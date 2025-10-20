Po 138 letech se nad pražským Vyšehradem znovu rozzářila ikonická břidlicová střecha baziliky sv. Petra a Pavla – tentokrát v původním dvoubarevném vzoru podle návrhu architekta Josefa Mockera.
Opravy, které původně měly trvat čtyři roky, zvládl tým stavbařů za polovinu času. Na střeše nad hlavní lodí se vyměnily nejen tašky, ale i poškozené trámy a klempířské prvky, opravila se sanktusní věžička a vyčistily klenby, které na střeše baziliky vypadají jako obří pece na pizzu. Odborníci zároveň upravili konstrukci krovu tak, aby v budoucnu mohly být podkrovní prostory zpřístupněny veřejnosti, vznikl zde chodník a další vybudovali ve špičce střechy, aby opravy byly jednodušší. Návštěvníci se tak podle vyšehradské kapituly jednou možná projdou nad klenbami chrámu, který je jednou z nejcennějších dominant Prahy.
Deník Metro se pod střechu už vydal. Instagramové video je toho důkazem.
Více trpěla jižní strana. Překvapivě
Zatímco severní strana střechy bývá vystavená větší zátěži sněhem a deštěm, nejvíce shnilých trámů se překvapivě našlo na jižní straně. „Překvapilo nás, že právě ta část, která bývá na slunci, byla ve skutečnosti nejpoškozenější,“ říká stavební technik kapituly Jan Matějovský. I přes komplikace se podařilo obnovit celý barevný obrazec střechy, který tvoří střídání světle zelené a šedé břidlice dovezené až ze Španělska a USA. V lednu 2026 začne závěrečná etapa oprav nad jižní boční lodí, která by měla být hotová do podzimu příštího roku.
Tašku za tašku!
Do projektu s názvem Vyšehrad pod střechu se může zapojit každý. Stačí přispět na transparentní účet 6631277329/0800 nebo si koupit některý z předmětů z originální kolekce s kouskem staré břidlice. Pomoci lze i zakoupením plátěné tašky, kterou šijí klienti organizace Borůvka Praha. Více najdete na webu www.vysehradpodstrechu.cz.
Na opravu střechy se spotřebovalo přes 40 tisíc břidlicových šablon, z nichž každá byla ručně opracována podle historického vzoru. Nová střecha má rozlohu téměř dva tisíce metrů čtverečních a její obnova patří k největším památkovým zásahům na Vyšehradě za posledních dvacet let. Celkové náklady na rekonstrukci přesáhly 45 milionů korun, přičemž část ještě kapitule chybí, a proto prosí veřejnost o podporu.