Z důvodu nezbytné opravy tramvajové trati dojde k dočasnému omezení provozu tramvají v úseku Brusnice a Malovanka.
Změny tras linek TRAM
22: NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ – Brusnice – Vozovna Střešovice – Park Park Maxe Van der Stoela – Malovanka – BÍLÁ HORA
23: ZVONAŘKA – Brusnice – Vozovna Střešovice – Park Park Maxe Van der Stoela – Malovanka – KRÁLOVKA
Náhradní doprava není zavedena.
Po dobu výluky budou tramvajové linky vedeny po odklonových trasách. O zajištění náhradní dopravy a dalších změnách budou cestující informováni prostřednictvím zastávkových označníků a hlášení ve vozech.