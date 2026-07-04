Výlety s dětmi v Praze nemusejí být nuda ani šílený zásek do rodinného rozpočtu. V našem přehledu přinášíme tipy na nejrůznější cesty a cíle, z nichž některé jsou zcela zdarma a další za babku. Protože se ale řídíme tím, co děti velmi často zajímá, nemohli jsme vynechat ani místa, kde přece jen sáhnete hlouběji do peněženky. Kromě nápadů na celodenní nebo aspoň mnohahodinové výlety přinášíme i tipy, kde se zastavit, když budete mít cestu kolem.
Obsah
1. Putování za dinosaury
Dinosauři vyhynuli před zhruba 65 miliony let, dodnes ale dělí lidi na dvě skupiny: jedna je miluje, druhé jsou ukradení. Pokud patříte (nebo spíš vaše ratolesti) do té první, máme pro vás hned na úvod dobrou zprávu: v Praze je hned několik míst, kam se za nimi vydat. A některá jsou pod širým nebem.
DinoPark, Dinosauria Museum a DinoLive
Začněme tím nejznámějším: DinoPark Harfa Praha se nachází na střeše nákupní galerie Harfa. Pokud jste někdy jeli kolem po Českomoravské autem nebo tramvají, určitě jste si všimli obřího brachiosaura, který shlíží na ruch pod sebou s přezíravostí hodnou velkého sauropoda. DinoPark obsahuje i pohyblivé robotické modely a občas se tu také prochází chodící stegosaurus Kvído.
Dinosauria Museum Prague
Autorka článku dodává:
Při výletu za dinosaury počítejte kromě vstupného ještě s dalšími náklady, minimálně za občerstvení. V DinoLive mají navíc velký výběr suvenýrů, takže pokud se obchodu nevyhnete obloukem, notně si rozšíříte domácí sbírku ještěrů. Na druhé straně tu mají pro děti i dětské hřiště, houpací dinosaury, a především skákací hrad, resp. celou skákací prehistorickou scenérii, která je v ceně vstupenky.
Za dinosaury se ale můžete vypravit i do Dinosauria Museum Prague v blízkosti letiště Václava Havla. Mají tu nejen modely prehistorických ještěrů, ale i pěknou sbírku jejich koster. S VR brýlemi navíc můžete zažít druhohory pořádně zblízka.
A komu by to ještě nestačilo, může zavítat do DinoLive Praha. Rozlehlý venkovní areál leží na břehu vodní nádrže Džbán, kde ještě před pár lety fungovalo veřejné koupání. Exponáty jsou zasazené do přírodních scenérií, a jak se k nim budete blížit, „ožijí“: Začnou se hýbat a vydávat zvuky.
Pravěk v Nuslích
Pak je tu ale ještě jedno místo, kde si v Praze užijete nejen pravěk: Trilopark v pražských Nuslích. Nenápadné místo v bývalé škole nabízí unikátní zážitky školním skupinám i rodinám s dětmi. A co víc, děti si tu zahrají na skutečné paleontology, vyrobí si odlitky ze sádry, vyhrabou z písku fosilii a dozví se o prehistorii od odborníků z Univerzity Karlovy. Bohužel v době přípravy tohoto článku fungoval Trilopark jen pro skupiny. Jak redakci řekl jeden z jeho provozovatelů Ladislav Zedník, o nadcházejících prázdninách se tu vystřídá 10 turnusů táborů. Pro rodiče malých zájemců o pravěk a dinosaury doporučujeme sledovat web Triloparku.
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2. Něco pro vesmírné badatele
Pro zájemce o vesmír má Praha tři hlavní místa, kam vyrazit: nově zrekonstruované Planetárium Praha ve Stromovce, které se jako jediné v Evropě může pochlubit LED technologií, a dvě hvězdárny, na Petříně a v Ďáblicích. Všechna tato místa můžeme z osobní zkušenosti doporučit. Jejich „letní“ výhodou je to, že se dají spojit s procházkou.
Planetárium Praha
Na Petřín dříve jezdila lanovka z Újezdu, nyní je ale kvůli rekonstrukci mimo provoz, což všem rodičům dává šanci unavit děti už na hezkém hřišti kousek od spodní stanice lanovky a „dodělat“ je strmou cestou na vrch Petřín. Pro skutečně zkušené zákonné zástupce, kteří vědí, že únava bude spíš na jejich straně, dodáváme, že k hvězdárně se dá dojít také po rovince z tramvajové zastávky Pohořelec nebo od strahovských kolejí.
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Autorka článku doporučuje:
Při návštěvě Hvězdárny Ďáblice se obvykle vyhnete davům lidí a spojíte poznávání vesmíru s pobytem v přírodě. Přímo u hvězdárny je skalnatý kopeček a z něj parádní vyhlídka na tuto část Prahy a daleko za ni. Když budete mít štěstí, uvidíte pod kopcem koně v ohradách.
Na opačné straně se nachází Ďáblický háj, místo jako stvořené pro procházky (i s kočárkem) či jízdu na kole. Zelená turistická cesta, která vás povede k rybníčku a na dřevěné dětské hřiště, není náročná.
Planetární stezky
Pokud už máte nejznámější trojici „vesmírných“ míst zažitou, doporučujeme návštěvu dalších lokalit. Na samé hranici hlavního města v části Zámky najdete planetární stezku. Vede po břehu Vltavy na sever a představuje planety Sluneční soustavy a jejich měsíce tak, jak jdou po sobě, se stále se zvětšujícími vzdálenostmi od Slunce. Protože jde zároveň o oblíbenou cyklostezku, můžete ji absolvovat na kole. Počítejte s náklady na zmrzlinu v bufetech podél stezky.
Planetární stezku najdete i ve Vestci u Prahy, což je ale už těsně za hranicí hlavního města. V okolí Vesteckého rybníka najdete hřiště se skluzavkami a zvonkohrou. Vede tudy stezka, a to nejen kolem rybníka - po dřevěné lávce i přes něj.
Poklad z vesmíru v Kbelích
K tematice vesmíru tu máme ještě jeden špek. Letecké muzeum Kbely. Proč vás zveme mezi letouny, když je řeč o vesmíru? Mají tu totiž originál přistávacího modulu kosmické lodě Sojuz-28.
Ano, jde o zařízení, ve kterém v roce 1978 přistál zpět na Zemi jediný československý astronaut Vladimír Remek. V nevelké kouli byl společně se svým sovětským kolegou Gubarevem, a společně s dětmi si po zhlédnutí modulu můžete lámat hlavu, jak se tam mohli vejít.
Vesmírné dobrodružství v Holešovicích
Pro vesmírné dobrodruhy přidáváme ještě tip z Prahy na letošní léto: Vesmírné dobrodružství v Holešovické tržnici. Je určeno pro děti od 3 do 12 let a má dvě obtížnosti podle věku a znalostí. Malí účastníci procházejí venkovní stezkou a plní různé úkoly inspirované Sluneční soustavou. Projekt zaštiťuje ESA ESERO ČR a Česká cesta do vesmíru, což zaručuje kvalitní obsah.
„Návštěva Holešovické tržnice je ideálním tipem na rodinný výlet. Kromě vesmírné stezky mohou rodiny navštívit oblíbené farmářské trhy v Hale 22, pochutnat si na dobrotách z food trucků nebo si odpočinout v některé z nových stylových restaurací a kaváren, jako jsou Myšák nebo Naše maso,“ doplňuje web pořadatele.
3. Přes Vltavu křížem krážem
Za letního počasí není nad to, být někde u vody. Ale co když neholdujete koupání nebo vás odrazují davy lidí na březích i ve vodě? Vydejte se k Vltavě, půjčte si lodičku nebo šlapadlo a kochejte se. Půjčoven je v centru celá řada a pro děti půjčují nafukovací vesty. Ano, něco to stojí. Pokochat se plavbou po Vltavě můžete ale i zadarmo. Přesněji, s Lítačkou.
