Krása se vrátila do starých časů. Střecha slavné baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě září

Bazilika sv. Petra a Pavla dostala po 138 letech novou střechu z více než čtyřiceti tisíc ručně opracovaných břidlic položených podle původního historického vzoru. Obnova za čtyřicet milionů korun odkryla i klenby v podstřeší.
Na střeše baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Na střeše baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě | foto: Metro

Na střeše baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Při opravě střechy baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Při opravě střechy baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Na střeše baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
Po 138 letech se nad pražským Vyšehradem znovu rozzářila ikonická břidlicová střecha baziliky sv. Petra a Pavla – tentokrát v původním dvoubarevném vzoru podle návrhu architekta Josefa Mockera.

Na střeše baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Opravy, které původně měly trvat čtyři roky, zvládl tým stavbařů za polovinu času. Na střeše nad hlavní lodí se vyměnily nejen tašky, ale i poškozené trámy a klempířské prvky, opravila se sanktusní věžička a vyčistily klenby, které na střeše baziliky vypadají jako obří pece na pizzu. Odborníci zároveň upravili konstrukci krovu tak, aby v budoucnu mohly být podkrovní prostory zpřístupněny veřejnosti, vznikl zde chodník a další vybudovali ve špičce střechy, aby opravy byly jednodušší. Návštěvníci se tak podle vyšehradské kapituly jednou možná projdou nad klenbami chrámu, který je jednou z nejcennějších dominant Prahy.

Deník Metro se pod střechu už vydal. Instagramové video je toho důkazem.

Žluté čáry hyzdí bránu na Vyšehradě. Kdo by v ní parkoval, odmítá je ředitel

Více trpěla jižní strana. Překvapivě

Zatímco severní strana střechy bývá vystavená větší zátěži sněhem a deštěm, nejvíce shnilých trámů se překvapivě našlo na jižní straně. „Překvapilo nás, že právě ta část, která bývá na slunci, byla ve skutečnosti nejpoškozenější,“ říká stavební technik kapituly Jan Matějovský. I přes komplikace se podařilo obnovit celý barevný obrazec střechy, který tvoří střídání světle zelené a šedé břidlice dovezené až ze Španělska a USA. V lednu 2026 začne závěrečná etapa oprav nad jižní boční lodí, která by měla být hotová do podzimu příštího roku.

Tašku za tašku!

Do projektu s názvem Vyšehrad pod střechu se může zapojit každý. Stačí přispět na transparentní účet 6631277329/0800 nebo si koupit některý z předmětů z originální kolekce s kouskem staré břidlice. Pomoci lze i zakoupením plátěné tašky, kterou šijí klienti organizace Borůvka Praha. Více najdete na webu www.vysehradpodstrechu.cz.

Na střeše baziliky sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Na opravu střechy se spotřebovalo přes 40 tisíc břidlicových šablon, z nichž každá byla ručně opracována podle historického vzoru. Nová střecha má rozlohu téměř dva tisíce metrů čtverečních a její obnova patří k největším památkovým zásahům na Vyšehradě za posledních dvacet let. Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 45 milionů korun, přičemž část ještě kapitule chybí, a proto prosí veřejnost o podporu.

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

