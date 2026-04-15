Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

Autor: Metro.cz
  12:40
Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně ve 4.30 a potrvá do půlnoci 7. července.
Výluka výrazně zasáhne tramvajovou dopravu v oblasti, dotkne se linek 7, 15, 16, 26 a noční linky 91. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) proto upraví jejich trasy a zavede také novou linku 37, která zajistí obsluhu části dotčeného území.

Linka 7 bude nově jezdit mezi Kotlářkou a Ústředními dílnami dopravního podniku přes Anděl, Výtoň, Otakarovu, Kubánské náměstí a Strašnice. Linka 15 bude vedena v polookružní trase přes centrum města, mimo jiné přes Malostranskou, Náměstí Republiky, Hlavní nádraží a Floru. Podobně linka 26 pojede částečně po své trase a v oblasti Želivského bude vedena polookružně přes Olšanské hřbitovy a Floru.

Změny se dotknou i linky 16, která nově propojí Sídliště Řepy s Lehovcem přes centrum a Želivského. Nově zavedená linka 37 pojede mezi Novými Strašnicemi a Nádražím Hostivař.

Změny i v noci, pomůžou autobusy

Upravena bude také noční doprava. Linka 91 pojede nově z Divoké Šárky přes centrum až na Olšanské hřbitovy.

V oblasti výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava. Denní linka X16 pojede v okruhu mezi Olšanskými hřbitovy a Vozovnou Strašnice, noční linka X91 zajistí spojení směrem na Staré Strašnice a Radošovickou. Dopravce zároveň posílí autobusovou linku 175 vloženými spoji v úseku Strašnická – Florenc.

