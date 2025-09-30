Volební výsledky v hlavním městě se od těch ve zbytku republiky velmi liší. Kdyby o složení Poslanecké sněmovny rozhodovali jen Pražané, vypadalo by úplně jinak.
Od roku 1990 přišli k volbám už desetkrát a i jejich preference se během let naprosto proměnily. Do Sněmovny by poslali řádku rozličných uskupení. Přinášíme přehled pražských výsledků voleb do Poslanecké sněmovny (a České národní rady) za posledních třicet pět let svobodných voleb – pro zjednodušení jen ty, které získaly alespoň pět procent.
|
Pražští lídři sněmovních voleb 2025: Kdo kandiduje a co slibuje? Shodnou se na levnějším bydlení
Volby do České národní rady 1990
První svobodné volby do federální České národní rady, která se po rozdělení Československa v roce 1993 přetransformovala na Poslaneckou sněmovnu, proběhly v červnu 1990. Už při nich platilo pravidlo o pětiprocentní uzavírací klauzuli.
V Praze se přes ni dostaly tři strany – s přehledem tu zvítězilo Občanské fórum, které se i přes začínají vnitřní rozpory stále vezlo na euforické vlně. Poměrně překvapivý však byl úspěch komunistů, kteří skončili druzí.
V novodobé historii šlo také o volby se zdaleka nejvyšší volební účastí. Žádné další volby se takovému zájmu netěšily ani zdaleka. Odevzdat hlas v Praze přišlo téměř 95 procent voličů.
Výsledky v Praze:
- Občanské fórum: 63,91 procenta
- Komunistická strana československá: 11,83 procenta
- Křesťanská a demokratická unie: 6,36 procenta