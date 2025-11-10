Helena H. Zahrádecká a Dan Hrubý z projektu Pražské příběhy v nové epizodě podcastu Linka M prezentují svůj nejnovější titul – Krajinou židovského ghetta. Je to živá mapa paměti, legend a ztracených duší Josefova. Místa, které z povrchu města zmizelo, ale pod vrstvou dlažby stále dýchá.
Zmizelé město pod našima nohama
Staré Židovské město, později Josefov, se kdysi říkalo Pátá čtvrť. Na jeho místě dnes stojí široké bulváry, luxusní domy a Pařížská ulice, ale do konce 19. století tady stálo přes 260 domů namačkaných v bludišti úzkých uliček. Dnes z něj zůstalo jen šest synagog a starý hřbitov.
„Kráčet je třeba pomalu a s napřaženýma rukama, abychom se mohli dotknout, kdyby se před námi objevily podivné postavy v archaických pláštích nebo zbytky oprýskaných návěstí dávno zaniklých hospod,“ píše Dan Hrubý. „Pokud se rozplynou ve stisku dlaní, znamená to, že cosi z ducha Páté čtvrti přece jen existuje.“
Hospoda U Dennice: peklo u synagogy
Jedním z nejzajímavějších míst ghetta byla hospoda U Dennice. Přiléhala bokem k nejposvátnějšímu místu pražských Židů – Staronové synagoze. Ve dne tichá, v noci hlučná, plná postav z okraje společnosti. „Dennice tichá byla ve dne, ale ryčná v noci,“ psaly tehdejší Národní listy.
Podle spisovatele Ignáta Herrmanna tu život začínal až po půlnoci: „Krčmář podřimoval, sklepnice zívala – a pak se místnost oživila hosty obojího pohlaví, tancem a řevem. A čím blíže k ránu, tím rušněji.“ Duchovní a pokleslé se tu mísilo – stejně jako v celém Josefově.
Golem jako stav mysli
V Meyrinkově románu Golem (1915) kráčí stín po ulicích židovského města vždy jednou za třiatřicet let. Není to hliněný obr, ale spíš vnitřní stav, duch města, který v něm zůstal i po asanaci.
„Golem není tvor z hlíny, ale naše vlastní zrcadlo,“ říká Hrubý. „Meyrinkův Golem je metafora – odraz našich strachů a víry v to, že i v nás je kousek té síly, která přetváří svět.“
A možná je to jen stav mysli. „Možná je Golem každý, kdo se dokáže dívat a naslouchat tomu městu,“ dodává autorka podcastu Helena H. Zahrádecká.
Praha se skrytým tepem srdce
V knihách i v nové epizodě Linky M se pražské ghetto mění v organismus – živý, dechberoucí, někdy děsivý. „Šeredné domy se tu krčily jako rozmrzelá stará zvířata,“ psal Jaroslav Vrchlický už roku 1907, když asanace měnila Pátou čtvrť v ruiny.
„Ve městě se skrytým tepem srdce,“ vzpomínal spisovatel Gustav Meyrink na Prahu, která v něm vyvolávala posvátnou hrůzu. A ten tep je cítit dodnes – stačí zahnout z Pařížské do ticha před Staronovou synagogou.
Poslechněte si novou epizodu Linky M – Pražské příběhy: Krajinou židovského ghetta Na Spotify či Apple Podcasts. A nebo sledujte celé video níže.
Kniha Dana Hrubého Krajinou židovského ghetta vychází 15. listopadu 2025 v Nakladatelství Pražské příběhy.