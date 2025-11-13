Oslavy 17. listopadu omezí řidiče i MHD v Praze. Oblíbené tramvajové linky pojedou jinak

Marek Hýř
Marek Hýř
  12:28aktualizováno  16. listopadu 14:19
V pondělí 17. listopadu 2025, kdy si Česko připomene Den boje za svobodu a demokracii, musí cestující v Praze počítat s omezením tramvajového provozu v centru města. Trable čekají i řidiče. Důvodem jsou akce konané u příležitosti státního svátku a s tím spojené uzavření části ulice Národní.
Fotogalerie3

Tramvajová linka 9 | foto: FB ROPID

Tramvaje 17. listopadu nepojedou přes zastávky Národní třída, Národní divadlo (v ulici Národní) a Újezd (v ulici Vítězné). Výluka potrvá po celé pondělí, tedy od přibližně 4:30 do půlnoci.

Dopravní podnik (DPP) proto připravil několik objízdných tras. Linka 2 pojede přes Jiráskovo náměstí a Národní divadlo po nábřeží, hojně využívaná linka 9 bude vedena přes Myslíkovu, Jiráskovo náměstí a Zborovskou. Linka 18 i 22 pojedou po nábřeží přes Palackého náměstí, třiadvacítka zamíří z Újezdu přes Anděl na Plzeňku. Historická linka 42 projede v mimořádné trase přes Malou Stranu, Staré Město i Karlovo náměstí.

PŘEHLEDNĚ: Změny v oblasti Národní třídy

  • Linka 2 pojede přes zastávky Jiráskovo náměstí a Národní divadlo (na nábřeží).
  • Linka 9 bude vedena přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí a Zborovská.
  • Linka 18 pojede přes zastávky Výtoň, Palackého náměstí (na nábřeží), Jiráskovo náměstí a Národní divadlo (na nábřeží).
  • Linka 22 bude vedena přes zastávky Karlovo náměstí, Moráň, Palackého náměstí, Jiráskovo náměstí, Národní divadlo (na nábřeží), Karlovy lázně a Staroměstská.
  • Linka 23 pojede v trase Královka - Pražský hrad - Újezd - Anděl - Plzeňka.
  • Linka 42 bude vedena v trase Dlabačov - Pražský hrad - Václavské náměstí - Lazarská - Karlovo náměstí - Palackého náměstí - Jiráskovo náměstí - Národní divadlo (na nábřeží) - Karlovy lázně - Staroměstská - Malostranská - Pražský hrad - Dlabačov.

Národní bez aut

V prostoru mezi Národním divadlem a Jungmannovým náměstím se budou v rámci 17. listopadu konat koncerty, debaty, podcasty, divadla nebo výstavy v rámci akce Korzo Národní 2025, letos s heslem „Máme si co říct“. Akce si vyžádá uzavírku pro veškerý automobilový provoz v ulici Národní, a to konkrétně v úseku od Smetanova nábřeží k ulici Jungmannova.

Zákaz zastavení má pro automobily platit v celé délce ulice Národní už od neděle 16. listopadu od 18.00 hodin z důvodu montáže zázemí. Plný provoz celé oblasti bude obnoven o půlnoci z pondělí 17. listopadu na úterý 18. listopadu.

Výluka metra C

Oslavy 17. listopadu každoročně přilákají tisíce lidí, kteří zaplní centrum města, zejména okolí Národní třídy a Albertova. Cestujícím se doporučuje využít autobusové linky nebo metro. Pozor ale na lince C. Také tu čeká v následujících dnech omezení. Už od soboty 15. listopadu bude totiž přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání v obou směrech.

Po dobu výluky bude zavedena náhradní autobusová linka XC, která pojede v trase Hlavní nádraží – Muzeum – I. P. Pavlova – Vyšehrad – Pražského povstání. Dopravní podnik zároveň upozorňuje, že zastávky náhradní dopravy v oblasti Muzea vzniknou ve vzdálenosti zhruba čtyř až pěti minut chůze od stanice metra, proto je vhodné počítat s delší docházkou.

