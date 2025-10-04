Volby 2025: Hotely, plovárna i nádraží. Kde lídøi stran sledují volební výsledky?

Autor: Pavla Žáková
  8:54
Jak dopadnou volby? Napjatou atmosféru plnou oèekávání si osobnosti stojící v èele politických uskupení užijí ve volebních štábech. Spolu s dalšími èleny, kandidáty a pøíznivci zaujmou strategické postavení v nìkterém z vyhlášených pražských hotelù. Anebo i jinde.
Ve štábu Starostù na Malostranském námìstí v Praze je bohatý raut s øízky,...

Ve štábu Starostù na Malostranském námìstí v Praze je bohatý raut s øízky, gnocchi, sýrovými specialitami i dorty. (9. èervna 2024) | foto: Jiøí Vachtl, iDNES.cz

Robert Šlachta, volby 2021, Pøísaha, výsledky voleb, Na Verandách
Koalice Piráti+STAN v Karlovarském kraji pøi sledování výsledkù voleb.
Pøedseda Pirátù Ivan Bartoš si krátí chvíle pøi èekání na výsledky eurovoleb...
Místopøedseda hnutí ANO 2011 Jan Volný (vlevo) a lídr hnutí v Plzeòském kraji...
21 fotografií

Souèasná vládní koalice Spolu, ve které kandidují ODS, TOP09 a lidovci, se sejde v hotelu Grand Majestic Plaza v Truhláøské ulici v centru Prahy. V blízkosti se nachází hlavní sídlo ODS, takže výbìr místa není pøekvapivý. KDU oproti tomu sídlí na Karlovì námìstí, její zástupci prùbìh voleb sledovali v minulosti z pøímo z Paláce Caritas. TOP09 vìtšinou mívala rezervovaný salonek v Cafe Louvre na Národní tøídì.

Hnutí ANO, kterému pøedvolební prùzkumy pøiøazovaly nejvíc køesel, bude svùj volební výsledek vyhlížet z Chodova, konkrétnì z restaurace Columna v Pyšelské ulici. Na Chodovì má ANO své hlavní sídlo, je proto logické, že ke sledování voleb si vybírá tuto adresu. Pøi minulých snìmovních volbách to bylo Centrum pohybové medicíny ve stejné ulici. Tøeba ale v roce 2020 pøi senátních volbách se zástupci ANO sešli jinde, v restauraci Zubajda v Praze 5.

SPD v oblíbené hotelu

Hotel Don Giovanni na Vinohradské tøídì poblíž stanice Želivského je pøi volbách oblíbenou stálicí. V minulosti byl spojený hlavnì se štábem TOP09, letos si ho ale rezervovalo hnutí SPD.

STAN, který má sídlo na Malostranském námìstí, si tentokrát za své útoèištì pøi volbách do Poslanecké snìmovny vybral památkovì chránìnou klasicistní budovu Obèanské plovárny v Praze 1.

Piráti se sejdou na nádraží

Historické kulisy pro svùj štáb si vybrali také Piráti, kteøí budou volební výsledky sledovat z Fantova sálu na pražském hlavním nádraží. Pøi minulých snìmovních volbách se sešli ve svém centru Na Moráni.

Kromì èlenù a kandidátù zmínìných stran se sejdou v sobotu odpoledne také zástupci hnutí Milion chvilek pro demokracii. Výsledky voleb budou sledovat se svými podporovateli a známými osobnostmi v coworkingovém centru Opero v Salvátorské ulici v Praze 1.

Pøipomeòte si momenty z volebních štábù z nedávných i dávných let ve fotogalerii:

Robert Šlachta, volby 2021, Pøísaha, výsledky voleb, Na Verandách
Koalice Piráti+STAN v Karlovarském kraji pøi sledování výsledkù voleb.
Pøedseda Pirátù Ivan Bartoš si krátí chvíle pøi èekání na výsledky eurovoleb pouštìním hudby.
Místopøedseda hnutí ANO 2011 Jan Volný (vlevo) a lídr hnutí v Plzeòském kraji Miloslav Zeman si pøipíjí, aby oslavili úspìch ve volbách. (8. øíjna 2016)
21 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejètenìjší

Volby 2025 a poslední dvì pøedvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho oèekávané volby do Poslanecké snìmovny jsou tady. Tradièní pøedvolební superdebaty tak finišují a zbývají už jen poslední dvì. Diváci je dnes mohou sledovat na obrazovkách TV Novy. Podívejte...

Nádraží Bubny je vyhlídkový sen. Z výšky to tady znali jenom ptáci, obèas jeøábníci

Desítky let chodíte nìjakým místem. Znáte to jen z pohledu zemského tvora, kterému není dovoleno se vznášet. Nové nádraží Bubny nad stanicí metra Vltavská dává místo zcela jiný rozmìr.

Mapa volebních místností 2025: Pražanùm i „náplavám“ pomùžeme najít tu pravou

Kam pøijít odevzdat svùj hlas ve volbách do Poslanecké snìmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelnì, tìžší pro lidi, kteøí se do hlavního mìsta teprve pøistìhovali nebo tu...