Pražské přívozy
Pražské přívozy jsou naprostý a podceňovaný klenot hlavního města. Dopraví vás z jednoho břehu na druhý v pravidelných intervalech (v sezoně obvykle 20 minut) a ještě si užijete luxusní výhled na pražské památky nebo skalnaté břehy.
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Nejdostupnější z centra Prahy je linka P5 Císařská louka – Výtoň. Za pár minut vás přenese od shonu a spěchu pravého břehu Vltavy do dovolenkové destinace, kde se chodí v kraťasech a žabkách a voní to tu grilovaným masem. Výhledy na pražské mosty i Vyšehrad stojí za to. Rodiče starších dětí a puberťáků možná ocení i půjčovny kánoí nebo paddleboardů.
Návrat z ostrova doporučujeme opět přívozem, jen si dejte pozor, jaký zvolíte. Kotví tu kromě P5 i přívozy soukromé linky. Vezme vás také na Výtoň, jen se na ni nevztahuje Lítačka. Jmenuje se Vyšehrad a jízda stojí 40 Kč (i pro děti). Bonusem je, že k jízdence dostanete 200 Kč slevu na vyhlídkovou plavbu po Vltavě.
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Podél Vltavy do Klecánek
Lítačka platí celkem na pěti linkách pražských přívozů. Kromě té už zmíněné jsou to Sedlec-Zámky, Podbaba-Podhoří a z centra na jih pak Dostihová-Belárie a Lahovičky-Modřany. Všechny se dají dobře zkombinovat s nějakou pěší trasou, naším favoritem je ale Sedlec-Zámky.
Autorka článku doporučuje:
Poté, co mezi Sedlcem a Klecánkami minete malebné tůně, z nichž uslyšíte kvákání žab, určitě nemiňte občerstvení U tůní a o pár kroků dále Brambor 38. Obě doporučujeme. Seženete tu zmrzliny, palačinky i nápoje včetně nealko piva IPA z blízkého únětického pivovaru. Zatímco se budete občerstvovat, děti se vyřádí na hřišti a připraví na další lotroviny v hamace. Těch je tu několik. Tu a tam zde bývají i kulturní akce nebo divadlo pro děti.
V těchto místech už Vltava opouští hlavní město a nabízí pohledy na zalesněné a skalnaté kopce, mezi kterými se líně vine. Do Sedlce se můžete z Prahy dostat pohodlně vlakem. Donedávna sem jezdily spoje přímo z Masaryčky, kvůli velké rekonstrukci nádraží ale nyní vyjíždějí až ze stanice Praha-Bubny. Do Sedlce vám platí Lítačka.
K Vltavě to ze železniční zastávky není daleko. Na druhém břehu vás přivítá ohrada s koňmi a stánek s občerstvením. Můžete se vydat směrem na sever podél řeky, kudy vede stezka pro cyklisty. Narazíte tu na planetární stezku (viz výše). Pokud jízdě na bicyklu neholdujete, je možné jít část trasy i po značené turistické cestě, kvůli masivnímu sesuvu svahu je ale od soutoku Vltavy s Čimickým potokem uzavřená. Naštěstí se z tohoto místa dá jít i po staré kamenné cestě, která vede souběžně s asfaltovou cyklostezkou, jen o něco blíž k Vltavě.
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Když budete pokračovat podél řeky ještě dál, dojdete do Klecánek, odkud jezdí přívoz na druhou stranu Vltavy. Přívoz není zahrnut v Lítačce, provozuje ho město Klecany a stojí 20 Kč (děti neplatí). Pluje každou půlhodinu a vezme vás na roztocký břeh. Ocitnete se tak sice už za hranicí Prahy, zpět do hlavního města se ale snadno dostanete vlakem z Roztok. S Lítačkou tu nevystačíte, i s ní zaplatíte na cestu do nádraží Praha-Bubny 21 Kč.
