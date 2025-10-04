Souèasná vládní koalice Spolu, ve které kandidují ODS, TOP09 a lidovci, se sejde v hotelu Grand Majestic Plaza v Truhláøské ulici v centru Prahy. V blízkosti se nachází hlavní sídlo ODS, takže výbìr místa není pøekvapivý. KDU oproti tomu sídlí na Karlovì námìstí, její zástupci prùbìh voleb sledovali v minulosti z pøímo z Paláce Caritas. TOP09 vìtšinou mívala rezervovaný salonek v Cafe Louvre na Národní tøídì.
Hnutí ANO, kterému pøedvolební prùzkumy pøiøazovaly nejvíc køesel, bude svùj volební výsledek vyhlížet z Chodova, konkrétnì z restaurace Columna v Pyšelské ulici. Na Chodovì má ANO své hlavní sídlo, je proto logické, že ke sledování voleb si vybírá tuto adresu. Pøi minulých snìmovních volbách to bylo Centrum pohybové medicíny ve stejné ulici. Tøeba ale v roce 2020 pøi senátních volbách se zástupci ANO sešli jinde, v restauraci Zubajda v Praze 5.
SPD v oblíbené hotelu
Hotel Don Giovanni na Vinohradské tøídì poblíž stanice Želivského je pøi volbách oblíbenou stálicí. V minulosti byl spojený hlavnì se štábem TOP09, letos si ho ale rezervovalo hnutí SPD.
STAN, který má sídlo na Malostranském námìstí, si tentokrát za své útoèištì pøi volbách do Poslanecké snìmovny vybral památkovì chránìnou klasicistní budovu Obèanské plovárny v Praze 1.
Piráti se sejdou na nádraží
Historické kulisy pro svùj štáb si vybrali také Piráti, kteøí budou volební výsledky sledovat z Fantova sálu na pražském hlavním nádraží. Pøi minulých snìmovních volbách se sešli ve svém centru Na Moráni.
Kromì èlenù a kandidátù zmínìných stran se sejdou v sobotu odpoledne také zástupci hnutí Milion chvilek pro demokracii. Výsledky voleb budou sledovat se svými podporovateli a známými osobnostmi v coworkingovém centru Opero v Salvátorské ulici v Praze 1.
Pøipomeòte si momenty z volebních štábù z nedávných i dávných let ve fotogalerii: