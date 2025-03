Rockový chameleon Lenny Kravitz opět dorazí do české metropole. Ve středu večer rozezní svou kytaru v O2 areně a přiveze s sebou nejen nestárnoucí hity jako Fly Away nebo Are You Gonna Go My Way, ale i novou energii a neodolatelný mix rocku, funku a soulu.

Předskokanem hlavního koncertu je Sean Kuti se skupinou Egypt 80. Nigerijský hudebník mísí tradiční afrobeat s prvky jazzu a funku.

Pokud se zítra chystáte na pražskou zastávku Blue Electric Light Tour, nastudujte si cestu (viz box). Stanice metra Českomoravská je totiž zavřená. Vstupenky na koncert jsou stále v prodeji.