Tip autorky článku
Pokud vám v Roztokách vlak ujede před nosem (jezdí po půl hodině), nemusíte se nudit na nádraží. Projděte podchodem až na druhou stranu za nádraží, dejte se vpravo a za minutku dorazíte do zámeckého areálu. Mají tu mimochodem výbornou kavárnu. S dětmi předškolního věku můžete navštívit dlouhodobou výstavu Trnkova Zahrada, kde se opravdu vyřádí. Výstava je nápaditá, barevná, interaktivní a paní průvodkyně to s dětmi umí. Vstup je vždy v celou hodinu, lístek si musíte koupit s konkrétním časem.
4. Zvířata, zvířata a zase zvířata
Malí milovníci zvířat i jejich rodiče mají už pražskou zoo jistě prochozenou ze všech stran. My vám ale nabídneme výlety, při kterých se (aspoň trochu) vyhnete davům i komerčním lákadlům, ušetříte a ke zvířatům se dostanete blíž.
Minizoo, zoopark a ohrádky se zvířaty
Za zvířátky se můžete vypravit na následující osvědčená místa:
Toulcův dvůr: Vstup je placený (lze i kartou), minulý rok mírně podražil. Dospělí zaplatí 60 Kč, děti polovic, ty nejmladší do 3 let mohou dovnitř zdarma. Najdete tu oblíbená hospodářská zvířata, jako slepice, kachny, husy, prasátka, králíky, kozy a krávy. Jsou tu i ustájení koně, přes léto bývají ale „na dovolené“ – mimo areál na hipoterapeutických táborech.
Tip autorky článku:
Udělejte si procházku Hostivařským mokřadem nebo se vydejte z Toulcova dvora dolů k Botiči a projděte se podél něj. Když budete mít štěstí, uvidíte volavky. V Toulcově dvoře si můžete dát kafe, zákusek nebo i oběd za nepražsky nízké ceny.
Lesní minizoo Malá Chuchle: Je zdarma, ale musíte si ji zasloužit výšlapem do strmého kopce z Malé Chuchle. Cestou můžete navštívit dřevěný altánek (za naší návštěvy jeho stav nelákal víc než k nahlédnutí), kapli Panny Marie a pramen Mariánská. Když se vyškrábete nahoru, čekají vás jeleni, daňci, divoká prasata, mývalové i lišky. V areálu jsou také voliéry s ptáky a podle informací by tu měl přebývat i rys. My jsme ho ale neviděli. Kdo se nehodlá lopotit do kopce, může zvolit delší, ale příjemnější trasu od Slivence.
Zoopark Milíčov vás vyjde na 50 Kč pro dospělého, děti do 12 let neplatí. Menší areál s tradičními domácími zvířaty čítá i dětské hřišťátko s pískem a skluzavkou a kiosek, kde pořídíte kafe, pivo, pizzu nebo hranolky.
Venkovský dvorek u Národního zemědělského muzea: Blízko tramvaje, zadarmo, oplocený, s občerstvením a záchody. Co víc si přát? U zemědělského muzea můžete dítě povozit na historickém kolotoči (na ruční pohon, takže si i zasportujete), ukázat mu králíky a drůbež. Slepice a kohouti se volně pohybují po dvorku mezi návštěvníky, což nakrátko střiženému trávníku, houpacím lavičkám a altánku dodává nečekaný nádech dobrodružství, zda si slepičinec odnesete jen na podrážce, nebo se do něj vaše ratolest přímo posadí.
Další místa v Praze, kam můžete vyrazit za zvířátky, najdete v tomto článku.
Kde se líbilo autorce:
Také procházku Prokopským údolím můžete zakončit v blízkosti zvířat, konkrétně koz. Nacházejí se venku u restaurace Pivovar Prokopák. Za letního počasí má otevřenou pěknou venkovní zahrádku, kde se děti zabaví u ohrádky s kozami nebo u tabule a kříd. Na děti jsou tu zvyklí, pohodlně se sem dostanete i s kočárkem nebo s kolem.
