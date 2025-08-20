Provoz metra na lince B bude v průběhu výluky zachován v úseku Zličín – Florenc ve standardním prázdninovém provozu. Vzhledem k tomu, že ve stanici Vysočanská nejsou obratové koleje, v úseku Černý Most – Vysočanská bude metro jezdit v pásmovém provozu vždy pouze po jedné koleji, přičemž ve stanici Hloubětín si cestující přestoupí mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe navazovat.
Náhradní tramvajová doprava
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová doprava XB v trase FLORENC – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – VYSOČANSKÁ. Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky č. 12.
Jako alternativní náhradní dopravu mezi stanicemi Florenc a Palmovka lze využít pravidelné tramvajové linky č. 3 a 8. Alternativní náhradní dopravu zajišťuje také mimořádná vlaková linka S2X zavedená od 6:00 do 22:00 v trase Masarykovo nádraží – Nádraží Vysočany – Rajská zahrada – Horní Počernice. Společně s pravidelnými linky S2/S22, které odjíždějí z Hlavního nádraží, je souhrnný interval mezi centrem města a Horními Počernicemi 15 min.
Změny tras tramvajových linek