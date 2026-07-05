Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  12:00
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Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu...

Usain Bolt se pražských přechodů pro chodce bát nemusí. Zvládne za vteřinu deset metrů. | foto: AI

Nejdelší čas naměřený na Palackého náměstí.
Tři sekundy a kousek. Tak dlouho svítí zelený panáček na Palackého náměstí.
Takhle dlouho čekáte na Palackého náměstí na zeleného panáčka. Může to být ale...
Přechod pro chodce na křižovatce Palackého náměstí a Rašínova nábřeží. Tretry...
15 fotografií
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice snažíte proces urychlit, ale urychlíte houby. Jen vám stoupá tlak a hromadí se nervozita. Máme pro vás pár pěkně vypečených semaforů pro chodce.

Nejde jen o dlouhé čekání na zelenou. O nervy je to i tam, kde máte pro absolvování bezpečného přesunu na protější chodník jen minimum času.

Provozovatelé světel na přechodech i policisté vás mohou stokrát uklidňovat, že když během chůze po zebře skočí červený panáček, můžete v klidu a bezpečně pokračovat. Někde už na vás ale najíždí auto a jiný nervák za jeho volantem troubí, co ještě na přechodu děláte!

Sprinterská zebra na Palačáku

Zřejmě nejkratší časový úsek pro překonání vozovky jsme našli u přechodu pro chodce na Palackého náměstí u tramvajové zastávky. Na rohu náměstí a Rašínova nábřeží směrem na smíchovskou stranu.

Přechod pro chodce na křižovatce Palackého náměstí a Rašínova nábřeží. Tretry připravit a do mobilu nekoukat, nebo krátký časový úsek prošvihnete. Zelený panáček je tady vzácný jako yetti. Chodkyně na protějším chodníku svůj okamžik kvůli surfování v mobilu nakonec promeškala.

Provedl jsem trojí měření a důkazy najdete v přiložených fotografiích. Nejkratší doba, po kterou panáček v zelené vyzýval k chůzi, byla 3,31 vteřiny. Nejdelší 4,74 vteřiny.

Což je doba, kdy ujdete tři, možná čtyři kroky. Tři čtvrtiny cesty přes zebru máte před sebou. Fenomenální sprinter Usain Bolt zvládal za vteřinu asi deset metrů, tomu by i při prodloužené reakční době nečinil úprk přes tuto zebru problém. Ale – potkali jste už někdy na semaforech Usaina Bolta?

Tři sekundy a kousek. Tak dlouho svítí zelený panáček na Palackého náměstí.

U tohoto přechodu jsem často svědkem situací, kdy čekající nejednou koukají do mobilu. A ani nezaznamenají ono krátkodobé zelené volno, takže jen nervózně podupávají, kdy už konečně padne zelená.

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Devět vteřin a dost na Pavláku

Moc času nemají ani chodci na křižovatce I. P. Pavlova. Na přechodu od metra k Lékařskému domu je na překonání magistrály devět vteřin. Výhodou je, že vedle panáčků je i ukazatel zbývajícího času.

Přechod pro chodce na I. P. Pavlova směr Lékařský dům a Karlovo náměstí Míru. Devět nebo osm vteřin a dost.

Přechod přes magistrálu směrem na Tylovo náměstí je přívětivější. Tady časomíra nabízí 28 vteřin. Můžete ale využít podchod stejným směrem, což při čekání na volno na povrchu vyjde nastejno.

Přechod pro chodce na I. P. Pavlova směr náměstí Míru. Časomíra vám dává 28 vteřin. Tady je čas i na piknik.

Jedním z míst, kde vystojíte důlek, než je zelená pro chodce, je na Klárově. U přechodu směrem od Kampy k parku se dvěma pomníky a směrem k tramvaji směr Hrad a Holešovice.

Přechod pro chodce na Klárově. Čekání téměř minutu a půl.

Zelená pro auta a tramvaje naskakuje tu tam, tu sem, MHD a auta se křižují, kolikrát vůbec nemíří přes tento přechod dlouhé desítky vteřin, a přesto máte jako chodec červenou.

Ve fotbale málo, ve stoji na jedné moc

Tady jsem naměřil dva časy, ty se mění podle hustoty dopravy. I tak se stopky zastavily na 1:17 a 1:23. Je to moc, nebo málo? Když zbývá takový čas do konce fotbalového utkání na mistrovství světa a vy potřebujete dát ještě gól, je to asi ukrutně málo.

Přechod pro chodce na Klárově. Čekání téměř minutu a půl.

V hokeji se dají ale stihnout klidně dva tři góly. Kdyby po vás někdo chtěl, abyste se na minutu a půl postavili na jednu nohu s dvacetikilovým batohem na zádech, bude těch sedmdesát až devadesát vteřin hrůzně dlouhých…

Máte-li tip na přechody, kde máte jen pár sekund, nebo kde byste zapustili kořeny, pište na pavel.hrabica@metro.cz.

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