Výluka výrazně zasáhne tramvajovou dopravu v oblasti, dotkne se linek 7, 15, 16, 26 a noční linky 91. Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) proto upraví jejich trasy a zavede také novou linku 37, která zajistí obsluhu části dotčeného území.
Linka 7 bude nově jezdit mezi Kotlářkou a Ústředními dílnami dopravního podniku přes Anděl, Výtoň, Otakarovu, Kubánské náměstí a Strašnice. Linka 15 bude vedena v polookružní trase přes centrum města, mimo jiné přes Malostranskou, Náměstí Republiky, Hlavní nádraží a Floru. Podobně linka 26 pojede částečně po své trase a v oblasti Želivského bude vedena polookružně přes Olšanské hřbitovy a Floru.
Změny se dotknou i linky 16, která nově propojí Sídliště Řepy s Lehovcem přes centrum a Želivského. Nově zavedená linka 37 pojede mezi Novými Strašnicemi a Nádražím Hostivař.
Změny i v noci, pomůžou autobusy
Upravena bude také noční doprava. Linka 91 pojede nově z Divoké Šárky přes centrum až na Olšanské hřbitovy.
|
V oblasti výluky bude zavedena náhradní autobusová doprava. Denní linka X16 pojede v okruhu mezi Olšanskými hřbitovy a Vozovnou Strašnice, noční linka X91 zajistí spojení směrem na Staré Strašnice a Radošovickou. Dopravce zároveň posílí autobusovou linku 175 vloženými spoji v úseku Strašnická – Florenc.
