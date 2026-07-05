Nejde jen o dlouhé čekání na zelenou. O nervy je to i tam, kde máte pro absolvování bezpečného přesunu na protější chodník jen minimum času.
Provozovatelé světel na přechodech i policisté vás mohou stokrát uklidňovat, že když během chůze po zebře skočí červený panáček, můžete v klidu a bezpečně pokračovat. Někde už na vás ale najíždí auto a jiný nervák za jeho volantem troubí, co ještě na přechodu děláte!
Sprinterská zebra na Palačáku
Zřejmě nejkratší časový úsek pro překonání vozovky jsme našli u přechodu pro chodce na Palackého náměstí u tramvajové zastávky. Na rohu náměstí a Rašínova nábřeží směrem na smíchovskou stranu.
Provedl jsem trojí měření a důkazy najdete v přiložených fotografiích. Nejkratší doba, po kterou panáček v zelené vyzýval k chůzi, byla 3,31 vteřiny. Nejdelší 4,74 vteřiny.
Což je doba, kdy ujdete tři, možná čtyři kroky. Tři čtvrtiny cesty přes zebru máte před sebou. Fenomenální sprinter Usain Bolt zvládal za vteřinu asi deset metrů, tomu by i při prodloužené reakční době nečinil úprk přes tuto zebru problém. Ale – potkali jste už někdy na semaforech Usaina Bolta?
U tohoto přechodu jsem často svědkem situací, kdy čekající nejednou koukají do mobilu. A ani nezaznamenají ono krátkodobé zelené volno, takže jen nervózně podupávají, kdy už konečně padne zelená.
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Devět vteřin a dost na Pavláku
Moc času nemají ani chodci na křižovatce I. P. Pavlova. Na přechodu od metra k Lékařskému domu je na překonání magistrály devět vteřin. Výhodou je, že vedle panáčků je i ukazatel zbývajícího času.
Přechod přes magistrálu směrem na Tylovo náměstí je přívětivější. Tady časomíra nabízí 28 vteřin. Můžete ale využít podchod stejným směrem, což při čekání na volno na povrchu vyjde nastejno.
Jedním z míst, kde vystojíte důlek, než je zelená pro chodce, je na Klárově. U přechodu směrem od Kampy k parku se dvěma pomníky a směrem k tramvaji směr Hrad a Holešovice.
Zelená pro auta a tramvaje naskakuje tu tam, tu sem, MHD a auta se křižují, kolikrát vůbec nemíří přes tento přechod dlouhé desítky vteřin, a přesto máte jako chodec červenou.
Ve fotbale málo, ve stoji na jedné moc
Tady jsem naměřil dva časy, ty se mění podle hustoty dopravy. I tak se stopky zastavily na 1:17 a 1:23. Je to moc, nebo málo? Když zbývá takový čas do konce fotbalového utkání na mistrovství světa a vy potřebujete dát ještě gól, je to asi ukrutně málo.
V hokeji se dají ale stihnout klidně dva tři góly. Kdyby po vás někdo chtěl, abyste se na minutu a půl postavili na jednu nohu s dvacetikilovým batohem na zádech, bude těch sedmdesát až devadesát vteřin hrůzně dlouhých…
Máte-li tip na přechody, kde máte jen pár sekund, nebo kde byste zapustili kořeny, pište na pavel.hrabica@metro.cz.