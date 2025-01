Vstřícné záchodky v metropoli přibývají. Kam si můžete odskočit zdarma?

„Hledáte někdy v Praze místo, kde můžete jít zdarma na záchod? Rozhlédněte se, jestli někde neuvidíte červené nálepky. Každoročně se zapojí až pět set restaurací, kde si můžete zdarma odskočit,“ pochlubila se magistrátní aktivitou před pár dny na svém facebooku městská firma Technická správa komunikací (TSK).

O tom, že hlavní město ve spolupráci s TSK nabízí provozovatelům restaurací slevu až padesát procent na nájem předzahrádek, když nechají lidi zdarma využívat své toalety, nepíše deník Metro poprvé. Mluvčí TSK Barbora Lišková deníku Metro potvrdila, že se se zmiňovanými slevami ve smlouvách nájemců na území metropole počítá od roku 2022. Sleva pak obvykle činí pět korun za metr čtvereční předzahrádky na jeden den. „Jsme rádi, že je to další projekt, který pomáhá zlepšovat kvalitu života ve městě,“ svěřila deníku Metro Lišková.

Nuselské podniky drží basu

Síť podniků se smyslem pro komunitu a záchodky zdarma ovšem začala vznikat v Nuslích ještě o rok dříve než ta magistrátní. Sousedský spolek Probuďme Nusle zde v roce 2021 dal poprvé dohromady skupinu asi patnácti restaurací, kaváren a dalších místních podniků ochotných dodržovat jakýsi kodex cti. Za to, že si daly logo za okno, díky kterému místní mohli snadno poznat, že si zde mohou nejen zdarma odskočit, ale také si zde třeba do vlastní lahve natočit „kohoutkovku“, byly zařazeny do seznamu takzvaných Vstřícných míst.

Chybí databáze 520 podniků oficiálně nabízí na území Prahy WC pro veřejnost zdarma. Děje se tak pod záštitou TSK a spolku Probuďme Nusle. Zajímavostí je, že seznam nuselských podniků, kam si lze zdarma odskočit, je možné snadno dohledat na internetu, v případě podniků zapojených do magistrátní iniciativy se však něco podobného teprve chystá.

„Pro dotyčné podniky jde, dle jejich slov, o příjemnou formu propagace. Vysílají tím jasný signál, že jsou prokomunitní a díky tomu k nim řada zákazníků chodí o to raději. Sám ty podniky obcházím a zpětná vazba je taková, že záchod zdarma využívají jednotky lidí měsíčně,“ vysvětluje pro deník Metro předseda spolku Petr Štádler, podle kterého se seznam vstřícných míst každý rok rozrůstá jen pozvolna.

„Jelikož síť funguje jen v rámci Nuslí, tak jsou nováčci obvykle z řad nových nájemců. Navíc se nestává, že by někdo chtěl být ze seznamu na vlastní žádost třeba vyřazen,“ dodává Štádler, podle kterého lze nyní nálepku s nápisem Vstřícné místo, se srdíčkem místo písmene „o“, najít za výlohami dvaceti podniků.

SOS WC

Síť vlídných WC před zhruba čtyřmi lety čerstvě zakládala radnice Prahy 3. Projektu žlutých kulatých nálepek v oknech podniků, které pouštěly kolemjdoucí bez závazků na záchod, říkali Nouzovka. Během let se zapojily desítky podniků. To samé se dá říct i o šesté městské části, kde měl projekt v minulosti rovněž úspěch. Podle zástupců radnice Prahy 7 je ovšem projekt ještě starší. Jeho start se v sedmé městské části datuje do roku 2016. Ať tak či onak, všechny iniciativy pražských městských částí za zpřístupnění záchodů „svých“ podniků veřejnosti se před zhruba třemi lety sloučily v jednu velkou oficiální, tedy již zmiňovanou magistrátní.

„V Praze 7 jsme podobný projekt s názvem SOS WC zahájili již v roce 2016. Stále funguje, ale sloučil se s tímto projektem TSK. Projekt v této městské firmě prosadil Adam Scheinherr ještě jako náměstek za Prahu sobě. Je to win-win-win řešení. Restaurace ušetří za předzahrádky, město a městské části ušetří za udržování toalet a občané mají mnohem větší počet dostupných čistých toalet zdarma, než by si město vůbec mohlo finančně dovolit,“ komentuje pro deník Metro starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Dobrý skutek potrestán

Nápad zpřístupnit toalety v restauracích pro lidi z ulice byl v roce 2022, kdy jej začala TSK uvádět do praxe, přisuzován právě Čižinskému. Lidé si z něj poté dělali údajně legraci tím stylem, že zvonili na zvonek u jeho bytu a ptali se, jestli mohou použít jeho záchod. Tehdejší kandidát na primátora si pak stěžoval, že tím obtěžují nejen jeho, ale i nemocnou dceru.