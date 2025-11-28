Cestující na lince B čeká v neděli další omezení. Musí se proto připravit na speciální režim provozu metra. V úseku Černý Most – Vysočanská bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Cestující ve stanici Hloubětín budou přestupovat mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.
Náhradní doprava
Pro cestující bude zároveň zajištěna náhradní tramvajová doprava. V denním provozu bude jezdit linka XB podle trasy: Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – Vysočanská.
K dispozici jsou také pravidelné tramvajové linky:
Změny se dotknou i dalších tramvajových linek:
Podrobnosti najdete na webu Pid.cz.
Kdy se otevře stanice Českomoravská?
Důvodem nedělní výluky na lince B je rekonstrukce stanice Českomoravská. Ta je uzavřena od začátku ledna letošního roku. Pražský dopravní podnik (DPP) stanici plánuje znovu otevřít ještě před 25. březnem 2026, kdy v nedaleké O2 areně začne mistrovství světa v krasobruslení.
|
Změní se názvy stanic metra? Českomoravská by mohla nést jméno po slavné aréně
Poslední výluka v roce 2025?
Mimochodem, nedělní omezení provozu na lince B je zatím poslední ohlášenou výlukou metra v roce 2025. Na webu pražského dopravního podniku nyní další omezení pro tento rok zveřejněna nejsou. Deník Metro oslovil DPP s dotazem, zda se letos plánují ještě nějaké výluky, podnik však zatím informace neposkytl.