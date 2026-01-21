Výpravy za nočními masožravými ptáky jsou tím nejlepším způsobem, jak strávit s dětmi nějakou tu klidnou volnou chvilku v přírodě. Alespoň to tvrdí zkušení odborníci z Lesů hlavního města Prahy, kteří i letos připravují program pro ty amatérské ornitology, kteří se sami bojí popadnout vábničku a vyrazit zkoumat pověstmi opředené noční dravce.
Znáte houkání ornitologických vábniček?
„Zveme vás na oblíbené vycházky za královnami noci do pražských lesů. Od roku 2011 se tradičně v předjaří společně vydáváme do večerního lesa, abychom se setkali s živými sovami. V tomto období probíhají jejich námluvy a sovy tak častěji reagují i na houkání ornitologických vábniček,“ říká pro deník Metro mluvčí pražských lesů Petra Fišerová.
Na zmiňovaných podvečerních výpravách se podle ní v doprovodu odborníků můžete zaposlouchat do tajemného houkání jinak neslyšných nočních lovců a také se dozvědět, čím jsou tito tajemní opeřenci tak zvláštní, jak vypadá jejich život či jaké mýty a pověsti o nich kolují.
„Nevšední zážitek vám nabízíme v termínech v průběhu února a března. Únorové vycházky jsou od sedmnácti do devatenácti hodin, ty březnové od 17.30 do 19.30,“ dodává pro Metro Fišerová.
Děti ano, ale raději bez kočárků
Cena programu je dvě stě korun za dospělého. Stejnou částku musejí mít přichystanou i děti od šesti let. Platba probíhá pouze v hotovosti na místě. „Trasa vede terénem i mimo zpevněné cesty, z tohoto důvodu není příliš vhodná pro kočárky. Prosíme účastníky, aby na vycházky za sovím houkáním chodili bez domácích mazlíčků,“ radí Fišerová.
První letošní vycházka proběhne v úterý 3. února. Sraz je v sedmnáct hodin na zastávce Čimický háj, aby se pak skupinka přesunula do stejnojmenného lesíka. Poslední se odehraje 19. března v Kunratickém lese. Sraz je u posezení u Gizely.
„Vzhledem k tomu, že kapacita každé exkurze je omezená, prosíme zájemce, aby svoji účast nahlásili předem na čísle 775 018 630 nebo na mailu sev@lesy-praha.cz.,“ uzavírá pro deník Metro Fišerová.
Vřísk, nikoliv hú