Výprodej fošen z pražských stromů štvou diskutéry. Kácení je nutné, stromy jsou nemocné

„Sháníte prkna nebo fošny? V našem skladu ve Kbelích pokračujeme s výprodejem truhlářského řeziva! Až do vyprodání zásob máme v akci prkna a fošny z dubu a modřínu. Seženete u nás řezivo v délkách čtyř a pěti metrů, v tloušťkách od třiceti do padesáti milimetrů.“ Tahle výzva se před několika dny objevila na Facebooku městské společnosti Lesy hlavního města Prahy. Nabídka dřeva, které si lze za cenu zhruba mezi osmi a třinácti tisíci korunami bez DPH vyzvednout ve skladu řeziva v areálu Ekocentrum Prales v Praze 19, ale nepotěšila každého. Napříč sociálními sítěmi se začaly šířit komentáře. Ty měly odsuzovat městskou firmu za to, že se mnohdy nevhodnou redukcí pražských dřevin obohacuje.

„Možná byste mohli omezit naprosto bezohledné a plošné kácení, které provozujete. Kácíte i v době hnízdění a zcela bez ohledu na přírodu. Opakovaně s vámi máme velmi špatné zkušenosti,“ píše na facebookovém profilu samotných Lesů uživatel Ivo Strnad.

Kácení má logiku

Na Facebooku městské společnosti obratem přispěchali s odpovědí zástupci Ekocentra Prales. Z jejich vyjádření vyplynulo, že chtějí zabránit tomu, aby Pražané podléhali dojmologii. Celou problematiku pak pro deník Metro shrnuje mluvčí Lesů Petra Fišerová, kterou naše redakce oslovila.

Lípa i líska Podle webu zelenvpraze.cz se v pražských stromořadích nachází 61 procent druhů dřevin.

“Všechny lesy na území metropole jsou lesy zvláštního určení – lesy příměstské a lesy se zvýšenou rekreační funkcí. Tomu lesníci podřizují veškeré činnosti a hospodaří zde podle šetrných a udržitelných principů, které jsou bedlivě hlídané mezinárodními certifikacemi FSC a PEFC. Nejsou to tedy lesy hospodářské s výrazným podílem produkce dřeva,“ vysvětluje pro deník Metro Fišerová a dodává: „Aby však byly pražské lesy pro návštěvníky zdravé, stabilní a bezpečné, musí i zde probíhat nezbytné zásahy, které odstraní nemocné stromy nebo pomohou udržet druhovou a věkovou různorodost. Právě z těchto zásahů pochází dřevo, které se dále zpracovává například na mobiliář nebo právě na nabízené řezivo.“

Když je to v plánu

Do vyvracení konkrétních vyjádření internetových diskutérů se zástupci městské firmy nepouštějí. Plánované kácení dřevin podle nich nicméně probíhá zásadně v době vegetačního klidu, tedy zhruba od začátku listopadu do konce března. „Zasáhnout okamžitě je třeba pouze v případě vážného poškození stromu. Ale i tehdy vždy dochází k jeho ohledání. A pokud je to nutné i k zásahu pracovníků Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy,“ doplňuje Fišerová.