„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy

Filip Jaroševský, Marek Hýř, iDNES.cz
  16:12aktualizováno  17:34
Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend k opravám, což znamená výluku na lince metra C i další komplikace pro cestující. Pražský dopravní podnik na síti X upozornil na omezení s nadsázkou, když je označil jako „Výlukonoce na lince C“.
Takto probíhala výměna pražců v roce 2014 ve stanici Dejvická.

Takto probíhala výměna pražců v roce 2014 ve stanici Dejvická. | foto: DPP

Ilustrační snímek
Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...
Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...
Na trase metra C mezi Kačerovem a Pražského povstání se v těchto dnech mění...
5 fotografií

Cestující v Praze musí o Velikonocích počítat s omezeními v dopravě. Dopravní podnik hlavního města využívá sváteční dny, kdy je provoz tradičně slabší, k opravám tratí a infrastruktury.

Největší komplikací bude výluka na trase metra C. Vlaky nepojedou v části linky, kde budou dělníci opravovat trať a vyměňovat opotřebované pražce.

Velikonoční výluka metra na lince C

  • Od pátku 3. dubna do pondělí 6. dubna přeruší výměna pražců provoz metra v úseku Chodov - Pražského povstání.
  • Provoz metra bude zachován v úsecích Letňany - Pražského povstání a Chodov - Háje.
  • V úseku Chodov - Háje bude metro v provozu obousměrně kyvadlově po obou kolejích.
  • Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava XC.
  • Více informací na dpp.cz v sekci Omezení.

Opravy se opakují pravidelně

Dopravní podnik podobné výluky plánuje pravidelně právě na svátky nebo víkendy. Důvodem je modernizace tratí a výměna starých dřevěných pražců za nové betonové, které mají delší životnost.

Pražská MHD o Velikonoce 2026

  • Kvůli opravě tramvajové trati nepojedou od pátku po dobu 24 hodin tramvaje v obou směrech mezi stanicemi Palackého náměstí a Anděl. Od sobotního rána do pondělní půlnoci bude provoz ve stejném úseku přerušen pouze jednosměrně ve směru z centra. Linka 4 bude při opravách zrušena a linky 5, 7, 10, 16 a noční 94 budou jezdit po změněných trasách.
  • Již ve čtvrtek budou tramvaje a autobusy v Praze jezdit podle takzvaných poloprázdninových jízdních řádů. „V praxi to znamená prodloužení intervalů v ranní a odpolední špičce o jednu až dvě minuty u tramvají a cca o jednu až tři minuty u části autobusových linek. Provoz metra bude podle standardních jízdních řádů pro všední den,“ uvedl mluvčí organizátora pražské dopravy - ROPID Filip Drápal. Na Velký pátek podle Drápala pojede MHD jako o sobotách, o víkendu ve standardním režimu a o Velikonočním pondělí podle nedělních jízdních řádů.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov nebo do Troje k poliklinice v Mazurské ulici. Může si vzít s sebou dobrou svačinu a klidně i něco na...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídl tréninky, krátké programy a volné jízdy....

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov s Podolím, je naplánované na pátek 17. dubna. Nová spojnice přes Vltavu má mimo jiné ulevit dopravě...

MS v krasobruslení Praha 2026: Muži ve čtvrtek krátkými programy zahájili druhý den šampionátu

Georgii Reshtenko při tréninku před mistrovstvím světa v Praze.

Pražská O2 arena ve čtvrtek odpoledne patřila mužům, kteří v rámci mistrovství světa v krasobruslení 2026 předvededli své krátké programy. Do soutěže zasáhl i český reprezentant Georgii Reshtenko....

„Výlukonoce“ v Praze jsou opět tady. Část trasy metra C nepojede, nahradí ji autobusy

Takto probíhala výměna pražců v roce 2014 ve stanici Dejvická.

Pražskou MHD čekají během velikonočních svátků omezení. Dopravní podnik využije prodloužený víkend k opravám, což znamená výluku na lince metra C i další komplikace pro cestující. Pražský dopravní...

