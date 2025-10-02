Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Autor: Pavla Žáková
  3. října 18:37
Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu hodlají odvolit, i když mají trvalé bydliště jinde. Poradíme, jak najít správnou volební místnost.
Hlasování do Parlamentu probíhá ve volebních okrscích. Každý z nich má stanovené místo, kde můžete svůj hlas odevzdat. Zákon stanoví, že v každé obci musí být aspoň jeden volební okrsek. Maximální strop v počtu okrsků ale neurčuje, a tak v hustě obydlených částí Prahy najdete nějakou tu volební místnost skoro v každé druhé ulici. Vybírat si mezi nimi ale nemůžete, ta správná závisí jen a jen na vaší adrese trvalého bydliště.

Volby do Poslanecké sněmovny v Česku začínají v pátek 3. října 2025 ve 14 hodin a končí přesně o 24 hodin později, tedy v sobotu 4. října ve 14:00.

Navigace, obálka a vyvěšená vlajka

Pokud nevíte, kde se vaše volební místnost nachází, pomůže vám navigace od IPR Praha. Stačí zadat adresu a zjistíte, v jakém okrsku leží a kam přijít hlasovat. Tuto vychytávku ocení hlavně lidé, kteří změnili trvalé bydliště teprve nedávno, anebo ti, kteří sice trvale žijí v jiné části ČR, v Praze se nacházejí ve dnech voleb a vyřídili si voličský průkaz. Pak stačí zadat adresu místa, kde se nacházíte, a vyhledat si nejbližší volební místnost.

A konečně, tou nejjednodušší možností, jak zjistit adresu volební místnosti, je přečíst si ji na obálce s volebními lístky. Doma byste ji měli mít nejpozději od 30. září. Pokud jste ale trvalou adresu změnili teprve nedávno, přijít vám nemusí.

Že jdete správně, vám napoví také česká vlajka, kterou musí být ve dnech voleb povinně označené budovy, ve kterých se volí. Volební místnosti najdete většinou ve školách či školkách, na obecních úřadech, v hasičských zbrojnicích či kulturních domech. Není výjimkou, že se v jedné budově nachází více volebních místností, z nichž každá je určená pro jiný okrsek (tedy pro jiné adresy).

Informaci o umístění volebních místností najdete také na webech pražských městských částí. Mnohé vás nasměrují na navigaci IPR, kterou uvádíme výše.

Chystáte se k volbám? Pročtěte si i náš „volební návod“:

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: informace kdy a jak volit na jednom místě

3. října 2025  18:52,  aktualizováno  19:07

Volby 2025 aktuálně: První hodiny ukázaly, že k urnám dorazilo nadprůměrně Čechů

První hodiny voleb do Poslanecké sněmovny ČR zatím předznamenávají vyšší volební účast, než tomu bylo před čtyřmi roky v tutéž dobu. Ta se většinou pohybuje nad 20 procenty a na řadě míst se tvoří...

3. října 2025  19:05

Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji tradičně provází nízká účast

Volby ve vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji provází tradičně nízká účast. Například před volebním okrskem číslo 20 na sídlišti Chanov u Mostu se skupiny...

3. října 2025  17:24,  aktualizováno  17:24

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

2. října 2025  18:18,  aktualizováno  3.10 18:37

VOLBY 2025 PŘEHLEDNĚ: Do kdy jsou otevřené volební místnosti

Dnes začínají dvoudenní sněmovní volby 2025. Dveře více než tisícovky pražských volebních místností se otevřou v pátek odpoledne. Víte, kde je hledat a kdy jít svůj hlas odevzdat?

3. října 2025  5:47,  aktualizováno  18:19

Rakušan odvolil v Kolíně, volby podle něj rozhodnou o směřování země

V nynějších sněmovních volbách jde podle předsedy hnutí STAN a ministra vnitra Víta Rakušana o směřování země, o demokratickou většinu 101 z 200 poslanců,...

3. října 2025  16:29,  aktualizováno  17:07

Jak vyzrát na říjnové kapry? Máme zaručené tipy pro úspěšný lov

Začátek října představuje pro kapraře jedno z nejpříjemnějších a zároveň nejplodnějších období v roce. Voda se ochlazuje, což kapry nutí intenzivně se krmit a vytvářet si tukové zásoby na zimu. Tato...

3. října 2025  17:56

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Z jednoho vytekla nafta, druhý se převrátil. Objížďku D8 zkomplikovaly kamiony

Na objížďce, kterou si vyžádala plánovaná uzavírka dálnice D8 mezi 80. a 87. kilometrem na Ústecku, dnes zablokoval silnici kamion ve směru z Chlumce do Petrovic. Z vozu unikla nafta, a tak musel...

3. října 2025  12:22,  aktualizováno  17:51

Ve zlínské nemocnici projevilo zájem volit 69 lidí, nejstarší voličce je 93 let

V Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) ve Zlíně projevilo zájem volit ve sněmovních volbách 69 lidí. Z toho 57 pacientů je na zvláštním seznamu voličů, 12 lidí má...

3. října 2025  16:11,  aktualizováno  16:11

