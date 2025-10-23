Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Autor: Marek Peška
  14:14
Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?
Vesmírný eskalátor na Hájích nefunguje. | foto: Marek Peška, Metro.cz

Na konci pochozí obchodní zóny u stanice metra Háje vozí chodce unikátní obousměrný eskalátor. Stroj ale kromě své práce, na kterou je konstruován, dělá několik let také vrásky chodcům a tamní radnici.

Změny směrů zvyšují jeho poruchovost

„Má svá nejlepší léta dávno za sebou. Opravovat ho musíme třikrát i čtyřikrát za měsíc. Údržba je totiž velmi náročná. Přepínání směru jízdy probíhá nepřetržitě celý den. A to vzhledem ke stáří jezdících schodů zvyšuje jejich poruchovost,“ říká radní Prahy 11 pro majetek a investice Jiří Dohnal, který pro deník Metro potvrzuje, že by radnice měla do konce října vyřešit, co s ním dál .

„V této chvíli se připravuje na příští léto oprava současného eskalátoru,“ říká a doplňuje, že definitivní rozhodnutí může padnout oficiálně pouze v lednu. Tedy až po schválení rozpočtu městské části Prahy 11.

Radní Jiří Dohnal u „vesmírných eskalátorů“. Ty opět nefungují, takže místní musejí jít po schodech.

Otíkova vesmírná loď z Vesničko má středisková

„To je ale velká škoda, že eskalátor nejezdí! Když svítí ty zářivky, tak je to jak vesmírná loď,“ píše na facebookové diskusi Matouš Pudil, milovník Prahy, průvodce a autor projektu @prgbrut, který se věnuje architektuře a spolupracuje s Centrem architektury a městského plánování.

Vesmírný eskalátor na Hájích nefunguje.

Facebooková stránka prahazdarma připomíná, že eskalátory se nacházejí jen kousek od Otíkovy lávky. Tedy místa, kde vznikla scéna komedie Vesničko má středisková. Tam pan Pávek píská na Otíka a ptá se ho: „Chalupu prodals?“

Další diskutující Pavla Kolářová píše: „Ten eskalátor má tu libůstku, že pokud stojíte moc blízko a jede opačným směrem, neotočí se. Ale pokud jste ‚za čárou‘, není moc vidět na druhý konec. Takže vás naproti jen tak někdo nepustí. Super, když potřebujete jet s kočárkem a naproti pořád chodí lidi. Co chodí, oni po tom eskalátoru běží!“

Otíkova lávka. Lidská paměť je zrádná. Dokáže vám vymazat celá desetiletí

Chceme lanovku! dělají si legraci místní

Radní Dohnal také nadnesl, že by byl pro, aby městská část dala vybudovat nový a standardní výtah. „Já hlasuji pro lanovku!“ napsal v diskusi Dohnalovy facebookové stránky Jan Maxmilián Černý a další se přidávají – ano, to tu ještě nemáme.

