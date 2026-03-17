Byla to taková miniaturní „žehlička“. Trojúhelníková, jednopodlažní, výrazně prosklená budova určená pro kanceláře a obchod. Poblíž bývalého zlíchovského lihovaru vznikla krátce po začátku 21. století – a omezený prostor znamenal i omezené možnosti využití.
Automobilová galerie pro veřejnost
Stavba doplňovala pozemek vedle čerpací stanice. Dodnes je odsud přístup nejen k místnímu veslařskému klubu, kde trénoval i olympijský vítěz Ondřej Synek, ale také na několik kilometrů dlouhou cyklostezku směrem k Radotínu.
Nájemníci se v objektu střídali. Prodávalo se tu sportovní vybavení, technika pro posilovny a svého času tu byly jako v galerii vystaveny i sportovní či veteránské automobily.
Problémem objektu byl odjakživa složitý přístup. Ať už autem po Strakonické od jihu, nebo pěšky od zastávek MHD naproti bývalému lihovaru. Komu by se chtělo čekat na semaforu u frekventované silnice, než naskočí zelená?
Na přelomu let 2024 a 2025 se do opuštěné stavby zakously bagry a demoliční četa. Netrvalo dlouho a na jejím místě začal růst nový objekt – tentokrát větší a vyšší.
Místo jednopodlažní budovy tak vzniká čtyřpatrová kancelářská novostavba, která míří k rychlému dokončení. Modernější „dvojče“ sousedního Business River Centra, které je z hlediska stability nájemníků výrazně úspěšnější. Sídlí tu především firmy, které nejsou závislé na náhodných kolemjdoucích – například vývojáři počítačových her.
Při pohledu do historických map je dobře vidět proměna lokality – od „ničeho“ k „něčemu“. Nejnovější snímky ukazují, že nová budova bude velmi otevřená. Fasádu tvoří velké prosklené plochy, které nepřehlédnete.
Podle vizualizací si chodci i cestující MHD, kteří budou využívat Dvorecký most, budou se zaměstnanci v kancelářích téměř hledět do očí. A možná i do talíře. Jak se tu bude nájemníkům v nové administrativní budově dařit, ukáže až čas.
