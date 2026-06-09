Kdo někdy potřeboval vyřídit občanku, řidičák nebo jinou úřední záležitost, ten Škodův palác dobře zná. Už za dva roky ale budou jeho chodby mnohem tišší. Nájemní smlouva hlavního města končí na jaře 2028 a Praha se chystá přesunout své úředníky do vlastní budovy na Václavském náměstí.
Majitel objektu, německá investiční společnost Manova Partners, proto začal hledat kupce. Prodej organizuje realitně-poradenská firma Savills.
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„Prodej probíhá formou uzavřeného výběrového řízení. Aktuálně jednáme s preferovaným kupujícím,“ uvedl pro web Hospodářských novin investiční ředitel Savills David Sajner. Kolik bude muset nový vlastník zaplatit, zatím nikdo neprozradil.
Hotel, apartmány nebo kanceláře?
Na první pohled jde o kancelářský dům. Ve skutečnosti ale nabízí mnohem více možností. Škodův palác totiž stojí na jedné z nejlukrativnějších adres v Praze a disponuje zhruba 23 tisíci metry čtverečními ploch.
Podle architektonických studií by se mohl proměnit v luxusní čtyř- či pětihvězdičkový hotel. Ve hře jsou také servisované apartmány, moderní kanceláře nebo kombinace obchodů a služeb.
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Právě poloha jen pár kroků od Národní třídy a obchodního centra Quadrio dělá z budovy mimořádně zajímavou investici.
Kubistický poklad od slavného architekta
Škodův palác není obyčejná administrativní budova. Za jeho podobou stojí architekt Pavel Janák, jedna z nejvýraznějších osobností české architektury první poloviny minulého století.
Palác vznikal postupně mezi lety 1925 a 1938 pro Škodovy závody. Později zde sídlila energetická společnost ČEZ a od roku 2006 pražský magistrát.
Nová adresa? Václavák
Praha už má pro své úředníky náhradní řešení. Před dvěma lety koupila od Komerční banky rozsáhlou budovu na Václavském náměstí 42 za zhruba 3,5 miliardy korun.
Banka se má z objektu definitivně odstěhovat do konce letošního roku. Poté začnou úpravy prostor pro potřeby magistrátu.
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Primátor Bohuslav Svoboda dlouhodobě argumentuje tím, že město díky přesunu opustí drahý nájem a získá možnost soustředit více agend pod jednu střechu.