{NADPIS reklamního èlánku dlouhý pøes dva øádky}

{POPISEK reklamního èlánku, také dlouhý pøes dva a možná dokonce až tøi øádky, konèící na tøi teèky...} {LABEL}

Volby 2025 aktuálnì: První den ukázal, že k urnám dorazilo nadprùmìrnì Èechù

První hodiny voleb do Poslanecké snìmovny ÈR zatím pøedznamenávají vyšší volební úèast, než tomu bylo pøed ètyømi roky v tutéž dobu. Ta se vìtšinou pohybuje nad 20 procenty a na øadì míst se tvoøí...

Pražská tramvaj 52T zachraòovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý veèer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodì vykolejily a výraznì paralyzovaly dopravu v centru mìsta. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Volby 2025 aktuálnì: První den ukázal, že k urnám dorazilo nadprùmìrnì Èechù

První hodiny voleb do Poslanecké snìmovny ÈR zatím pøedznamenávají vyšší volební úèast, než tomu bylo pøed ètyømi roky v tutéž dobu. Ta se vìtšinou pohybuje nad 20 procenty a na øadì míst se tvoøí...

3. øíjna 2025  19:05,  aktualizováno  4.10 10:20

Praha 4 Zelený pruh

Michaela Jílková ve volební místnosti Praha 4 Zelený pruh

vydáno 4. øíjna 2025  9:18

Letná

Oktoberfest 2025 v hospodì Hangar na Letné.

vydáno 4. øíjna 2025  9:05

Praha 4 Zelený pruh

Milan Šteindler dìlá selfie ve volební místnosti Praha 4 Zelený pruh

vydáno 4. øíjna 2025  9:05

{NADPIS reklamního èlánku dlouhý pøes dva øádky}

{POPISEK reklamního èlánku, také dlouhý pøes dva a možná dokonce až tøi øádky, konèící na tøi teèky...} {LABEL}

Volby 2025: Hotely, plovárna i nádraží. Kde lídøi stran sledují volební výsledky?

Jak dopadnou volby? Napjatou atmosféru plnou oèekávání si osobnosti stojící v èele politických uskupení užijí ve volebních štábech. Spolu s dalšími èleny, kandidáty a pøíznivci zaujmou strategické...

4. øíjna 2025  8:54

Liberec udrží asistenty prevence i bez dotací, bude jich ale šest místo osmi

Liberec bude nadále využívat asistenty prevence kriminality, i když už na nì nebude od listopadu dostávat peníze z evropských dotaèních programù. Jejich poèet...

4. øíjna 2025  7:15,  aktualizováno  7:15

Na pastvinì divokých koní v NP Podyjí nìkdo ponièil ohradník, mohli utéct

Na pastvinì divokých koní v národním parku Podyjí u Havraníkù nìkdo ponièil ohradník, konì mohli utéct. Správa parku v této souvislosti žádá návštìvníky, aby v...

4. øíjna 2025  6:35,  aktualizováno  6:35

Ve Zlínì bude Dìtský festival øemesel a profesí budoucnosti

Ve Zlínì bude pøíští víkend Dìtský festival øemesel a profesí budoucnosti. Jeho cílem je pøedstavit dìtem a mladší generaci rùzné profese zábavnou formou,...

4. øíjna 2025  6:10,  aktualizováno  6:10

Kriticky ohrožené kachny zoo vypustila do pøírody, z Ostravy zamíøily na jih Èech

Jedenáct polákù malých, kriticky ohroženého druhu kachen, kteøí žili v ostravské zoologické zahradì, vypustili ochránci pøírody do volné pøírody. Stalo se tak v jižních Èechách ve spolupráci s...

4. øíjna 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Biologové zachraòují mlže pøi snižování hladiny Velkého otvického rybníka

Na Velkém otvickém rybníku u Chomutova snižují vodohospodáøi hladinu, aby mohli zkontrolovat technický stav opevnìní z betonových panelù. Biologický dozor s...

4. øíjna 2025  5:30,  aktualizováno  5:30

Nauète své dìti plavat bezpeènì a zábavnì. Podzim je na to ideální doba
Nauète své dìti plavat bezpeènì a zábavnì. Podzim je na to ideální doba

Nauète své dìti plavat bezpeènì a zábavnì. Podzim je na to ideální doba

Pohranièníky støídají turisté. Na Èerchovì otevírají horskou chatu

Na Èerchovì, nejvyšší hoøe Èeského lesa, se v sobotu poprvé otevøe turistùm nová horská chata s restaurací a jednoduchým ubytováním. Chata vznikla pøestavbou bývalé roty pohranièníkù.

4. øíjna 2025  6:22,  aktualizováno  6:22

Policista zastøelil agresivního muže, který opakovanì bodl jeho kolegu

Policista zastøelil v pátek v Èeském Tìšínì na Karvinsku agresivního muže, který zranil jeho kolegu. Postøelený zranìním podlehl. Novináøe o tom informovala policejní mluvèí Soòa Štìtínská. Pøípadem...

3. øíjna 2025  20:12,  aktualizováno  22:19

Nepøehlédnìte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.