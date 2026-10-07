Volby v Praze: V metropoli žijí statisíce lidí, kteří tu nemohou volit. Proč je systém nepočítá?

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  8:42aktualizováno  13:17
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ilustrační snímek | foto: Anna Kristová, MAFRA

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V Praze žijí i pracují, ale volit tu nemohou. Takových lidí jsou statisíce. Jde například o cizince nebo o ty, kteří sice v hlavním městě bydlí, ale trvalé bydliště mají jinde. Praha tak má výrazně více dospělých obyvatel, než kolik je v ní oprávněných voličů. Kolik lidí se pražských voleb nemůže zúčastnit a proč?

Rozdíl mezi městem, jak v něm lidé skutečně žijí, a jeho volebními seznamy ukazují hned tři údaje. Na konci roku 2025 měla Praha podle předběžné bilance ČSÚ 1 407 084 obyvatel. Při posledních komunálních volbách v září 2022 bylo pro volbu pražského zastupitelstva zapsáno 911 788 voličů. A podrobná studie Institutu plánování a rozvoje (IPR) pracuje s odhadem přibližně 150 tisíc rezidentů navíc oproti evidované populaci.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?

Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?

Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Adresu mají jinde, život v Praze

IPR v projektu Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti v Praze 2024–2050 rozlišuje evidované obyvatele a rezidenty zachycené pomocí mobilních dat. Rozdíl odhaduje přibližně na 150 tisíc lidí. Mobilní data pocházejí z období prosince 2019 až března 2022, nejde tedy o nové sčítání pro letošní volby. Studie zároveň cituje šetření z roku 2022, podle něhož žilo v Praze bez zdejšího trvalého pobytu zhruba 12 procent obyvatel.

Mezi důvody nepřihlášení uvádí časté stěhování, administrativní náročnost i to, že lidé změnu nepovažují za potřebnou. Zákon je přitom nenutí přihlásit si trvalý pobyt tam, kde skutečně bydlí. Volit ale bez toho v metropoli nemohou.

Tři dny do voleb 2026: Nepřišly vám hlasovací lístky? Co dělat a jak je správně označit

Představme si dospělou Češku, která několik let žije v pražském nájmu, ale trvalý pobyt má stále v Hradci Králové. V komunálních volbách může vybírat hradecké zastupitele. Pražské zastupitelstvo ani zastupitelstvo městské části, kde bydlí, volit nemůže. V podobné situaci jsou desítky až stovky tisíc dalších lidí.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Cizinci v evidenci jsou. Hlas ale nemají všichni

Druhou skupinu tvoří zahraniční obyvatelé. Podle dat Českého statistického úřadu bylo na konci roku 2024 v Praze evidováno 354 323 cizinců. Tento součet zahrnuje děti i dospělé a občany EU i ostatních zemí.

Seriál volebních rozhovorů

Deník Metro zpovídal kandidáta na primátora. Jak chtějí řešit dopravu a bydlení Adam Scheinherr (Praha sobě), Tereza Nislerová (Piráti), Petr Hlaváček (STAN), Jan Hušbauer (ANO) a Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu)?

Rozdíl mezi jednotlivými skupinami je však zásadní. Dospělý občan Slovenska, Polska či jiné země EU může v Praze volit, pokud má odpovídající registrovaný pobyt a je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů. Samotné bydlení v pražském bytě nestačí.

Naproti tomu občan Ukrajiny nebo Vietnamu, který nemá zároveň české či jiné unijní občanství, pražské zastupitele volit nemůže. Ani povolení k trvalému pobytu mu toto právo nezajistí. Současná možnost komunálního hlasování cizinců se vztahuje na občany zemí EU.

Jak to máte vy?

celkem hlasů: 55

Volby 2026: 65 křesel, 24 subjektů a jedna velká otázka. Kdo ovládne Prahu?

Praha už obyvatele k přehlášení vyzývala

Lidi, kteří v metropoli bydlí, ale trvalý pobyt mají jinde, oslovoval například před komunálními volbami v roce 2022 tehdejší náměstek primátora Pavel Vyhnánek.

Ve veřejné výzvě upozorňoval, že změnou adresy mohou podpořit pražský rozpočet a získat možnost rozhodovat o vedení města. Popsal také vlastní zkušenost, přehlášení sebe a tří dětí spolu s objednáním nových občanských průkazů podle něj na radnici zabralo třicet minut.

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