Rozdíl mezi městem, jak v něm lidé skutečně žijí, a jeho volebními seznamy ukazují hned tři údaje. Na konci roku 2025 měla Praha podle předběžné bilance ČSÚ 1 407 084 obyvatel. Při posledních komunálních volbách v září 2022 bylo pro volbu pražského zastupitelstva zapsáno 911 788 voličů. A podrobná studie Institutu plánování a rozvoje (IPR) pracuje s odhadem přibližně 150 tisíc rezidentů navíc oproti evidované populaci.
Volby 2026
Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?
Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?
Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Adresu mají jinde, život v Praze
IPR v projektu Prognóza obyvatel a veřejné vybavenosti v Praze 2024–2050 rozlišuje evidované obyvatele a rezidenty zachycené pomocí mobilních dat. Rozdíl odhaduje přibližně na 150 tisíc lidí. Mobilní data pocházejí z období prosince 2019 až března 2022, nejde tedy o nové sčítání pro letošní volby. Studie zároveň cituje šetření z roku 2022, podle něhož žilo v Praze bez zdejšího trvalého pobytu zhruba 12 procent obyvatel.
Mezi důvody nepřihlášení uvádí časté stěhování, administrativní náročnost i to, že lidé změnu nepovažují za potřebnou. Zákon je přitom nenutí přihlásit si trvalý pobyt tam, kde skutečně bydlí. Volit ale bez toho v metropoli nemohou.
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Tři dny do voleb 2026: Nepřišly vám hlasovací lístky? Co dělat a jak je správně označit
Představme si dospělou Češku, která několik let žije v pražském nájmu, ale trvalý pobyt má stále v Hradci Králové. V komunálních volbách může vybírat hradecké zastupitele. Pražské zastupitelstvo ani zastupitelstvo městské části, kde bydlí, volit nemůže. V podobné situaci jsou desítky až stovky tisíc dalších lidí.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Cizinci v evidenci jsou. Hlas ale nemají všichni
Druhou skupinu tvoří zahraniční obyvatelé. Podle dat Českého statistického úřadu bylo na konci roku 2024 v Praze evidováno 354 323 cizinců. Tento součet zahrnuje děti i dospělé a občany EU i ostatních zemí.
Seriál volebních rozhovorů
Deník Metro zpovídal kandidáta na primátora. Jak chtějí řešit dopravu a bydlení Adam Scheinherr (Praha sobě), Tereza Nislerová (Piráti), Petr Hlaváček (STAN), Jan Hušbauer (ANO) a Tomáš Portlík (SPOLU pro Prahu)?
Rozdíl mezi jednotlivými skupinami je však zásadní. Dospělý občan Slovenska, Polska či jiné země EU může v Praze volit, pokud má odpovídající registrovaný pobyt a je zapsán do dodatku stálého seznamu voličů. Samotné bydlení v pražském bytě nestačí.
Naproti tomu občan Ukrajiny nebo Vietnamu, který nemá zároveň české či jiné unijní občanství, pražské zastupitele volit nemůže. Ani povolení k trvalému pobytu mu toto právo nezajistí. Současná možnost komunálního hlasování cizinců se vztahuje na občany zemí EU.
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Volby 2026: 65 křesel, 24 subjektů a jedna velká otázka. Kdo ovládne Prahu?
Praha už obyvatele k přehlášení vyzývala
Lidi, kteří v metropoli bydlí, ale trvalý pobyt mají jinde, oslovoval například před komunálními volbami v roce 2022 tehdejší náměstek primátora Pavel Vyhnánek.
Ve veřejné výzvě upozorňoval, že změnou adresy mohou podpořit pražský rozpočet a získat možnost rozhodovat o vedení města. Popsal také vlastní zkušenost, přehlášení sebe a tří dětí spolu s objednáním nových občanských průkazů podle něj na radnici zabralo třicet minut.