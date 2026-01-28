V srpnu 2015 byly zahájeny zkušební opravy vadných částí uchycení podvozků. Změna interiéru zároveň výrazně zrychlila odbavení cestujících v zastávkách a zvýšila komfort pro cestující, zejména změnou sedadel z podélné pozice (lavice) na příčné.
A jaké další zajímavosti se k jejím dvěma dekádám v Praze vážou? Dopravní podnik připravil video, podívejte se!
ŠKODA ̲̲̲ DNES SLAVÍ VÝROČÍ
Částečně nízkopodlažní pětičlánková tramvaj Škoda 14T byla uvedena v Praze do zkušebního provozu s cestujícími přesně před 20 lety – 28. ledna 2006.
Patří mezi perspektivní vozy, s jejichž provozem se nadále počítá, a to i díky tzv. malým ️ modernizacím exteriéru a interiéru – v srpnu 2015 byly zahájeny zkušební opravy vadných částí uchycení podvozků, změna interiéru výrazně zrychlila odbavení cestujících v zastávkách a zvýšila komfort pro cestující, zejména změnou sedadel z podélné pozice (lavice) na příčné.
Tramvaj Škoda 14T měří přes 30 metrů, skládá se z pěti článků spojených klouby a přepraví až 200 cestujících.
Tramvaj přezdívaná „Porsche“ se objevila ve třech různých designech. Všechny typy můžete aktuálně v ulicích Prahy vídat.
V letech 2005 až 2008 jsme pořídili celkem 60 tramvají tohoto typu a nyní (k 1. 1. 2026) disponujeme 55 vozy. ✔️
