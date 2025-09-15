Vorařství stále žije! Prastaré řemeslo připomene speciální plavidlo, za tmy se rozzáří

  18:40
Muzeum Prahy propojí tradici se současným audiovizuálním uměním a připomene již téměř zapomenuté vorařství. Na Rašínově nábřeží zakotvil dřevěný vor, který se po setmění promění v audiovizuální show. Světelná instalace V.O.R. Vltava, Odkaz, Reflexe, připravená ve spolupráci s kolektivem Lunchmeat, připomíná slavnou tradici vorařství i 150 let od premiéry Smetanovy Vltavy.
První zmínky o voroplavbě na Vltavě jsou datovány do 11. století. Ukázkou řemesla je i plavidlo, které kotví na Rašínově nábřeží. | foto: muzeumprahy.cz

Vor, který je základem světelné instalace, může veřejnost během dne vidět v jeho tradiční podobě. Postaven byl ve Štěchovicích plaveckými spolky Vltavan a svou plavbou 4. září zakončil poslední etapu Vltavské štafety, která putovala od 1. července od pramene řeky v Národním parku Šumava. Zítra po setmění se plavidlo promění ve světelný a zvukový zážitek. Použité LED profily budou dynamicky reagovat na hudbu a na pohyb vody.

První zmínky o voroplavbě na Vltavě jsou datovány do 11. století. Ukázkou řemesla je i plavidlo, které kotví na Rašínově nábřeží.

Instalace V.O.R. je umístěna na Rašínově nábřeží až do konce září a hrát a zářit má každý den. Speciální plavidlo je součástí festivalu Poznej Vltavu. Více na webech poznejvltavu.cz a muzeumprahy.cz.

Festival přiblíží veřejnosti význam Vltavy

V neděli 28. září ožijí pražské břehy Vltavy multižánrového festivalu Poznej Vltavu, který představí řeku v celé její šíři.

  • Festival vznikl jako oslava Mezinárodního dne řek a jeho cílem je ukázat, jak zásadní roli hraje Vltava v životě města – od technické infrastruktury přes přírodní prostředí až po kulturu a volný čas. Po loňském odkladu kvůli povodním se premiéra ponese ve znamení objevování, sdílení a citlivého vztahu k přírodnímu bohatství, které protéká samotným srdcem Prahy.
  • Součástí festivalu bude i tradiční pražský vodácký závod Přes tři jezy, který pořádají čeští skauti.
  • Návštěvníci se mohou těšit na program podél obou břehů řeky napříč Prahou 1 až 9, od Podolí po Podbabu. Otevřou se běžně nepřístupná místa, jako například plavební komora na Smíchově, zpřístupní se také technické stavby Staré čistírny odpadních vod v Bubenči a její podzemí, Novomlýnská vodárenská věž či Vodní elektrárna Štvanice, kde bude možné nahlédnout do fungování pražské vodohospodářské infrastruktury.
  • Festival zároveň nabídne kulturní zážitky. Na lodi Tajemství bratří Formanů se například odehraje loutkové představení pro nejmladší diváky.
  • Návštěvníci budou moct nahlédnout do inspekční lodi Státní plavební správy nebo si vyrobí repliku malého voru v pobočce Městské knihovny na Hořejším nábřeží.

