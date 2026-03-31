Cestující v Praze musí o Velikonocích počítat s omezeními v dopravě. Dopravní podnik hlavního města využívá sváteční dny, kdy je provoz tradičně slabší, k opravám tratí a infrastruktury.
Největší komplikací bude výluka na trase metra C. Vlaky nepojedou v části linky, kde budou dělníci opravovat trať a vyměňovat opotřebované pražce.
Velikonoční výluka metra na lince C
- Od pátku 3. dubna do pondělí 6. dubna přeruší výměna pražců provoz metra v úseku Chodov - Pražského povstání.
- Provoz metra bude zachován v úsecích Letňany - Pražského povstání a Chodov - Háje.
- V úseku Chodov - Háje bude metro v provozu obousměrně kyvadlově po obou kolejích.
- Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava XC.
- Více informací na dpp.cz v sekci Omezení.
Opravy se opakují pravidelně
Dopravní podnik podobné výluky plánuje pravidelně právě na svátky nebo víkendy. Důvodem je modernizace tratí a výměna starých dřevěných pražců za nové betonové, které mají delší životnost.
Pražská MHD o Velikonoce 2026
- Kvůli opravě tramvajové trati nepojedou od pátku po dobu 24 hodin tramvaje v obou směrech mezi stanicemi Palackého náměstí a Anděl. Od sobotního rána do pondělní půlnoci bude provoz ve stejném úseku přerušen pouze jednosměrně ve směru z centra. Linka 4 bude při opravách zrušena a linky 5, 7, 10, 16 a noční 94 budou jezdit po změněných trasách.
- Již ve čtvrtek budou tramvaje a autobusy v Praze jezdit podle takzvaných poloprázdninových jízdních řádů. „V praxi to znamená prodloužení intervalů v ranní a odpolední špičce o jednu až dvě minuty u tramvají a cca o jednu až tři minuty u části autobusových linek. Provoz metra bude podle standardních jízdních řádů pro všední den,“ uvedl mluvčí organizátora pražské dopravy - ROPID Filip Drápal. Na Velký pátek podle Drápala pojede MHD jako o sobotách, o víkendu ve standardním režimu a o Velikonočním pondělí podle nedělních jízdních řádů.