31. března 2026  16:12,  aktualizováno  17:34

Vědci: Změna klimatu nutí města sáhnout po odolnějších, ale rizikových stromech

ilustrační snímek

Klimatická změna nutí česká města měnit skladbu stromů v ulicích, dosavadní domácí druhy totiž stále častěji nezvládají kombinaci sucha, horka a znečištění....

31. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Český pomlázkový brutalismus zahraniční turisty neláká. Za kolik koupíte pletenou švihačku?

Tihle chlapci pomlázky na internetu zcela jistě nekupovali. Pro mnohé je taková...

Máte kupovanou? Pozor, mohli byste se někoho dotknout. Toho totiž bohdá nebude, aby český chlapík ke stánku pro zapletené velikonoční pruty pospíchal! Vyznavači tradičního velikonočního šlehání totiž...

31. března 2026  17:30

Rozhoduje se o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích, přišly podporovatelky

Soud rozhoduje o vazbě pro pátého obviněného z útoku v Pardubicích. (31. března...

Okresní soud v Pardubicích dnes odpoledne rozhoduje, zda pošle do vazby pátého podezřelého z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding. Policie ho obvinila z teroristického útoku a účasti na...

31. března 2026  16:32,  aktualizováno  17:23

Divadlo J. K. Tyla v Plzni vyhlásilo soutěž na nové české komediální muzikály

ilustrační snímek

Plzeňské Divadlo J. K. Tyla (DJKT) popáté hledá nejlepší nové původní české muzikály. V soutěži Intro mohou letos autoři posílat svoje komediální muzikály....

31. března 2026  15:44,  aktualizováno  15:44

Zámek v Holešově vystaví stovky modelů ze stavebnice Merkur

Zámek v Holešově na Kroměřížsku vystaví od pátku 3. dubna stovky modelů ze stavebnice Merkur, která je na trhu více než 100 let. Výstava vznikla ve spolupráce...

31. března 2026  15:40,  aktualizováno  15:40

Liberecký kraj pošle dalších pět mil. Kč partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině

ilustrační snímek

Liberecký kraj pošle dalších pět milionů korun do partnerské Vinnycké oblasti na Ukrajině, rozhodli dnes zastupitelé Libereckého kraje. Peníze z krajského...

31. března 2026  15:39,  aktualizováno  15:39

Masarykův onkologický ústav otevírá vstupní bránu, pacienta provede krok za krokem

Masarykův onkologický ústav v Brně otevře po Velikonocích Centrum inovativní a...

Masarykův onkologický ústav v Brně konečně získá důstojnou a přehlednou vstupní bránu. Stane se jí Centrum inovativní a podpůrné péče s hlavním vchodem z Vaňkova náměstí, které spolu s aktuálně...

31. března 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Tesco a ČEZ společně postavili přes 60 dobíječek pro elektroauta a budují další

31. března 2026  16:59

Proměna dělnické čtvrti budí v Bystřici vášně. Studii vytvořil starostův syn

Byty v někdejší dělnické kolonii z konce 19. století jsou připomínkou počátků...

Nepřehlédnutelným pozůstatkem počátků slavné éry nábytkářského podniku Thonet v Bystřici pod Hostýnem je čtvrť dělnických domků z konce 19. století. Nachází se po obou stranách Přerovské ulice. Čeká...

31. března 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Mladoboleslavská nemocnice otvírá nový domov se zvláštním režimem s 39 lůžky

Mladoboleslavská nemocnice dnes slavnostně otevřela nový domov se zvláštním režimem pro nesoběstačné seniory s různými typy demencí. Zařízení s kapacitou 39...

31. března 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Za vraždu manželky si muž z Písecka odpyká 17 let, potvrdil Nejvyšší soud

ilustrační snímek

Za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala, si muž z Písecka s konečnou platností odpyká 17 let ve vězení. Nejvyšší soud odmítl jeho dovolání, řekla ČTK...

31. března 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.