Prodloužený víkend přinese komplikace v metru. Předposlední výluka roku 2025 potrvá 3 dny

Výluka: Hlubočepy – Slivenec

Svátek využije dopravní podnik také k údržbě tramvajové trati na jihozápadě metropole. V pondělí 17. listopadu 2025 od 7.30 hodin do 17.00 hodin dojde k přerušení provozu tramvají v úseku Hlubočepy – Slivenec. Trasu změní linky 5, 12 a 20. V trase Hlubočepy – Sídliště Barrandov bude zavedena náhradní autobusová doprava X12 a v trase Klukovice – Poliklinika Barrandov – Stará Holyně – Slivenec DPP zavede náhradní autobusová doprava X104.

Pátráme po nejoblíbenější sedačce v MHD. Proč studenti míří dozadu a senioři bojují o babosed?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Šest sanitek zasahuje u nehody na Tachovsku, zranění jsou čtyři lidé

ilustrační snímek

U Plané na Tachovsku se srazila dvě osobní auta, čtyři lidé jsou zranění, z toho dva těžce. Operační středisko vyhlásilo hromadné postižení osob, zasahuje šest sanitních vozů, řekla mluvčí krajské...

16. listopadu 2025  14:42,  aktualizováno  15:09

Policie odvolala pátrání po muži z Jablonce, skončil v péči lékařů

ilustrační snímek

Policisté odvolali pátrání po třicetiletém muži z Jablonce nad Nisou. Podle jeho sestry byl nalezen živý. Nyní je v péči lékařů.

14. listopadu 2025  14:02,  aktualizováno  16. 11. 14:38

Kapela Jelen chystá velké letní festivalové turné. Nabídne 20 koncertů

Kapela Jelen

Po úspěšné sérii letních minikoncertů u prodejen Kaufland posouvá kapela Jelen svou spolupráci s obchodním řetězcem na novou úroveň. Společně připravují JelenFEST 2026 Z lásky k regionům, velké letní...

16. listopadu 2025  14:30

Oslavy 17. listopadu omezí řidiče i MHD v Praze. Oblíbené tramvajové linky pojedou jinak

Tramvajová linka 9

V pondělí 17. listopadu 2025, kdy si Česko připomene Den boje za svobodu a demokracii, musí cestující v Praze počítat s omezením tramvajového provozu v centru města. Trable čekají i řidiče. Důvodem...

13. listopadu 2025  12:28,  aktualizováno  16. 11. 14:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak budou otevřené obchody 17. listopadu? Výletníci se musí připravit na fronty

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)

Prodloužený víkend je za dveřmi. Po neděli totiž následuje 17. listopad. Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva patří podle zákona mezi státní svátky. Co to znamená pro...

16. listopadu 2025  14:17

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

16. listopadu 2025  14:16

Akce zdarma 17. listopadu 2025: Praha nabídne koncerty hvězd i volné vstupy

Slavnostní otevření Národního muzea, Andrej Babiš. ( 27. října 2018)

V pondělí 17. listopadu si každoročně připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva. V Česku je tento den nejvíce spojen s připomínkou počátku sametové revoluce. Období...

16. listopadu 2025  14:15

Hasiči v noci likvidovali požár hospodářské budovy a rodinného domu na Zlínsku

ilustrační snímek

Hasiči v noci na dnešek likvidovali požár hospodářské budovy a rodinného domu v Rackové na Zlínsku. Příčina vzniku požáru se zjišťuje. Škoda byla předběžně...

16. listopadu 2025  11:51,  aktualizováno  11:51

Žena se smála, až plakala, vzpomíná Reiner na Aristokratku. S knihami teď končí

Martin Reiner je český básník, prozaik a organizátor kulturního dění. Od roku...

Po úctyhodné době 34 let a víc než 600 vydaných knihách se Martin Reiner rozhodl, že zastaví činnost úspěšného brněnského nakladatelství Druhé město. „Není to de iure (podle zákona, pozn. red.),...

16. listopadu 2025  12:32,  aktualizováno  12:32

Žižkov

Žižkov

V Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského probíhá oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Práce pokročily.Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil náhradní autobusovou dopravu X-11.

vydáno 16. listopadu 2025  12:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Žižkov

Žižkov

V Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského probíhá oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Práce pokročily.Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil náhradní autobusovou dopravu X-11.

vydáno 16. listopadu 2025  12:26

Žižkov

Žižkov

V Praze 3 na Žižkově v ulici Jana Želivského probíhá oprava tramvajové trati v ulici Jana Želivského. Práce pokročily.Dopravní podnik hlavního města Prahy nasadil náhradní autobusovou dopravu X-11.

vydáno 16. listopadu 2025  12:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.