Hledáte místo, kde se dá rybařit z loďky i ze břehu, kde voda skrývá trofejní candáty, kapry i překvapení v podobě mníka? Pak byste měli vědět o revíru Vltava 8 – Údolní nádrž Vrané nad Vltavou, oficiálně vedeném jako revír 401 020. Tato vodní nádrž na dolní Vltavě, nedaleko od Prahy, nabízí rybolov v nádherné krajině, která má co nabídnout.
Toto vodní dílo vzniklo jako první přehrada vltavské kaskády a svou atmosférou si vás získá na první pohled. Její délka je kolem deseti kilometrů a celková plocha činí přibližně 130 hektarů. Průměrná hloubka se pohybuje mezi šesti a deseti metry, ale pod hrází nebo v hlavním korytě může dosahovat i k dvaceti metrům. Právě tady se dají najít velcí dravci, kteří milují hloubku a klid.

Nádrž začíná u hráze ve Vraném nad Vltavou a končí přibližně kilometr po proudu od mostu ve Štěchovicích. Oblíbené rybářské fleky najdete třeba u mostu v Davli, na pravém břehu naproti Jarovu nebo podél silnice mezi Štěchovicemi a Vraným. Na některých místech se dá pohodlně parkovat blízko vody, což ocení hlavně ti, kdo vyrážejí na ryby s plnou výbavou.

V hloubce číhá mník

To největší lákadlo? Rozmanitost. Tahle voda je jako stvořená pro rybáře, kteří rádi zkouší různé techniky a cílové druhy. Loví se tu kapři, často i přes deset kilo, amuři, lín i běžná bílá ryba. Dravci jsou tu silně zastoupení – candáti, štiky, okouni i občasný sumec. V hloubkách se objevuje i mník jednovousý, jehož lov je v tomto revíru výslovně povolen.

Dravé ryby – tedy štika, candát, sumec, bolen nebo i trofejní kapr – mají denní omezení: můžete si ponechat maximálně dva kusy těchto ryb dohromady. Platí tu také pravidlo sedm kilogramů ryb.

Noční zážitky i přísná pravidla. Tak by se dal popsat rybářský klenot kousek od Prahy

Pokud míříte na okouny nebo líny, vězte, že denní limit je čtyři kusy každého druhu. Mníka si můžete ponechat pouze jednoho za den.

Specifická pravidla platí také pro muškaře – od ledna do poloviny června je povoleno pouze klasické muškaření bez zátěže mimo samotné mušky. Jinak si tu přijdou na své i plavačkáři, feederaři, sumcaři nebo kapraři. Lov pod ledem je zakázán.

Kvantita i kvalita

Podle statistik Českého rybářského svazu se v posledních letech z Vraného vytahovalo ročně přes deset tisíc kusů ryb o celkové hmotnosti přesahující 18 tun. Nejde ale jen o kvantitu – velká část úlovků jsou opravdu pěkné kusy. Průměrná váha se drží kolem dvou kilogramů na rybu.

Rybářský ráj kousek od centra. Hostivař láká scenérií i pestrou rybí obsádkou

To potvrzuje, že se jedná o vodu, která je dobře zarybňovaná, ale zároveň si uchovává svůj přirozený charakter. Čekají vás tu jak běžní cejni a plotice, tak překvapení – třeba krásná parma v proudnější části nebo bolen, který udeří na hladinovou nástrahu těsně před soumrakem.

Vltava 8 – Vrané nad Vltavou je revír, který spojuje krásu Vltavského údolí, blízkost hlavního města a možnosti lovu, jaké jinde jen tak nenajdete.

Také z lodě

  • Pokud rádi vláčíte z belly boatu nebo z lodě, budete tu jako doma. Revír totiž umožňuje lov z plavidel, hlubinnou přívlač, a dokonce i zavážení nástrah – to vše podle pravidel Českého rybářského svazu.
  • V létě se voda může zdát rušná kvůli rekreačnímu provozu, ale kdo ví, kam si stoupnout nebo zaparkovat loďku, má šanci na životní úlovek.

