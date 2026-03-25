Možná se vám to stalo také. Poštou vám dorazila zbrusu nová zelená Lítačka. Podle návodu jste ji chtěli přiřadit k vašemu on-line účtu, ale hlásila chybu. Po třetím neúspěšném pokusu jste raději zavolali na infolinku. Tam jste se dozvěděli, že se vám to správně ani nepovede a budete se muset dostavit přímo na pobočku. Po svatbě jste sice absolvovali kolečko výměny dokladů kvůli změně příjmení, ale zapomněli jste na Lítačku.
Platnost Lítačky končí i se změnou jména
Kdy je potřeba vyměnit Lítačku? „Pokud se blíží konec platnosti karty nebo došlo ke změně jména, je dobré výměnu karty vyřídit co nejdříve,“ uvádí Vladimír Antonin Bláha, mluvčí pražské městské společnosti Operátor ICT, která kartu Lítačka spravuje. „Karta, která neodpovídá aktuálním osobním údajům cestujícího, se totiž dle tarifu stává neplatným jízdním dokladem. To může způsobit zbytečné komplikace třeba přímo při cestování,“ varuje Bláha.
Pokud jste měli v uplynulých deseti letech svatbu a převzali jste partnerovo příjmení, anebo se vám jméno změnilo z jiného důvodu, budete svou novou totožnost muset prokázat potřebnými dokumenty. „Návštěva zákaznického centra Lítačky ve Škodově paláci je nutná pouze ve specifických situacích, například při změně jména, kdy má cestující na kartě se starým jménem uložený kupón, který je potřeba převést,“ upřesňuje Bláha. „Osobní ověření totožnosti je v takovém případě důležitou ochranou, která zajišťuje, že kupón nemůže být převeden na jinou osobu. Bezpečnost a ochrana osobních údajů našich cestujících jsou pro nás vždy na prvním místě,“ dodává Bláha.
Co je potřeba k ověření identity?
Svatba ale není jedinou situací, kvůli které musíte osobně na pobočku, může jich být celá řada. „Vždy, když hrozí riziko záměny cestujícího nebo neoprávněného převodu kupónu, dáváme přednost osobnímu ověření totožnosti přímo na pobočce. Jde sice o méně časté případy, ale chceme mít jistotu, že data i kupóny našich cestujících jsou v bezpečí. Jednou z takových situací může být například i změna pohlaví,“ zmiňuje Bláha.
Služby spojené s Lítačkou lze osobně vyřešit nejen v pražském kontaktním místě ve Škodově paláci, ale také na dalších kontaktních místech ve Středočeském kraji nebo v mobilním informačním centru PID Point. S sebou si nezapomeňte přinést:
- Oddací list (pokud je důvodem změny příjmení svatba)
- Občanský průkaz
- Starou a novou kartu Lítačka
- Rodný list (v případě změny pohlaví nebo křestního jména)
Jak získat kartu Lítačka?
Letošní výměna Lítačky se týká karet, které byly vydány v roce 2016 s platností do roku 2020. Až do loňského roku byly automaticky prodlužovány, letos je však potřeba provést jejich výměnu. O kartu lze požádat on-line, doručení poštou je zdarma. Pokud jste v uplynulých deseti letech neprošli žádnou změnou a vaše údaje jsou stále stejné, kartu si aktivujete on-line ve vašem účtu. Virtuální ověření totožnosti však v tuto chvíli není možné.
„On-line řešení těchto záležitostí rozhodně do budoucna zvažujeme, digitalizace našich služeb je pro nás důležitým tématem,“ říká Bláha. „Aktuálně se soustředíme na přesun jiných agend do on-line prostředí, takže tato konkrétní změna v nejbližší době plánována zatím není. O případných novinkách budeme cestující včas informovat,“ doplňuje mluvčí společnosti Operátor ICT.
Čtenářský průkaz na kartě Lítačka
Jestliže využíváte fyzickou Lítačku nejen k cestování, ale také například jako nosič pro kupon do knihovny, čeká vás další osobní návštěva. I tam je potřeba provést ověření totožnosti přímo na pobočce. „Pokud budete chtít průkaz převést na novou kartu, stačí zajít do knihovny a u knihovnice či knihovníka si nechat do systému nahrát novou kartu. S sebou je potřeba mít občanský průkaz, protože je to spojeno s ověřením totožnosti,“ popisuje Lenka Hanzlíková, tisková mluvčí Městské knihovny v Praze.
Co když nemáte fyzickou kartu, ale používáte Lítačku v mobilu? „Čtenářský průkaz do knihovny může mít člověk i v mobilu. Virtuální průkaz se dá vygenerovat po přihlášení do Mého účtu nebo v aplikaci MKP. Je to řešení právě pro ty, kteří přecházejí do aplikace Lítačka a plastovou kartu chtějí opustit,“ informuje Hanzlíková.