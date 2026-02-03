Výstava ve skleníku Fata Morgana představí bohatou kolekci orchidejí ze sbírek botanické zahrady i od dalších pěstitelů. Prostřednictvím tematických panelů se zájemci seznámí s osobnostmi, které stály za objevy těchto rostlin, a dozvědí se, jak se orchideje dostávaly do Evropy a k českým pěstitelům. O víkendech se uskuteční workshopy, kde si bude možno vyrobit například originální skleníček s pokojovými rostlinami, a každou březnovou sobotu budou probíhat přednášky odborníků, nejen z botanické zahrady, věnované pěstování zeleně a zajímavostem ze světa rostlin.
„Orchideje patří k nejatraktivnějším sbírkám naší botanické zahrady a výstavy se těší velkému zájmu veřejnosti. Letošní sezonu jsme zasvětili evoluci ve světě rostlin a přehlídka orchidejí se zaměří na historii jejich objevů a jejich cestu k českým a evropským pěstitelům. Milovníci těchto krásných květin si také mohou některou z rostlin odnést domů,“ zve na výstavu Bohumil Černý, ředitel zahrady.
Výstavu doplní dekorace
Součástí akce budou také originální květinová aranžmá a dekorace, které pro botanickou zahradu připravuje floristka Klára Franc Vavříková spolu se studenty České zahradnické akademie Mělník. Letos jejich tvorba tematicky odkazuje na historické objevitelské cesty orchidejí – návštěvníci mohou vstoupit do podpalubí lodi s Wardovou skříňkou, ve které se tropické rostliny přepravovaly, nebo do historické zámecké oranžerie s květy orchidejí. Tyto dekorace propojují estetickou krásu květin s fascinující historií jejich objevování a pěstování a doplňují tak vzdělávací efekt a vizuální zážitek celé výstavy.
Odneste si krásu domů
Pro ty, kteří podlehnou kouzlu těchto rostlin, bude opět připraven prodej orchidejí ve výstavním sále v Ornamentální zahradě, který zajišťuje společnost Pokojovky.cz.