5. Kam vzít malé železničáře?
Království železnic na Smíchově je klasika, podobně i Muzeum MHD ve Střešovicích. Věděli jste ale, že v Praze je i zahradní železnice?
Zahradní železnice ve Stanici techniků
Provozuje ji Stanice techniků, která spadá pod DDM hl. m. Prahy a najdete ji v Praze 6. Vláčkem se tu vaše děti sice nesvezou, na to je moc malá, zato mohou vozy ovládat jako strojvedoucí. Legovláčky jsou k zapůjčení na recepci za 50 Kč, provozní doba je jen ve všední dny.
Dostat se sem můžete stylově – vlakem do stanice Praha-Podbaba a dál pěšky. Jak redakce zjistila na recepci Stanice techniků, kolejiště je přístupné stále, ale vláčky se půjčují jen v otevírací době. „Ještě příští týden bude normálně otevřeno, dopolední služba může vláčky půjčit asi do 11 hodin, odpolední potom od 13 zhruba do 18, kdy se zavírá,“ uvedl ve středu 17. června recepční. Dodal, že půjčovné je 50 Kč na půl hodiny. Přes léto bude stanice zavřená, resp. otevřená jen pro tábory, takže půjčovat se vláčky nebudou.
Ve Stanici techniků stojí za pozornost i vertikální pískoviště Leonardo da Vinci, na kterém si děti mohou vyzkoušet principy mechaniky. Na vlastní oči uvidí, na čem je založena technologie mlýnského kola nebo hamru, a zkusí si její obsluhu.
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Na výlet vlakem
Koho baví železnice, neměl by vynechat jízdu Pražským semmeringem. Motoráček na linku 122 vyjíždí každý víkend a o státních svátcích a sveze vás z hlavního nádraží na Zličín a zpět. Vyrazit sem ale můžete i ve všední den, jen pojedete „obyčejným“ vlakem linky S65 směr Hostivice.
Pro výlety vlakem s dětmi je skvělou variantou i Cyklohráček, vlak, který je určený pro děti a pokaždé se vydává z Prahy po jiné trase. Informace o něm najdete v tomto článku.
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Model železnice a historické lokomotivy
Model železnice, ale jen k prohlédnutí, najdete také v horní hale pražského hlavního nádraží. V budoucnu se příznivci dráhy budou moci podívat i do nového Muzea železnice a elektrotechniky, které má vzniknout v areálu nyní rekonstruovaného Masarykova nádraží.
Historické vlaky můžete obdivovat také v Národním technickém muzeu. Výlet se dá spojit s návštěvou sousedního zemědělského muzea nebo s vyzkoušením velkého historického kolotoče v parku za technickým muzeem. V provozu je jen v sezoně (od května do konce září) a jen v pátky a o víkendu.
Ještě jeden malý tip autorky článku:
Baví vaše děti i tramvaje? Pokud budete mít cestu k Vozovně Žižkov, doporučuji KC Vozovna. Je poněkud skryté, leží totiž v suterénu pobočky městské knihovny Vozovna, a je s ní propojeno schodištěm i výtahem.
V komunitním centru Vozovna mohou malí nadšenci usednout k palubní desce tramvaje a vyzkoušet si její řízení. Je tu i příjemná kavárna, v minulosti se ale potýkala s provozními problémy, proto doporučuji si její otevření ověřit před návštěvou na webu.
V KC Vozovna je i herní koutek pro děti a díky spojení s knihovnou se tu s těmi nejmenšími zabavíte docela dlouho. Nezapomeňte ale na to, že knihovna bude mít také prázdniny a omezený letní provoz.
Oficiální video k chystanému Muzeu železnice a elektrotechniky v areálu Masarykova nádraží: