Vyrazte do Zoo Praha pouze za 100 korun. Od kdy prázdninová sleva platí?

Autor: Metro.cz
  13:35
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V průchozí voliéře Africké skály v dolní části zoo bývá večer živo. Na snímku...

V průchozí voliéře Africké skály v dolní části zoo bývá večer živo. Na snímku vlajkový druh této expozice, ohrožený ibis skalní. | foto: Tereza Mrhálková, Zoo Praha

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„Vloni se letní podvečerní sleva na vstupném osvědčila, protože motivovala zejména Pražany navštívit zoo ve všední dny po práci a využít tak dlouhých letních večerů,“ říká ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková. Právě ode dneška můžete večerní zoo opět navštívit za stovku.

Během letních prázdnin si můžete večerní pražskou zoo užít za pouhých sto korun. Musíte ale přijít po 17. hodině.

„Podle našich zkušeností se lidé tímto způsobem také vyhýbali horkým dnům nebo šli cíleně pozorovat zvířata, která více ožívají se západem slunce jako například tasmánští čerti, malé i velké kočkovité šelmy nebo třeba vlci,“ říká ředitelka Zoo Praha Lenka Poliaková.

Na nosály nebo vombaty

Mezi další zvířata aktivní v podvečer patří vombati, fosy, tayry, nosálové, pandy červené či různí ptáci. Vedle sov jsou to druhy zvyklé přelétávat na nocoviště. Velmi živo bývá pod lanovkou v průchozí voliéře Africké skály, dále v expozičním celku Ptačí mokřady, kde lze v pozdních hodinách pozorovat jeřáby a rozličné bahňáky, nebo v Darwinově kráteru, kde zaujmou kakaduové havraní či kvakoši rezaví.

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Prázdninová sleva na vstupném platí po 17. hodině pro dospělé, studenty, děti, důchodce i pro psí návštěvníky. Výjimku tvoří důchodci nad 70 let, jimž je samozřejmě i v tento čas nadále umožněný vstup do Zoo Praha za symbolickou jednu korunu.

Zoo Praha je v létě otevřená každý den od 9 hodin. Během horkých dnů chladí návštěvníky i zvířata celkem 28 mlžítek, která osvěžují vzduch napříč areálem zoo.

Surikaty zblízka

Nezapomeňte, že hlavní programy zoologické pokračují v tradičních časech. Například v sobotu od 10.45 hodin začne komentovaným krmením oslava Mezinárodního dne surikat. Ta proběhne ještě ve 14 hodin a v 15.30 hodin se chystá předání potravního enrichmentu.

Ředitelka zoo Lenka Poliaková, která v březnu nahradila Miroslava Bobka, nedávno pro Český rozhlas uvedla, že mezi nejoblíbenější zvířata momentálně patří kapybary.

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