zrovna o drobné. Každé velké dopravní rozhodnutí znamená miliardové investice a zároveň ovlivňuje podobu města na desítky let. Takže zatímco se politici přou o to, kudy povede další tramvaj nebo silnice, Praha si mezitím pomalu kreslí vlastní budoucnost.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna
Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere
Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Kde mají Pražané bydlet?
Druhé velké téma, na kterém se bude lámat chleba, bude bezpochyby bydlení. Ceny a dostupnost bytů se staly jedním z nejviditelnějších problémů metropole a kandidáti se shodují alespoň na jednom. Stavět se musí. Jenže pak přichází ta zajímavější část, tedy kdo, kdy a jak. Ve volebních programech se objevují městské byty, rychlejší povolování, nové čtvrti u metra i požadavky na větší podíl dostupného bydlení při nové developerské výstavbě. Na papíře tedy shoda existuje. Rozdíly začínají ve chvíli, kdy se řeší, jak přesně toho dosáhnout.
Jak rychle se má česká metropole měnit?
S bydlením souvisí další otázka: jakou Prahu vlastně stavět. Letos už město schválilo nový Metropolitní plán, který má po více než čtvrtstoletí nahradit dosavadní územní plán. Ten otevírá prostor pro další rozvoj města, zároveň ale vyvolává spory o zahušťování zástavby, zelené plochy nebo veřejnou vybavenost.
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Volební místnosti 2026: Kam jít volit v senátních a komunálních volbách?
Budoucí vedení tak nebude rozhodovat jen o jednotlivých stavbách, ale o tom, jak bude Praha vypadat za deset dvacet let. A to už je trochu jiná liga než řešit, kam se vejde další dopravní sloupek či lavička.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Kdo s kým?
Možná největší otázka ale přijde až po sečtení hlasů. Protože primátora Pražané přímo nevolí. Zvolí zastupitelstvo a z něj následně vzejde nové vedení města včetně primátora. Současný primátor Bohuslav Svoboda už mandát neobhajuje. Předvolební kampaň proto není jen přehlídkou kandidátů a jejich programů. Lídři už mluví také o tom, s kým by po volbách dokázali spolupracovat. Například Tomáš Portlík ze SPOLU uvedl, že případnou spolupráci s ANO nemůže zcela vyloučit, přestože by ji podle svých slov nerad uzavíral. Adam Scheinherr z Prahy sobě zase tvrdí, že je po volbách otevřený spolupráci se STAN, Piráty nebo SPOLU, zatímco spolupráci s ANO, SPD a Motoristy odmítá. A tak by se dalo pokračovat i s ostatními kandidáty.
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Voličský průkaz vám projde jen v jednom druhu voleb 2026. Má cenu si o něj zažádat?
Jsme tedy u toho. Volební nocí totiž hra nekončí. O tom, kdo bude další čtyři roky řídit metropoli, se bude rozhodovat nejen ve volebních místnostech, ale následně také u vyjednávacího stolu. A tam se již párkrát v minulosti ukázalo, že získat nejvíc hlasů a získat většinu jsou dvě dost odlišné disciplíny.
Komunální volby v Praze
kandidáti v městských částech