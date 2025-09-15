Vor, který je základem světelné instalace, může veřejnost během dne vidět v jeho tradiční podobě. Postaven byl ve Štěchovicích plaveckými spolky Vltavan a svou plavbou 4. září zakončil poslední etapu Vltavské štafety, která putovala od 1. července od pramene řeky v Národním parku Šumava. Zítra po setmění se plavidlo promění ve světelný a zvukový zážitek. Použité LED profily budou dynamicky reagovat na hudbu a na pohyb vody.
První zmínky o voroplavbě na Vltavě jsou datovány do 11. století. Ukázkou řemesla je i plavidlo, které kotví na Rašínově nábřeží.
Instalace V.O.R. je umístěna na Rašínově nábřeží až do konce září a hrát a zářit má každý den. Speciální plavidlo je součástí festivalu Poznej Vltavu. Více na webech poznejvltavu.cz a muzeumprahy.cz.
Festival přiblíží veřejnosti význam Vltavy
V neděli 28. září ožijí pražské břehy Vltavy multižánrového festivalu Poznej Vltavu, který představí řeku v celé její šíři.
- Festival vznikl jako oslava Mezinárodního dne řek a jeho cílem je ukázat, jak zásadní roli hraje Vltava v životě města – od technické infrastruktury přes přírodní prostředí až po kulturu a volný čas. Po loňském odkladu kvůli povodním se premiéra ponese ve znamení objevování, sdílení a citlivého vztahu k přírodnímu bohatství, které protéká samotným srdcem Prahy.
- Součástí festivalu bude i tradiční pražský vodácký závod Přes tři jezy, který pořádají čeští skauti.
- Návštěvníci se mohou těšit na program podél obou břehů řeky napříč Prahou 1 až 9, od Podolí po Podbabu. Otevřou se běžně nepřístupná místa, jako například plavební komora na Smíchově, zpřístupní se také technické stavby Staré čistírny odpadních vod v Bubenči a její podzemí, Novomlýnská vodárenská věž či Vodní elektrárna Štvanice, kde bude možné nahlédnout do fungování pražské vodohospodářské infrastruktury.
- Festival zároveň nabídne kulturní zážitky. Na lodi Tajemství bratří Formanů se například odehraje loutkové představení pro nejmladší diváky.
- Návštěvníci budou moct nahlédnout do inspekční lodi Státní plavební správy nebo si vyrobí repliku malého voru v pobočce Městské knihovny na Hořejším nábřeží.