Průvodcem SpaceBuzz Tour 2026 je armádní pilot a astronaut Aleš Svoboda, který akcí provede ve virtuální podobě. Zajímavostí je, že skutečný Svoboda by měl v roce 2027 letět na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS.
Součástí programu bude setkání s kadety ZERO-G, při kterém budou děti i dospělí objevovat svět technologií a vědy, možné bude také prohlédnout si rozměrné modely planety Země a Měsíce nebo vesmírnou výstavu a v neposlední řadě bude příležitost vyfotit se ve vesmírných kulisách.
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Cesta do vesmíru
Akci, která se uskuteční také v dalších místech v Česku, zaštiťuje národní projekt Česká cesta do vesmíru, který propojuje vzdělávací aktivity, vědecký výzkum a přípravu české mise na Mezinárodní vesmírnou stanici.
SpaceBuzz je mezinárodně oceněný vzdělávací program založený astronautem Evropské kosmické agentury Andrém Kuipersem, který strávil ve vesmíru více než 200 dní. Tento program získal více než patnáct mezinárodních ocenění.
Kdy se akce koná